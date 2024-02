Bác sĩ 24/7: Đưa con đi học vào buổi trưa bị xây xẩm, có phải say nắng?

Bác sĩ CKII Nguyễn Viết Hậu, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cảnh báo say nắng dẫn đến sốc nhiệt là loại bệnh có tỷ lệ tử vong tương đương đột quỵ do tim hay đột quỵ do não. Lý do là cơ thể bị mất muối và nước kéo dài đi kèm sự quá tải khả năng hoạt động của trung tâm điều nhiệt.

Chủ động uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, không nên đợi đến lúc khát nước mới uống Shutterstock

Các biểu hiện sớm nhất có thể dễ dàng nhận thấy khi bị say nắng là mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, da mặt đỏ gay. Nặng hơn, người bệnh sẽ rơi vào trạng thái khó thở, huyết áp tụt và ngất lịm. Nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh nhân sẽ ảnh hưởng não, suy thận, thậm chí tử vong. Theo các bác sĩ, tùy thời gian tiếp xúc nhiệt độ môi trường, mức độ công việc, các bệnh lý do ảnh hưởng của nhiệt độ sẽ xuất hiện và được chia theo mức độ từ nhẹ đến nặng.

Để phòng ngừa các bệnh do thời tiết nắng nóng hay thời điểm giao mùa gây ra, khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong thời gian dài hay môi trường có nhiệt độ cao, chúng ta nên có biện pháp bảo vệ.

Mặc quần áo dài tay, thoáng mát, đội nón, mũ rộng vành. Tốt nhất nên chọn quần áo được may bằng chất liệu cotton, màu sáng để giảm hấp thụ nhiệt vào bên trong cơ thể. Thoa kem chống nắng để hạn chế tác động của ánh nắng và tia UV làm hại da.

Hạn chế thời gian tiếp xúc ánh nắng từ 10 giờ đến 16 giờ. Nếu bắt buộc phải làm việc hay hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao, bạn nên di chuyển đến nơi có không khí mát mẻ sau một tiếng làm việc, nghỉ ngơi khoảng 15 phút, sau đó trở lại công việc.

Chủ động uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, không nên đợi đến lúc khát nước mới uống. Chúng ta nên uống các loại nước vừa cung cấp nước và muối khoáng như dung dịch nước điện giải, nước chanh pha muối, đường và nước dừa.

Không tắm ngay sau khi đi dưới nắng vì sẽ dẫn đến thay đổi nhiệt độ đột ngột. Ngoài ra, không nên tắm nhiều lần trong ngày để tránh việc cơ thể bị thay đổi nhiệt độ liên tục, không tốt cho sức khỏe.