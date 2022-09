Bác sĩ: 4 dấu hiệu van tim của bạn đang có vấn đề

Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với nam giới và phụ nữ. Đôi khi các vấn đề về tim mạch không có dấu hiệu, khiến việc chẩn đoán hoặc thậm chí biết có mối quan tâm về sức khỏe trở nên khó khăn hơn.

Bệnh van tim có thể thuộc loại này vì đôi khi không có dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt là ở giai đoạn đầu, nhưng khi bệnh tiến triển, có những tín hiệu rõ ràng cho thấy có vấn đề.

Eat This, Not That! đã trò nói chuyện với các bác sĩ tim mạch để tìm hiểu về căn bệnh này.

Đây là những thông tin có tính tham khảo. Và như mọi khi, bạn vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ của bạn để được tư vấn y tế cụ thể nhé.

1. Bệnh van tim là gì?

Tiến sĩ Stacey Rosen, bác sĩ tim mạch của Viện Sức khỏe Phụ nữ Katz tại Northwell, và đồng tác giả của Heart Smarter for Women; Six Weeks to A Healthier Heart, nói: “Trái tim có 4 van ngăn cách các buồng tim. Các van hoạt động giống như những "cánh cổng" giữ cho máu chảy theo đúng hướng qua các buồng tim.

Khi các van đóng mở, chúng gây ra âm thanh "lub-dub" mà chúng ta thường nghĩ là "tiếng tim".

Khi một hoặc nhiều van tim không mở đúng cách hoặc không đóng hoàn toàn, dòng chảy sẽ bị gián đoạn và bệnh van tim xuất hiện".

Tiến sĩ Jeffrey Newman, Giám đốc Y tế của Phẫu thuật Tim mạch tại Trung tâm Y tế Delray, một phần của Mạng lưới Y tế Palm Beach, cho biết thêm: "Các van tim có thể quá hẹp hoặc đóng không đủ chặt. Vấn đề van tim thường gặp nhất là van động mạch chủ bị vôi hóa và hẹp", theo Eat This, Not That!

2. Nguyên nhân và ai có nguy cơ mắc bệnh?

Tiến sĩ Rosen giải thích: “Bệnh van tim có thể do một số bệnh lý khác nhau gây ra.

Một số xuất hiện ngay từ khi mới sinh khi một hoặc nhiều van tim không được hình thành đúng cách và chúng ta gọi đây là bệnh van tim bẩm sinh.

Các nguyên nhân khác bao gồm nhiễm trùng có thể ảnh hưởng đến tim, một số loại đau tim hoặc suy tim có thể dẫn đến bệnh van tim và những người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh van tim cao hơn".

3. Dấu hiệu của bệnh van tim có thể tinh vi

Tiến sĩ Rosen nói: “Điều quan trọng cần nhớ là đôi khi bệnh van tim ban đầu không gây ra bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng đáng kể nào hoặc những thay đổi rất nhẹ.

Điều rất quan trọng là phải báo cáo bất kỳ mối quan tâm hoặc triệu chứng nào cho bác sĩ của bạn và đảm bảo rằng mối quan tâm của bạn được đánh giá một cách thích hợp và đầy đủ.

Các dấu hiệu ban đầu có thể rất tinh tế, nhưng chẩn đoán sớm là rất quan trọng để ngăn ngừa các kết quả nghiêm trọng hơn.





Một số loại bệnh van tim có thể được theo dõi và các triệu chứng nhẹ có thể được điều trị bằng thuốc. Đối với một số người, bệnh van tim có thể nghiêm trọng hơn và được điều trị tốt nhất bằng cách thay van", theo Eat This, Not That!

4. Tiếng thì thầm của trái tim

Theo tiến sĩ Rosen, “Bệnh van tim hầu như luôn dẫn đến những tiếng thổi ở tim.

Đây là những âm thanh, thường được nghe thấy khi kiểm tra bằng ống nghe và là âm thanh như "tiếng gió rít" do máu chảy bất thường khi van không mở hoặc không đóng bình thường.

Mặc dù một số loại tiếng thì thầm không nghiêm trọng nhưng một số loại lại là dấu hiệu quan trọng của bệnh van tim”.

5. Khó thở

Tiến sĩ Rosen nói: “Khó thở là một dấu hiệu phổ biến của bệnh van tim. Đôi khi điều này chỉ xảy ra khi gắng sức nhưng có thể tiến triển ngay cả khi nghỉ ngơi. Đôi khi khó thở khiến bạn khó ngủ bình thường vào ban đêm.

Mắt cá chân hoặc chân bị sưng có thể kèm theo khó thở.

Mặc dù có những nguyên nhân tim hoặc phổi khác gây khó thở, nhưng bệnh van tim là một nguyên nhân quan trọng cần được xem xét", theo Eat This, Not That!

Tiến sĩ Newman nói: "Khó thở có nghĩa là máu đang hỗ trợ hoạt động của tim bạn".

6. Đau ngực

Tiến sĩ Rosen nói: "Đau ngực có thể là một dấu hiệu quan trọng của bệnh van tim, đặc biệt là khi van "hẹp" hoặc mở không hoàn toàn".

Tiến sĩ Newman cho biết thêm: “Đau ngực cho thấy tim của bạn đang làm việc chăm chỉ để bơm máu”.

7. Ngất xỉu

Tiến sĩ Rosen nói: “Đánh trống ngực và choáng váng có thể là dấu hiệu của bệnh van tim.

Điều này có thể liên quan đến nhịp tim bất thường, có thể thấy ở những bệnh nhân có bất thường van tim và nếu tiến triển, thậm chí có thể dẫn đến ngất xỉu”, theo Eat This, Not That!