Bác sĩ 9X Huỳnh Võ Hoàng Sơn đã chia sẻ hành trình trở thành "bác sĩ nam vương" và trải nghiệm đáng nhớ khi anh tham gia những cuộc thi sắc đẹp nam giới quốc tế.

Hành trình trở thành "bác sĩ nam vương"

Cao 1,85 m, gương mặt điển trai, thể hình đẹp..., đó là vài nét ngoại hình của bác sĩ Huỳnh Võ Hoàng Sơn. Về phần mình, Á vương Mister Universe Tourism 2023 tự nhận xét: "Tôi là người hướng nội. Những người tiếp xúc lần đầu thường nói tôi có vẻ lạnh lùng nhưng sau khi trò chuyện với nhau thì họ thấy mình cũng... dễ gần".

Bác sĩ 9X Huỳnh Võ Hoàng Sơn và hành trình trở thành "bác sĩ nam vương"

Hoàng Sơn cho biết, vào năm lớp 10, thỉnh thoảng anh theo người chị (đam mê mảng nghệ thuật) đi múa trong những đám cưới. Thời sinh viên, Sơn nằm trong đội múa của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), hay được mời đi diễn tại những hội nghị ngành y trên toàn quốc.

Ra trường, Hoàng Sơn miệt mài tập trung chuyên môn và nâng cao tay nghề của một bác sĩ. Anh cũng hoàn tất chương trình chuyên khoa 1 về chấn thương chỉnh hình.

Khi những mục tiêu trong nghề bước đầu đạt được, Hoàng Sơn cảm thấy cuộc sống hơi bị gò bó, đóng khung nhất định trong vòng lặp đi làm - đi học. Vì vậy, những lúc rảnh rỗi, anh lại theo người chị biểu diễn thời trang để cuộc sống thêm những sắc màu phong phú.

Nghĩ rằng mình đi diễn "chơi chơi thôi", cho nên Hoàng Sơn rất bất ngờ khi được một đối tác để mắt tới và mời làm thí sinh đại diện Việt Nam tham gia lần lượt hai cuộc thi sắc đẹp nam giới quốc tế.

Và anh đã nhận lời, với suy nghĩ: "Mình không nên tự gắn nhãn cho bản thân, tức là nếu mình nghĩ mình chỉ làm được có vậy thôi, hoặc mọi người mặc định mình ra sao thì mình sẽ an phận mãi như thế. Cơ hội đến, mình cứ nắm lấy và thực hiện, để biết khả năng mình tới đâu".

Đó là cơ duyên giúp bác sĩ Hoàng Sơn có mặt trong cuộc thi Nam vương Du lịch hoàn vũ - Mister Universe Tourism 2023 diễn ra tại Indonesia và anh giành được giải Á vương 1. Tiếp đó, anh tham gia cuộc thi Siêu mẫu quốc tế nam - Manhunt International 2024 tại Thái Lan và nhận được giải phụ là Người mẫu châu Á xuất sắc nhất.





Bác sĩ 9X Huỳnh Võ Hoàng Sơn đạt giải Người mẫu châu Á xuất sắc nhất tại cuộc thi Manhunt International 2024

Trở về từ các cuộc thi trên, bác sĩ Hoàng Sơn được bạn bè, đồng nghiệp đặt cho biệt hiệu "bác sĩ nam vương". Anh cười: "Bây giờ mình vô bệnh viện, đồng nghiệp không gọi tên nữa mà kêu "Ê, nam vương, nam vương, đi mổ". Nhiều khi người ta không nhớ tên của mình mà chỉ gọi là nam vương".

Hoàng Sơn cảm thấy vui vì trong môi trường bệnh viện, anh được góp một câu chuyện, một làn gió tích cực cho những người xung quanh. Chẳng hạn, một đồng nghiệp thấy anh đều đặn đi tập thể hình sau giờ làm, đã nói: "Ờ, chắc chị phải đi tập gym thôi bác Sơn ơi"...

Những trải nghiệm đáng nhớ trên sàn diễn quốc tế

Tuy chủ trương không tự "dán nhãn", không tự giới hạn năng lực bản thân nhưng bác sĩ 9X này cho biết đôi lúc anh cũng bị rơi vào trạng thái hoàn toàn kiệt sức (burnt out), nhất là khoảng thời gian cận kề cuộc thi Manhunt International 2024.

Trong số 37 thí sinh Manhunt International 2024 đến từ các châu lục trên thế giới thì phần lớn là những người mẫu chuyên nghiệp. Ngoài Hoàng Sơn, còn có một thí sinh hành nghề bác sĩ đến từ Mỹ.

Bác sĩ Huỳnh Võ Hoàng Sơn dự thi Manhunt International 2024

Bác sĩ Hoàng Sơn cho rằng, thế mạnh của anh thiên về trả lời phỏng vấn kín và phần thi ứng xử. Đó là những điểm cộng giúp anh đạt giải Á vương 1 Mister Universe Tourism 2023. Trong khi đó, Manhunt International 2024 không có phỏng vấn kín mà chú trọng ngoại hình và trình diễn sân khấu.

"Tôi và bạn đồng nghiệp đến từ Mỹ đều bị áp lực với phần khán giả bình chọn trên mạng, xếp loại thí sinh nào vô vòng trong. Bởi chúng tôi nằm trong nhóm trung bình, do ngoại hình không xuất sắc. Có những lúc bạn ấy xuống tinh thần nên tôi động viên bạn, chúng tôi hay đi chung và hỗ trợ qua lại trong đợt thi", bác sĩ Hoàng Sơn kể.

Chung cuộc, hai chàng bác sĩ đều không có giải cao. Hoàng Sơn nhớ lại, câu đầu tiên hai người nói với nhau khi vừa rời sân khấu là: "Ê, may quá, mình là bác sĩ rồi!".

Anh bật cười giải thích: "Câu đó có nghĩa là bây giờ mình rớt cuộc thi này thì mình làm bác sĩ thôi, không có gì mất mát hết". Cho đến nay, hai người vẫn giữ liên lạc trên Instagram để chia sẻ những chuyện về nghề nghiệp và cuộc sống.

Sau những cuộc thi nam vương, bác sĩ Huỳnh Võ Hoàng Sơn trở lại công việc tại Khoa Bỏng - Vi phẫu tạo hình

Bác sĩ Huỳnh Võ Hoàng Sơn công tác tại Khoa Bỏng - Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện 175 (TP.HCM). Hằng năm, anh cùng các đồng nghiệp tổ chức những đợt khám bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo vùng xa. "Bác sĩ nam vương" này còn góp mặt trong một số chương trình truyền thông sức khỏe cho cộng đồng, tham gia huấn luyện thí sinh và chấm giải sinh viên thanh lịch ở một số trường đại học tại TP.HCM...

Trên trang Facebook của Huỳnh Võ Hoàng Sơn, chúng tôi đọc được những câu anh trích dẫn: "Be like bamboo. The higher you grow. The deeper you bow" (tạm dịch: Hãy sống như cây tre. Càng lên cao, càng cúi thấp).

Bác sĩ 9X Huỳnh Võ Hoàng Sơn bộc bạch, lúc trẻ, anh cảm thấy mình làm cái gì cũng được, có thể chinh phục mọi thứ. Nhưng sau những gì trải qua trong đời, anh nhận ra điều người ta tôn trọng mình, nể mình không phải là tài năng, không phải là sự mạnh mẽ hay gì đó, mà chính là "biết mình biết ta", hiểu chuyện, biết cúi đầu trước những trường hợp cần cúi đầu.