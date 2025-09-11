Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe Y tế thông minh

Bác sĩ báo động trào ngược dạ dày ở người trẻ

Nguồn: BV Nam Sài Gòn
Nguồn: BV Nam Sài Gòn
11/09/2025 19:00 GMT+7

Theo số liệu thống kê từ các Hiệp hội tiêu hóa năm 2024, hiện nay có khoảng 5-10 triệu người Việt Nam mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản, chiếm khoảng 10% dân số. Đáng báo động hơn, bệnh lý này đang gia tăng ở người trẻ, đặc biệt là nhóm dưới 30 tuổi.

Trào ngược dạ dày là gì?

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là tình trạng axit, dịch dạ dày hoặc đôi khi cả thức ăn trào ngược lên thực quản, do cơ thắt dưới thực quản hoạt động kém. Khi axit tiếp xúc thường xuyên với niêm mạc thực quản sẽ gây kích ứng niêm mạc, dẫn đến các triệu chứng khó chịu như: Ợ nóng, ợ chua, khó nuốt, ho mãn tính, đau ngực, khàn giọng hoặc đau họng. Triệu chứng của trào ngược dạ dày - thực quản đa số thường bị xem nhẹ, dễ bị bỏ qua, dẫn đến việc chậm trễ trong điều trị.

Tại sao người trẻ dễ mắc trào ngược dạ dày?

Ở Việt Nam, bệnh lý này đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng, đặc biệt ở người trẻ. ThS.BS.CKI Nguyễn Vũ Quang - Bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn giải thích: "Người trẻ thường không nghĩ mình mắc bệnh lý tiêu hóa ở độ tuổi của họ, nhưng thói quen sinh hoạt ngày nay đang khiến trào ngược dạ dày trở thành vấn đề sức khỏe phổ biến ở nhóm tuổi này".

Bác sĩ báo động trào ngược dạ dày ở người trẻ- Ảnh 1.

Người trẻ thường không nghĩ mình mắc bệnh lý tiêu hóa như trào ngược dạ dày ở độ tuổi của họ

Ảnh: AI

Chẩn đoán sớm - chìa khóa kiểm soát bệnh hiệu quả

Bác sĩ Quang khuyến cáo: "Nhiều người nghĩ ợ nóng, ợ chua chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng nếu lặp lại thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu của trào ngược dạ dày - thực quản. Chúng ta nên chú ý, sớm thăm khám và nội soi tiêu hóa để kiểm tra, nếu triệu chứng kéo dài trên 2 tuần".

Hiện nay, nhiều bệnh viện lớn đã triển khai hệ thống nội soi hiện đại, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Các kỹ thuật này giúp phát hiện sớm những tổn thương nhỏ nhất tại thực quản, dạ dày và đại trực tràng. Ngoài trào ngược, nội soi còn giúp tầm soát các bệnh lý nguy hiểm khác như: viêm loét, polyp, dị vật, thậm chí phát hiện sớm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Bác sĩ báo động trào ngược dạ dày ở người trẻ- Ảnh 2.

Nội soi tiêu hóa không đau giúp tầm soát sớm các bệnh đường tiêu hóa, đặc biệt là các bệnh ung thư nguy hiểm

Ảnh: BVCC

Chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời bệnh trào ngược dạ dày có thể tránh được các biến chứng nghiêm trọng, hưởng đến chất lượng sống như: Hẹp thực quản; viêm - loét thực quản; Barrett thực quản làm tăng nguy cơ ung thư thực quản; các bệnh lý đường hô hấp như hen suyễn hoặc viêm phổi…

Điều trị trào ngược dạ dày

Đối với điều trị trào ngược dạ dày thực quản, việc điều trị thường phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng và được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. Phương pháp phổ biến để điều trị trào ngược dạ dày là điều trị nội khoa (dùng thuốc) kết hợp với thay đổi lối sống để cải thiện tình trạng của hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể. Nếu trường hợp người bệnh trào ngược dạ dày - thực quản không đáp ứng thuốc, các phương pháp phẫu thuật có thể được cân nhắc để tăng cường cơ thắt thực quản.

Để giảm nguy cơ trào ngược dạ dày, bác sĩ Nguyễn Vũ Quang đưa ra các gợi ý thiết thực nhằm thay đổi thói quen sinh hoạt không khoa học (nguyên nhân chính gây ra tình trạng trào ngược dạ dày):

- Điều chỉnh thói quen ăn uống: Không ăn khuya, tránh nằm ngay sau khi ăn (ít nhất 2-3 giờ); hạn chế đồ cay, chua, cà phê và rượu bia.

- Tăng cường vận động: Tập thể dục nhẹ nhàng 30 phút mỗi ngày, như đi bộ nhanh, để cải thiện tiêu hóa và giảm cân nếu cần.

- Kiểm soát cân nặng: Giảm cân nếu thừa cân để giảm áp lực lên dạ dày, hạn chế trào ngược.

- Ngủ đúng tư thế: Nâng đầu giường cao 15-20 cm để ngăn axit trào ngược vào ban đêm.

- Thăm khám định kỳ: Kiểm tra sức khỏe tiêu hóa hàng năm, đặc biệt nếu bạn có thói quen ăn uống không lành mạnh.

"Nếu bạn thường xuyên cảm thấy ợ chua, khó chịu sau khi ăn, hãy đến bệnh viện có chuyên khoa tiêu hóa để nội soi ống tiêu hóa. Phát hiện sớm sẽ giúp điều trị hiệu quả hơn và tránh được các biến chứng nguy hiểm, nhất là ngăn ngừa được nguy cơ tiến triển thành ung thư", thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Vũ Quang nhấn mạnh

Phòng khám Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn: Chăm sóc hệ tiêu hóa toàn diện, an toàn và hiệu quả

Phòng khám Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn là địa chỉ tin cậy cho người bệnh gặp các vấn đề về tiêu hóa, gan – mật – tụy như viêm đại tràng, viêm dạ dày, viêm loét dạ dày, tá tràng, xuất huyết tiêu hóa, trào ngược dạ dày thực quản,… Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cùng hệ thống nội soi và chẩn đoán hình ảnh hiện đại, khoa luôn đặt sự an toàn và thoải mái của người bệnh lên hàng đầu.

Các dịch vụ nổi bật tại khoa gồm tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh lý gan - mật - tụy; thực hiện các thủ thuật nội soi từ thực quản, dạ dày, tá tràng đến đại tràng, trực tràng và hậu môn. Bên cạnh đó, khoa còn chuyên điều trị các bệnh lý hậu môn như trĩ nội, nứt hậu môn; tầm soát và xử lý nhiễm ký sinh trùng đường ruột. Các bệnh lý ống tiêu hóa phức tạp cũng được chẩn đoán và điều trị toàn diện, từ viêm loét dạ dày - tá tràng (có hoặc không nhiễm HP), viêm loét đại trực tràng, bệnh Crohn, viêm thực quản trào ngược, đến xuất huyết tiêu hóa, polyp và ung thư đường tiêu hóa. Tất cả quy trình thăm khám đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho người bệnh.

Với phương châm "Tận tâm - Chính xác - An toàn", khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cam kết đồng hành cùng người bệnh trong hành trình chăm sóc sức khỏe tiêu hóa lâu dài, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

Địa chỉ: 88 Đường Số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 18006767

Fanpage: https://www.facebook.com/BenhVienDaKhoaQuocTeNamSaiGon

Website: https://benhviennamsaigon.com/


Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
