Bác sĩ cảnh báo: Đau đầu đừng chỉ xoa dầu gió, dán cao

Chị L.N.K.N (24 tuổi, ở Đồng Tháp) được chẩn đoán mắc chứng đau đầu mạn tính. Thói quen nhiều năm nay của chị N. là dùng cao dán mỗi khi đau nửa đầu.

“Tôi cắt nhỏ miếng dán rồi dán ở thái dương, vùng trên chân mày, có hôm đau nhiều thì xoa dầu và uống thuốc giảm đau. Dán xong cơn đau có giảm bớt, nhưng tôi biết chỉ là đối phó triệu chứng chứ không trị được gốc rễ”, chị N. thẳng thắn chia sẻ.

Hay ông N.V.C (73 tuổi, ở TP.HCM) - người được các thành viên trong gia đình nói là “luôn tỏa ra mùi dầu xanh” - có thói quen xoa dầu lên bất cứ vị trí nào trên cơ thể khi cảm thấy đau nhức, hoặc đơn giản chỉ để "giữ ấm", "giải cảm".

Dầu gió hoặc cao dán chỉ nên cân nhắc dùng ngắn hạn khi đau hoặc căng cơ vùng cổ vai gáy ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Từ những thói quen thường gặp trên của nhiều người, bác sĩ chuyên khoa 1 Âu Văn Khê, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, nếu liên tục tự xử lý cơn đau mà không chú ý đến những dấu hiệu bất thường, có thể bỏ lỡ thời điểm phát hiện một số bệnh cần điều trị sớm.

Chỉ làm dịu tạm thời cơn đau

Theo bác sĩ Khê, dầu gió và cao dán thường chứa menthol, camphor, methyl salicylate hoặc các hoạt chất giảm đau dùng ngoài; một số loại được sản xuất nhằm giảm tạm thời các cơn đau nhức cơ, khớp. Các thành phần này kích thích đầu mút thần kinh ở da, tạo cảm giác mát, ấm hoặc nóng, khiến người dùng tạm thời bớt cảm nhận cơn đau.

“Dầu gió và cao dán có thể giúp giảm khó chịu tạm thời trong một số trường hợp đau hoặc căng cơ nhẹ, nhưng không phải là cách điều trị mặc định cho mọi cơn đau đầu. Với người trên 50 tuổi, cơn đau đầu mới xuất hiện, tiến triển, tái phát bất thường hoặc đi kèm các dấu hiệu cảnh báo cần được thăm khám để tìm nguyên nhân, thay vì tiếp tục tự xử lý bằng dầu gió hoặc cao dán trong thời gian dài”, bác sĩ Khê nhấn mạnh.

Bác sĩ Âu Văn Khê lưu ý, trước khi sử dụng dầu gió và cao dán, cần đọc kỹ thành phần, chỉ định, vị trí được phép bôi hoặc dán ẢNH: NHƯ QUYÊN

Dùng dầu gió, cao dán thế nào để an toàn?

Bác sĩ Văn Khê lưu ý, trước khi sử dụng dầu gió và cao dán, cần đọc kỹ thành phần, chỉ định, vị trí được phép bôi hoặc dán, số lần sử dụng và thời gian được lưu sản phẩm trên da.

Chỉ dùng trên vùng da còn nguyên vẹn. Không thoa hoặc dán lên mắt, niêm mạc, vết thương, vùng da đang viêm, phát ban, phồng rộp hoặc trầy xước.

Không dùng cao dán cùng túi chườm nóng, đèn nhiệt hoặc các nguồn nhiệt khác. Không băng bó hay ép chặt vùng đã bôi hoặc dán sản phẩm nếu hướng dẫn không cho phép. Nhiệt và việc che kín vùng da có thể làm tăng kích ứng, gây bỏng da hoặc làm cơ thể hấp thu nhiều hoạt chất hơn.

Ngừng sử dụng nếu da bỏng rát nhiều, nổi mẩn, ngứa, phồng rộp hoặc cơn đau tăng lên.

Nếu sản phẩm chứa methyl salicylate, người có tiền sử dị ứng aspirin hoặc salicylate cần đọc kỹ cảnh báo và hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng.

Người đang dùng thuốc chống đông, có tiền sử xuất huyết tiêu hóa, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, bệnh gan hoặc bệnh thận cũng nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng những sản phẩm chứa methyl salicylate.