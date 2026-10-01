Bác sĩ cảnh báo: Nên cân nhắc trước khi chạy theo các ‘trend’ làm đẹp

Giữa nhiều công nghệ và xu hướng làm đẹp đang được quảng bá, điều người dùng cần quan tâm không chỉ là phương pháp gì, mà còn là có phù hợp với tình trạng của mình hay không.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Thạch Văn Toàn, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, người sáng lập Phòng khám Da liễu - Thẩm mỹ da Thạch Văn Toàn, trong thẩm mỹ có các phương pháp phẫu thuật, không xâm lấn hoặc xâm lấn tối thiểu như laser, RF, HIFU, ánh sáng… Tuy nhiên, trước nhiều xu hướng làm đẹp trên mạng xã hội, mọi người cần thận trọng và cân nhắc mức độ phù hợp với bản thân.

Bác sĩ Thạch Văn Toàn đang làm trẻ hóa da bằng công nghệ HIFU Ảnh: M.T

Thận trọng khi “bắt trend” làm đẹp

“Một số xu hướng làm đẹp dù là ít xâm lấn vẫn có thể ảnh hưởng tới cấu trúc gương mặt, dây thần kinh, mạch máu… Do đó, trước khi thực hiện, nên tham khảo kỹ ý kiến của bác sĩ có chuyên môn. Tôi luôn hướng mọi người đến cái đẹp, nhưng phải trên cơ sở an toàn”, bác sĩ Văn Toàn cho hay.

Bác sĩ cũng lưu ý, hiện nay một số cơ sở làm đẹp quảng cáo quá mức về hiệu quả của các công nghệ chăm sóc và trẻ hóa da, chẳng hạn “giúp trẻ hơn 5 - 10 năm”, khiến khách hàng dễ hiểu sai và kỳ vọng vượt quá khả năng thực tế của phương pháp.

Sau khi được bác sĩ chuyên khoa tư vấn về giới hạn hiệu quả thực tế của phương pháp, nhiều người cảm thấy “không như kỳ vọng” và có xu hướng tìm đến những nơi quảng cáo hấp dẫn hơn để làm đẹp.

Theo bác sĩ Văn Toàn, nếu sau can thiệp xuất hiện tình trạng mụn mủ, sưng đỏ, đau tăng dần, bầm tím nhiều hơn hay những dấu hiệu bất thường tại vùng được tác động, mọi người nên đi khám sớm tại các cơ sở, bệnh viện uy tín.

Công nghệ hiện đại phải đi đôi với chuyên môn

Theo bác sĩ Văn Toàn, công nghệ là một phần, nhưng bác sĩ cần hiểu rõ công nghệ và tình trạng của từng khách hàng để tư vấn, lựa chọn phương pháp phù hợp.

Việc thăm khám kỹ ngay từ đầu rất quan trọng để bác sĩ đánh giá tình trạng da, mô mỡ, nhu cầu, tuổi tác, bệnh lý nền, công việc… từ đó xây dựng hướng điều trị và chăm sóc hướng đến hiệu quả tối ưu.

Chẳng hạn, với các phương pháp sử dụng nhiều độ sâu tác động như 1,5 mm, 3 mm và 4,5 mm, bác sĩ cần dựa vào đặc điểm mô và cấu trúc của từng người để lựa chọn mức độ phù hợp. Người có lượng mô mỡ ít không nhất thiết phải tác động sâu để hủy mỡ, bởi việc lựa chọn sai lớp mô có thể ảnh hưởng đến cấu trúc gương mặt.

“Làn da là của mình, sức khỏe là của mình. Trước khi thăm khám ở một cơ sở nào đó, nên kiểm tra thông tin xem liệu nơi đó có chính quy, bác sĩ có đủ chứng chỉ, điều kiện chuyên môn để thực hiện kỹ thuật đó hay không. Đặc biệt khi được tư vấn, hãy hỏi rõ điều trị như thế nào, thời gian bao lâu, chăm sóc làm sao rồi hãy quyết định”, bác sĩ Văn Toàn khuyên.