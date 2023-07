Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc khí trong không gian kín

Nguyên nhân dẫn đến ngộ độc khí

Bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Thanh Lịch - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực cấp cứu - Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, cho biết ngộ độc khí trong không gian kín, đặc biệt là không gian hầm cống, có thể gây ra những tình huống nguy hiểm và đe dọa tính mạng của con người.

Các nạn nhân thường ngất, tử vong vì thiếu oxy và hít phải các khí tích tụ lại trong lớp nước dưới đáy hồ hoặc hầm, bể kín, trong các không gian kín... do những hoạt động chuyển hóa, phân hủy các chất hữu cơ (hóa chất, dầu thải, bột giấy, thân và lá cây, rác thải, thức ăn thừa trong chăn nuôi...), làm bốc lên những luồng hơi chứa khí cacbonic (CO 2 ), khí metan (CH 4 ) và các hợp chất H 2 S... Những khí này đều nặng hơn không khí nên tích tụ lại ở chỗ thấp, không gian kín và hòa tan trong lớp nước bề mặt. Những giếng khơi sâu, không gian kín cũng dễ là nơi tích tụ nhiều khí CO 2 .

Ngạt khí trong không gian kín, đặc biệt là không gian hầm cống, có thể gây ra những tình huống nguy hiểm Shutterstock

"Khi bị ngộ độc thường khó phát hiện, đến khi người bệnh nhận biết được mình bị nhiễm độc thì họ không còn khả năng gọi cấp cứu nữa. Khí CO (cacbon monoxide) gây ngạt toàn thân do gây giảm oxy máu ở tất cả các cơ quan của cơ thể, những cơ quan sử dụng nhiều oxy nhất sẽ bị tổn thương nặng nhất, đặc biệt là não và tim", bác sĩ Lịch nhấn mạnh.

Các triệu chứng khi bị ngộ độc khí

Theo bác sĩ Lịch, người bị ngộ độc khí CO, lúc đầu triệu chứng không rõ ràng. Nếu ngộ độc nhẹ, nạn nhân thường đau đầu, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, có thể da đỏ như quả anh đào nhưng là dấu hiệu không đặc hiệu.

Khi ngộ độc vừa, nạn nhân bị đau ngực, khó tập trung, nhìn mờ, khó thở khi gắng sức nhẹ, mạch nhanh, thở nhanh..

Trường hợp ngộ độc khí CO nặng, nạn nhân sẽ bị ngất, tím ở môi và các đầu ngón tay, ngón chân. Co giật, bất tỉnh, co cứng tay chân hoặc có những động tác bất thường. Nếu đo thấy tụt huyết áp. Đau ngực chiếm tới 1/3 số bệnh nhân bị ngộ độc CO vừa và nặng. Tổn thương cơ tim cấp, thiếu máu cơ tim, loạn nhịp tim, khó thở, trào bọt hồng ra mép...

Nhân viên y tế thăm khám bệnh nhân sau tai nạn ngộ độc khí điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy N.H

Thấy nạn nhân ngạt khí cần làm thế nào?

Theo bác sĩ Lịch, trong trường hợp xảy ra sự cố ngộ độc khí cần nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra ngoài cấp cứu và cho thở oxy ngay.

Di chuyển khỏi nguồn ngạt khí: Nếu có thể, hãy di chuyển ra xa nguồn ngạt khí ngay lập tức để hít không khí trong lành.

Hỗ trợ hô hấp: Khi có người bị ngạt, việc cấp cứu ngay tại chỗ rất quan trọng. Người bệnh cần phải được xoa bóp tim ngay và hà hơi thổi ngạt, thực hiện hồi sức tim phổi (CPR).

Gọi cấp cứu: Cơ hội sống sót của nạn nhân bị ngạt khí phụ thuộc vào thời gian được đưa tới bệnh viện. Nếu bệnh nhân bị ngưng tim thì chỉ có 4 phút để hành động. Sau đó, mỗi phút cơ hội sống của nạn nhân sẽ giảm đi 10%.

Trong trường hợp có nhân viên y tế: Cho nạn nhân thở mặt nạ oxy liều cao, đặt nội khí quản trợ thở, dùng thuốc ức chế cạnh tranh…