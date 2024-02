Bác sĩ cảnh báo: Sai lầm khi dùng thuốc huyết áp làm tăng nguy cơ đột quỵ

Một chuyên gia của Hội Tim mạch Việt Nam lưu ý, khi điều trị, huyết áp cao trở về chỉ số bình thường là do thuốc. Nếu dừng thuốc sẽ khiến huyết áp tăng đột ngột trở lại gây tai biến. Hoặc chỉ uống khi cảm thấy huyết áp lên (đau đầu, mặt nóng bừng) cũng là sai lầm. Vì nhiều trường hợp không có dấu hiệu cảnh báo, chỉ biết huyết áp tăng vọt khi nhập viện do tai biến mạch máu não, đột quỵ. Do đó, việc uống thuốc điều trị cao huyết áp phải đều đặn, hằng ngày để kiểm soát huyết áp.

Theo Hội Tim mạch Việt Nam, cao huyết áp là nguyên nhân thường gặp nhất gây ra đột quỵ chảy máu não. Bệnh nhân cao huyết áp nếu giảm được chỉ số huyết áp cũng sẽ giảm khả năng gặp phải biến cố đột quỵ, tuy nhiên, nhiều người bị huyết áp cao chưa kiểm soát huyết áp hiệu quả. Một số nghiên cứu từng cho biết, có tới 40% người bệnh đang uống thuốc hạ huyết áp khi xảy ra đột quỵ.