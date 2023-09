Bác sĩ chỉ ra những dấu hiệu cho thấy đường ruột không khỏe

Đầy hơi, đi tiêu không đều và đau bụng là những triệu chứng cho thấy sức khỏe đường ruột kém. Bên cạnh đó, có những triệu chứng đường ruột không khỏe mà ít người biết đến, theo Eating Well.



Ông Will Bulsiewicz, bác sĩ tiêu hóa tại Mỹ, đã chia sẻ 4 dấu hiệu của sức khỏe đường ruột kém.

Thường xuyên đau đầu

Có nhiều nguyên nhân gây đau đầu trong đó có thể do các vấn đề sức khỏe đường ruột. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Headache and Pain vào năm 2020 còn chỉ ra rằng chứng đau nửa đầu có thể liên quan đến rối loạn tiêu hóa và viêm ruột.

Chứng đau nửa đầu có thể liên quan đến rối loạn tiêu hóa Shutterstock

Nghiên cứu cũng cho thấy chứng đau đầu hoặc đau nửa đầu có thể được cải thiện thông qua chế độ ăn kiêng có lợi đối với hệ vi sinh vật đường ruột và việc bổ sung đủ chất xơ.

Thường xuyên mệt mỏi

Mệt mỏi về thể chất và tinh thần cũng là những triệu chứng của sức khỏe đường ruột kém. Một nghiên cứu năm 2020 do National Library of Medicine (Mỹ) cũng đã trình bày mối liên hệ giữa tình trạng mệt mỏi và trạng thái của hệ vi sinh vật đường ruột. Theo đó, mệt mỏi có thể liên quan đến các vấn đề tiêu hóa như táo bón.

Bệnh chàm

Bên cạnh yếu tố di truyền, sức khỏe đường ruột kém cũng có thể là yếu tố gây nên tình trạng kích ứng da.

Một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Acta Dermato-Venereologica vào năm 2018 này cho thấy vai trò của hệ vi sinh vật đường ruột trong bệnh viêm da dị ứng (bệnh chàm). Theo nghiên cứu, sự thay đổi của hệ vi sinh vật đường ruột có thể tương quan với các triệu chứng của bệnh chàm.

Việc uống thuốc kháng sinh khi gặp các vấn đề về da có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe đường ruột. Sử dụng thuốc kháng sinh liên tục sẽ gây ra các triệu chứng như mệt mỏi mãn tính, viêm nhiễm và các vấn đề về tiêu hóa. Vì vậy, nếu bạn bị các vấn đề về da, hãy đến gặp chuyên gia y tế để được điều trị đúng.

Gia tăng căng thẳng và lo lắng

Theo tạp chí Frontiers in Psychiatry, 95% serotonin (một loại hormone hạnh phúc) trong cơ thể được sản xuất trong ruột.

Ông Bulsiewicz cũng đã tham khảo nghiên cứu năm 2019 từ Tạp chí Journal of Neuroscience Research nhằm khám phá mối liên hệ giữa viêm ruột với lo lắng và trầm cảm. Kết quả cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột đóng một vai trò rất lớn trong phản ứng căng thẳng. Vì vậy, việc bổ sung các thực phẩm có lợi cho đường ruột vào chế độ ăn uống có thể giúp giảm các triệu chứng này.