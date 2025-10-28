Bác sĩ: Chỉ vài phút xoa bóp chân mỗi ngày, tốt cho tim mạch, phòng ngừa bệnh

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ (Đơn vị Điều trị Ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3) giải thích rằng đôi bàn chân, với vai trò là điểm tận cùng của hệ thần kinh và mạch máu, thường dễ bị ứ đọng máu do phần lớn thời gian con người đứng hoặc ngồi. Điều này có thể gây tắc nghẽn và làm giảm lưu thông máu. Xoa bóp và day ấn các điểm tắc này giúp cải thiện tuần hoàn máu, làm dịu các tình trạng "cứng" ở các đốt xương và giải phóng sự kẹt của dây thần kinh, mạch máu.

Theo y học cổ truyền, bàn chân là nơi phản ánh các tạng phủ và cơ quan trong cơ thể thông qua các huyệt vị và kinh lạc. Việc xoa bóp bàn chân tác động trực tiếp lên các huyệt, giúp điều hòa, điều chỉnh các rối loạn chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Khi các huyệt ở bàn chân được kích thích, các xung động sẽ được truyền đến các cơ quan tạng phủ tương ứng, làm thông kinh lạc và hỗ trợ phục hồi chức năng các bộ phận bị rối loạn.

Ngoài ra, xoa bóp hai bàn chân không chỉ giúp tăng cường tuần hoàn máu, mà còn cải thiện trao đổi chất, làm cho cơ, xương và khớp mềm mại, dẻo dai. Nó cũng giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật và cải thiện sức khỏe toàn thân. Vì vậy, đôi bàn chân có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe của lục phủ ngũ tạng và có tác dụng rất lớn trong việc duy trì và bảo vệ sức khỏe.

Gan bàn chân có liên hệ tới lưng đau, mỏi, ù tai, nghễnh ngãng. Lòng bàn chân có liên quan đến thận. Ngón chân cái có liên quan đến gan, tì. Ngón thứ tư có liên quan đến gan (xát ngón này có thể chữa được táo bón, lưng vai đau mỏi). Mu ngón chân thứ hai có liên quan đến dạ dày (xát ngón 2 có thể chữa được chứng chướng bụng, đầy hơi, ợ chua). Mu ngón chân út có liên quan đến bàng quang (xát ngón chân út có thể chữa được chứng bí đái, đái són, đái buốt).

Việc xoa bóp bàn chân tác động trực tiếp lên các huyệt, giúp điều hòa, điều chỉnh các rối loạn chức năng của các cơ quan trong cơ thể ẢNH: AI

Xoa bóp giúp kích thích tuần hoàn máu, điều hòa tuần hoàn toàn thân

Xoa bóp theo y học hiện đại mang lại nhiều tác dụng tích cực cho sức khỏe. Nó kích thích tuần hoàn máu tại chỗ, giúp điều hòa tuần hoàn toàn thân và làm tăng khả năng miễn dịch. Xoa bóp cũng kích hoạt hệ thần kinh hưng phấn, giảm đau và giải tỏa căng thẳng, đồng thời thúc đẩy việc đào thải các chất độc qua da và tuyến mồ hôi.

Bên cạnh đó, nó cải thiện tuần hoàn ở da, giúp giảm ứ đọng máu và thúc đẩy chuyển động bạch huyết. Xoa bóp còn làm mềm gân, tăng độ đàn hồi và hỗ trợ dinh dưỡng cho khớp và xương, đặc biệt trong việc phục hồi các tổn thương như tụ máu và kết dính cơ. Thực hiện xoa bóp cũng có tác dụng giảm stress và các cảm xúc tiêu cực, mang lại cảm giác thư giãn và cải thiện tâm lý.

"Như vậy, xoa bóp bấm huyệt bàn chân có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe, không chỉ mang lại cảm giác thư giãn, thông qua tuần hoàn tại chỗ qua hệ thống kinh lạc, huyệt vị tác động đến toàn bộ cơ thể mang lại sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống", bác sĩ Vũ chia sẻ.