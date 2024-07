Bác sĩ chia sẻ những lợi ích của lá xoài đối với sức khỏe

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết nhiều người quen thuộc với trái xoài, nhưng có thể chưa biết rằng lá xoài cũng có thể ăn được và dùng để pha trà, làm chất bổ sung.

Tác dụng của lá xoài trong y học cổ truyền

"Theo đông y, lá xoài có vị chua ngọt, đặc tính mát, thường được dùng để hạ nhiệt, lợi tiểu, chống sa nội tạng, chữa phù thũng và các bệnh liên quan đến đường hô hấp như ho, viêm phế quản cấp hoặc mạn tính", bác sĩ Vũ cho hay.

Theo bác sĩ Vũ, nhiều y bác sĩ cũng sử dụng các chiết xuất từ lá xoài non như một phương pháp hỗ trợ trong quá trình trị liệu cho bệnh nhân tiểu đường và người có nồng độ cholesterol cao. Tuy nhiên, không phải ai uống lá xoài non đều có tác dụng hạ đường huyết. Khi điều trị tiểu đường vẫn nên dùng thuốc và tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Có thể uống lá xoài non như một cách hỗ trợ thêm.

Lá xoài có vị chua ngọt, đặc tính mát LÊ CẦM

Bài thuốc chữa bệnh tiểu đường từ lá xoài non

Rửa sạch 5 lá xoài, để ráo nước, đem cắt sợi, rồi cho vào cốc sạch. Sau đó, đổ 300 ml nước sôi vào, đậy nắp kín, để qua đêm. Mỗi sáng, uống hết ly nước lá xoài trên.

Bác sĩ Vũ lưu ý vì bài thuốc này giúp làm giảm lượng đường trong máu rất công hiệu nên không áp dụng nhiều lần trong ngày vì có thể khiến cho lượng đường huyết giảm quá thấp gây nên chứng hạ đường huyết rất nguy hiểm.

Không nên uống nước lá xoài gần với các loại thuốc khác, tốt nhất nên uống cách nhau chừng 2 - 3 tiếng để không làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các loại thuốc điều trị khác.

Để kiểm soát được tiểu đường, bệnh nhân cần phải thay đổi thói quen ăn uống. Vì bệnh tiểu đường là một trong những nhóm bệnh rối loạn về chuyển hóa cacbohydrat, mỡ, protein, khi đó, insulin của tuyến tụy bị thiếu hay giảm làm cho chỉ số đường trong máu luôn cao.

"Những lợi ích từ lá xoài đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần tham khảo thêm ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đạt được hiệu quả tốt nhất", bác sĩ Vũ khuyến cáo.

Trong xoài và lá xoài còn chứa hàm lượng cao mangiferin PEXEL

Những lợi ích của lá xoài được nghiên cứu trên động vật

Giàu hợp chất thực vật. Bác sĩ Vũ cho biết lá xoài chứa một số hợp chất thực vật có lợi, bao gồm polyphenol và terpenoid. Terpenoid rất quan trọng đối với thị lực và hệ miễn dịch cơ thể. Đây là những chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ tế bào của khỏi các phân tử có hại được gọi là gốc tự do. Trong khi đó, poly phenol có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Ngoài ra trong xoài và lá xoài còn chứa hàm lượng cao mangiferin, được cho là có nhiều lợi ích. Các nghiên cứu cho thấy hợp chất này có tác dụng chống vi khuẩn và phương pháp điều trị tiềm năng với các khối u, bệnh tiểu đường, bệnh tim và các bất thường về tiêu hóa chất béo. Tuy nhiên, vẫn cần có thêm nghiên cứu trên con người.

Kiểm soát béo phì và chuyển hóa chất béo. Theo bác sĩ Vũ, nhiều nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng chiết xuất lá xoài ức chế sự tích tụ chất béo trong tế bào mô. Adiponectin có trong lá xoài là một protein truyền tín hiệu tế bào có vai trò trong quá trình chuyển hóa chất béo và điều hòa lượng đường trong cơ thể.

Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần ở 97 người trưởng thành thừa cân, những người dùng 150 mg mangiferin mỗi ngày có lượng chất béo trong máu thấp hơn và đạt chỉ số kháng insulin tốt hơn đáng kể so với những người dùng giả dược. Tình trạng kháng insulin thấp hơn cho thấy việc quản lý bệnh tiểu đường được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nghiên cứu quy mộ hơn.