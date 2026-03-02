Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bác sĩ CK Da liễu Ngô Kiều Khanh trở thành Đại sứ Thương hiệu Radiesse tại Việt Nam

Nguồn: Mai Hân Group
02/03/2026 14:24 GMT+7

Ngày 20.1, lễ công bố Bác sĩ CK Da liễu Ngô Kiều Khanh trở thành Đại sứ Thương hiệu Radiesse tại Việt Nam năm 2026 đã chính thức được tổ chức.


Bác sĩ CK Da liễu Ngô Kiều Khanh trở thành Đại sứ Thương hiệu Radiesse tại Việt Nam- Ảnh 1.

Đại diện Radiesse Việt Nam cho biết, việc bổ nhiệm Đại sứ Thương hiệu không chỉ mang ý nghĩa truyền thông, mà còn là chiến lược dài hạn nhằm kết nối thương hiệu với các chuyên gia uy tín.

Về phía mình, BS.CK Da liễu Ngô Kiều Khanh chia sẻ việc đồng hành cùng thương hiệu Radiesse là cơ hội để tiếp tục lan tỏa những giá trị chuyên môn mà bản thân theo đuổi, đồng thời góp phần xây dựng chuẩn mực điều trị da liễu khoa học và có trách nhiệm tại Việt Nam.

Bác sĩ CK Da liễu Ngô Kiều Khanh trở thành Đại sứ Thương hiệu Radiesse tại Việt Nam- Ảnh 2.

Sự hợp tác giữa thương hiệu Radiesse Việt Nam và BS.CK Da liễu Ngô Kiều Khanh trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều hoạt động chuyên môn, chương trình và sáng kiến hướng đến phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tiêu chuẩn ngành da liễu trong thời gian tới.

  • Ngày tháng năm sinh: 6.11.1990
  • Chuyên môn BS CK Da Liễu

Công ty TNHH Thiết bị y tế Aesthetic And Health chuyên cung cấp sản phẩm RADIESSE® Volume Advantage 1.5cc

  • Địa chỉ: Tầng 9, phòng 9.6B, tòa nhà Etown, 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP HCM
  • Hotline: (08) 3810 7907
  • Fanpage: Radiesse Việt Nam
  • Email: aesthetic.and.health@gmail.com

