Bác sĩ CKI Hồ Thành Hải nói gì về 'cơn sốt' nâng mũi cấu trúc?

Vậy với kinh nghiệm của mình, bác sĩ CKI Hồ Thành Hải có những đánh giá như thế nào về phương pháp nâng mũi cấu trúc?

Bác sĩ CKI Hồ Thành Hải với nhiều năm kinh nghiệm

Bác sĩ CKI Hồ Thành Hải nói về nâng mũi cấu trúc

Nâng mũi cấu trúc là phương pháp phẫu thuật can thiệp vào cấu trúc của mũi, hình dáng của mũi nhằm kiến tạo nên một dáng mũi mới phù hợp với tổng thể gương mặt và mong muốn của khách hàng. Nâng mũi cấu trúc can thiệp chỉnh sửa các yếu tố như chiều dài, chiều rộng, chiều cao, góc cung mũi, cấu trúc xương, sụn mũi… bằng các chất liệu độn nhằm kiến tạo lại một chiếc mũi hoàn hảo phù hợp với tổng thể gương mặt.

Bác sĩ Hải cũng chia sẻ thêm: "Mặc dù có độ can thiệp sâu vào cấu trúc mũi nhưng phương pháp này khắc phục được nhiều nhược điểm của dáng mũi và tạo được kết cấu trụ vững chắc từ sống mũi đến đầu mũi. Vì vậy kết quả nâng mũi cấu trúc được duy trì ổn định, lâu dài và an toàn hơn so với những phương pháp khác".

Bác sĩ CKI Hồ Thành Hải đánh giá cao về phương pháp nâng mũi cấu trúc

Khi được hỏi về nâng mũi cấu trúc phù hợp với đối tượng nào, bác sĩ Hải cũng chia sẻ rất chi tiết. Theo bác sĩ Hải, nâng mũi cấu trúc có thể khắc phục được mọi khiếm khuyết về cấu trúc, hình dáng mũi chính vì vậy phương pháp này phù hợp với rất nhiều đối tượng và đáp ứng được rất nhiều nhu cầu khác nhau.

Cụ thể sẽ có những nhóm đối tượng cơ bản như sau:

Khách hàng có dáng mũi chưa đẹp bẩm sinh: sống mũi thấp, cánh mũi to bè, đầu mũi hếch,...

Mũi bị biến dạng do tai nạn .

Mũi bị hỏng do phẫu thuật không thành công: tụt sống, lộ sụn, lệch sống, sống mũi bè, mũi biến dạng do viêm nhiễm, thủng đầu mũi...

Đặc biệt ở nhóm khách hàng mũi chưa đẹp bẩm sinh được bác đánh giá rất cao về kết quả sau khi thực hiện nâng mũi cấu trúc. Vì ở nhóm đối tượng này, phương pháp nâng mũi cấu trúc có thể phát huy hết những ưu điểm của mình, giúp khách hàng sở hữu dáng mũi tự nhiên, hài hòa và an toàn.

Lưu ý trước khi nâng mũi cấu trúc

Dù là một phương pháp được bác sĩ Hồ Thành Hải đánh giá cao nhưng bên cạnh đó bác vẫn có một số những lưu ý cho khách hàng. Phương pháp nâng mũi cấu trúc là một phương pháp tối ưu và an toàn khi nó được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn và cơ sở thẩm mỹ uy tín.

Bác sĩ CKI Hồ Thành Hải tư vấn nâng mũi cấu trúc cho khách hàng

Với nhiều năm kinh nghiệm của mình, bác sĩ Hải có 2 lưu ý quan trọng dành cho khách hàng trước khi thực hiện nâng mũi cấu trúc chính là: chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín và chọn bác sĩ thực hiện đủ chuyên môn.