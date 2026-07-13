Bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đào tạo dược sĩ Long Châu kỹ năng sơ cấp cứu trong tình huống khẩn cấp

Đây là bước tiến tiếp theo trên hành trình xây dựng hàng nghìn điểm hỗ trợ sơ cấp cứu cộng đồng "gần dân, sát dân" ngay tại hệ thống nhà thuốc, gia tăng cơ hội hỗ trợ cứu sống người dân trong "thời gian vàng".

Vừa qua, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu "Tiếp cận xử trí ban đầu một số một số tình huống cấp cứu thường gặp" cho dược sĩ trên toàn quốc. Khóa học kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, do các chuyên gia cấp cứu từ Bệnh viện Bạch Mai - bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt tại Việt Nam với hơn 115 năm phát triển - trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn. Đội ngũ giảng viên bao gồm: BSCKII Nguyễn Đức Vinh - Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai; ThS Huỳnh Khánh Phương - Viện Đào tạo và nghiên cứu Y dược Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai cùng nhiều bác sĩ giàu kinh nghiệm lâm sàng.

Long Châu tổ chức đào tạo chuyên sâu về tiếp cận, xử trí ban đầu một số một số tình huống cấp cứu cho đội ngũ dược sĩ

Hợp lực cùng bệnh viện Bạch Mai có uy tín hơn trăm năm, Long Châu tiếp tục thắt chặt cam kết đồng hành lâu dài, chung tay xây dựng nguồn nhân lực y dược chất lượng cao, nâng cao năng lực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sơ cấp cứu trong cộng đồng - yếu tố "vàng" quyết định sự sống

Theo các chuyên gia, nguy cơ cấp cứu do đột quỵ, sốc nhiệt, say nóng, tai nạn bất ngờ, hóc dị vật, giật điện, bỏng do cháy nổ… luôn hiện hữu. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ cao nhất khu vực Đông Nam Á, với khoảng 200 nghìn ca mắc mỗi năm. Tuy nhiên, chỉ có khoảng hơn 30% số người bị đột quỵ được đưa đến viện trong "thời gian vàng" (dưới 6 giờ) . Bên cạnh đó, trước tình trạng nắng nóng kéo dài cả nước với nền nhiệt nhiều nơi vượt 40°C, các bệnh viện tuyến cuối ghi nhận số lượng số lượng bệnh nhân nhập viện do nắng nóng tăng rõ rệt thời gian gần đây. Ở các đợt cao điểm, trung tâm cấp cứu của một bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận đến khoảng 300 trường hợp mỗi ngày.

BSCKII Nguyễn Đức Vinh - Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ về các tình huống cấp cứu thường gặp

Chuyên gia nhấn mạnh, với đặc thù các tình huống khẩn cấp diễn ra nhanh và nguy hiểm, mỗi giây trong cấp cứu đều có thể quyết định sự sống của người bệnh. Do đó, việc mở rộng mạng lưới hỗ trợ y tế ban đầu tại các nhà thuốc "gần dân, sát dân", đồng thời chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu cho đội ngũ chuyên viên y tế đóng vai trò vô cùng quan trọng.

ThS Huỳnh Khánh Phương - Viện Đào tạo và nghiên cứu y dược Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các dược sĩ Long Châu thực hành kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực

Dược sĩ Long Châu trở thành tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng

Tại chương trình, các dược sĩ Long Châu được chuyên gia chia sẻ kiến thức, đào tạo thực hành sơ cấp cứu như: xử trí ngưng hô hấp tuần hoàn và hồi sinh tim phổi, nghiệm pháp Heimlich đẩy dị vật ra khỏi đường thở, cách làm mát cơ thể người say nắng, say nóng, vận chuyển bệnh nhân tai nạn đúng cách… Qua đó, đội ngũ rèn luyện khả năng ứng phó nhanh nhạy trước các trường hợp nguy hiểm thường gặp trong cuộc sống: ngừng hô hấp tuần hoàn, say nắng, say nóng, đột quỵ, hóc dị vật, tai nạn... tạo nền tảng để hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp, góp phần cứu sống kịp thời.

Đội ngũ y tế Long Châu được bảo chứng chuyên môn bởi các bệnh viện, tổ chức y tế hàng đầu

Chương trình này nằm trong chiến lược đào tạo chuyên môn xuyên suốt cho các chuyên viên y tế của Long Châu, phối hợp với các bệnh viện lớn, tổ chức y tế hàng đầu cả nước xây dựng chuỗi huấn luyện thực chiến. Mục tiêu không chỉ phản ứng nhanh, có mặt kịp thời khi người dân cần, mà còn là bảo đảm mỗi dược sĩ đều có đủ kiến thức, kỹ năng và sự bình tĩnh để thực hiện đúng các thao tác trong những tình huống đặc biệt.

Các khóa đào tạo kết hợp lý thuyết và thực hành, giúp đội ngũ Long Châu chuẩn hóa kỹ năng sơ cấp cứu

Được biết, những kỹ năng được đào tạo đã phát huy hiệu quả trong thực tế. Trước đó, các chuyên viên y tế Long Châu đã nhiều lần sơ cấp cứu, hỗ trợ chuyển viện thành công cho người dân trong "thời gian vàng". Nhiều trường hợp gặp nạn đột ngột như: em bé 12 tháng tuổi bị sặc sữa gây nghẹt đường thở, nam bệnh nhân bị ong vò vẽ đốt dẫn đến sốc phản vệ độ 3, người phụ nữ bị đột quỵ, cụ ông nghi nhồi máu cơ tim, trẻ hóc dị vật hay sốc phản vệ sau thủ thuật thẩm mỹ… đã được phát hiện nhanh và xử trí "thần tốc". Những lần hỗ trợ kịp thời đã cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ Long Châu - những phẩm chất cần thiết để trở thành lực lượng tình nguyện viên cấp cứu cộng đồng.

Với hơn 22.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống, Long Châu nỗ lực xây dựng mạng lưới hỗ trợ sơ cấp cứu cộng đồng, giúp người dân tiếp cận hỗ trợ y tế kịp thời ngay gần nơi sinh sống

Ngàn điểm hỗ trợ khẩn cấp "gần dân, sát dân", vì một Việt Nam khỏe mạnh

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc Cấp cao phụ trách Nguồn nhân lực, truyền thông, trải nghiệm khách hàng và marketing Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu khẳng định: "Tại Long Châu, chúng tôi không ngừng mở rộng vai trò của nhà thuốc: Không chỉ cung cấp dược phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng, minh bạch mà còn là điểm hỗ trợ sơ cấp cứu ngay tại cộng đồng, giúp can thiệp y tế kịp thời trong các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ tính mạng người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chúng tôi đầu tư mạnh vào đào tạo, liên tục cập nhật kiến thức và chuẩn hóa kỹ năng cho đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế. Sự đồng hành của Bệnh viện Bạch Mai không chỉ giúp các dược sĩ được tiếp cận những kiến thức và kinh nghiệm lâm sàng từ các chuyên gia đầu ngành, mà còn là sự bảo chứng về chuyên môn vững vàng. Qua đó, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng mạng lưới hỗ trợ sơ cấp cứu "gần dân, sát dân", giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận hỗ trợ y tế ban đầu, được hướng dẫn xử trí đúng cách và hỗ trợ nhập viện kịp thời thông qua các nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng ngay gần nơi sinh sống".

Những nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe, mà còn hỗ trợ sơ cấp cứu kịp thời, kết nối nhanh với bệnh viện khi xảy ra tình huống khẩn cấp

Hiện Long Châu có hơn 2.678 nhà thuốc và hơn 230 trung tâm tiêm chủng trên cả nước. Với mạng lưới rộng khắp phủ rộng từ thành thị, nông thôn, đến vùng núi cao cùng hơn 22.000 chuyên viên y tế, hệ thống hướng đến xây dựng hơn 1.000 điểm hỗ trợ sơ cứu cấp miễn phí, có khả năng phản ứng nhanh, mở rộng mạng lưới hỗ trợ y tế ban đầu ở các địa phương.

Đây tiếp tục là bước đi nhất quán của đơn vị trên hành trình thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế thiết yếu, kiên tâm kiến tạo nền tảng sống khỏe bền vững, lấy người dân làm trung tâm, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.