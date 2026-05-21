Sức khỏe

Bác sĩ da liễu cảnh báo tác hại của việc lạm dụng nước sát khuẩn tay

Nguyễn Vy
21/05/2026 14:23 GMT+7

Việc rửa tay thường xuyên giúp hạn chế vi khuẩn và phòng ngừa bệnh tật. Song, lạm dụng nước sát khuẩn hoặc rửa tay quá nhiều lại có thể khiến da tay bị tổn thương.

Bà Surbhi Deshpande, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Zynova Shalby (Ấn Độ), cho biết tình trạng chàm tay đang xuất hiện ngày càng nhiều. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sử dụng nước sát khuẩn chứa cồn liên tục trong ngày, theo tờ Hindustan Times.

Da tay dễ mất lớp bảo vệ tự nhiên

Theo bà Deshpande, nước sát khuẩn chứa cồn có khả năng làm sạch nhanh nhưng cũng lấy đi lớp dầu tự nhiên trên da. Khi lớp bảo vệ này suy yếu, da sẽ trở nên khô ráp, dễ kích ứng và nhạy cảm hơn bình thường.

Việc rửa tay quá thường xuyên cũng gây tác động tương tự. Da tay tiếp xúc liên tục với xà phòng, chất tẩy rửa và hóa chất khiến hàng rào bảo vệ da dần bị tổn thương.

Tình trạng này kéo dài có thể khiến da đỏ, ngứa, bong tróc và nứt nẻ. Người có làn da nhạy cảm càng dễ bị chàm tay hơn.

Chàm tay gây đau, ngứa và khó chịu kéo dài

Chàm tay thường xuất hiện dưới dạng viêm da, khô da và kích ứng ở bàn tay. Khi da mất độ ẩm tự nhiên, cảm giác ngứa và đau rát sẽ xuất hiện thường xuyên hơn.

Các vết nứt sâu trên da có thể gây chảy máu và khiến việc sinh hoạt trở nên khó khăn. Da tay cũng có thể dày lên, sẫm màu và nhạy cảm hơn theo thời gian.

Tình trạng ngứa kéo dài khiến người bệnh liên tục gãi lên vùng da tổn thương. Điều này làm tăng nguy cơ nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm trên da tay.

Người có nguy cơ mắc chàm tay cao

Theo bác sĩ Deshpande, những người phải tiếp xúc thường xuyên với chất tẩy rửa dễ gặp tình trạng chàm tay hơn.

Nhân viên y tế, người làm tóc, lao công, nội trợ và nhân viên văn phòng thuộc nhóm có nguy cơ cao vì phải vệ sinh tay nhiều lần trong ngày.

Khi da tay bị khô và đau rát, các hoạt động quen thuộc như nấu ăn, dọn dẹp, gõ bàn phím hay cầm nắm đồ vật cũng khó chịu hơn.

Việc giữ vệ sinh tay vẫn rất cần thiết, nhưng cần thực hiện ở mức hợp lý. Da tay cần được chăm sóc đúng cách để tránh tình trạng khô ráp và tổn thương kéo dài.

Một ngày nên rửa tay bao nhiêu lần?

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), không có quy định cố định số lần rửa tay mỗi ngày. Điều quan trọng là rửa tay đúng thời điểm như: trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi ho - hắt hơi, sau khi chạm vào bề mặt công cộng hoặc chăm sóc người bệnh.

Bác sĩ Surbhi Deshpande khuyến cáo chỉ nên dùng nước sát khuẩn khi không có xà phòng và nước sạch, đồng thời nên dưỡng ẩm cho tay nếu phải vệ sinh tay nhiều lần trong ngày.

Cách rửa tay đúng: 

  • Làm ướt tay, dùng xà phòng.
  • Chà toàn bộ bàn tay, kẽ ngón, móng tay ít nhất 20 giây.
  • Rửa sạch dưới vòi nước. 
  • Lau khô bằng khăn sạch hoặc giấy dùng một lần.

