Bác sĩ Đặng Đình Minh Thanh: Người đưa ‘bàn tay robot’ chạm đến những ca mổ khó

Bác sĩ Đặng Đình Minh Thanh, Trưởng khoa Phẫu thuật lồng ngực, Trưởng Trung tâm phẫu thuật Robot, Bệnh viện FV ẢNH: FV

Thành danh từ "lò luyện" ngoại khoa khắc nghiệt

Ước mơ trở thành một phẫu thuật viên của bác sĩ Thanh bắt đầu khi anh học cấp 2. Lúc đó, anh bị gãy tay trong một lần chơi thể thao, và được một bác sĩ về hưu trong xóm chữa lành. "Chỉ với những phương tiện rất đơn sơ, bác ấy vẫn có thể chữa lành cho tôi và nhiều bệnh nhân khác. Khi đó, tôi lần đầu tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu mà y học mang lại", anh kể.

Niềm yêu thích ngành y của anh lớn dần theo năm tháng. "Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, niềm hạnh phúc lớn nhất đối với tôi là khi được tạo ra những điều kỳ diệu cho bệnh nhân, đặc biệt là khi đạt được kết quả điều trị tốt nhất cho những ca bệnh phức tạp, mà trước đó từng bị nhiều nơi từ chối", bác sĩ Thanh bộc bạch.

Hơn 22 năm công tác tại một bệnh viện nổi tiếng ở TP.HCM, anh làm việc trong một môi trường được xem là "lò luyện" của bác sĩ ngoại khoa. Mỗi ngày có khi phải tham gia 8 - 14 ca mổ, và cứ 6 ngày lại trực 24 giờ, xử lý cấp cứu cho cả khu vực miền Nam.

Cường độ liên tục ấy giúp anh được tôi luyện thành một phẫu thuật viên có phản xạ nhanh nhạy, chuẩn xác, tay nghề và bản lĩnh vững vàng trước những tình huống sinh tử của bệnh nhân. Quan trọng hơn, anh được trưởng thành cùng những bước ngoặt của ngoại khoa chuyên ngành lồng ngực: Từ mổ hở truyền thống sang nội soi, đến phẫu thuật bằng robot.

Với tư duy giải phẫu tốt và sự nhạy bén với kỹ thuật mới, bác sĩ Thanh là một trong những người tiên phong ứng dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực ở Việt Nam.

Năm 2017, anh tiếp tục được đào tạo để sử dụng robot phẫu thuật Da Vinci. Anh cũng là một trong những người đầu tiên trên thế giới được cấp chứng chỉ robot nội soi trực tiếp tại chỗ - thay vì phải sang trung tâm huấn luyện khu vực - nhờ năng lực và tỷ lệ phẫu thuật thành công vượt trội.

Bác sĩ Minh Thanh thăm khám cho bệnh nhân trước phẫu thuật ẢNH: FV

Triết lý "một ca mổ là một cuộc đời" được anh duy trì trong toàn bộ sự nghiệp. Anh cho rằng điều quan trọng nhất của một phẫu thuật viên là ý thức được giá trị của từng quyết định. "Với bác sĩ, đó có thể chỉ là một ca mổ trong lịch làm việc. Nhưng với bệnh nhân, đó là cả cuộc đời của họ", anh chia sẻ. Chính suy nghĩ này giúp anh giữ sự cẩn trọng trong từng ca phẫu thuật. Dù có những ca kéo dài 10 - 13 giờ, anh vẫn coi đó là thời gian cần thiết để mang lại kết quả điều trị tốt nhất, miễn là được chuẩn bị kỹ và kiểm soát chặt chẽ mọi tình huống.

Tinh thần trách nhiệm ấy cũng là lý do khiến anh chọn Bệnh viện FV làm điểm dừng tiếp theo - môi trường cho phép bác sĩ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc từng bệnh nhân, từ giai đoạn chẩn đoán đến hồi phục sau mổ.

Robot Da Vinci Xi - Làn tay nâng tầm phẫu thuật xâm lấn tối thiểu tại FV

Việc FV đầu tư hơn 3 triệu USD để triển khai hệ thống robot Da Vinci Xi - một trong những thế hệ hiện đại nhất Đông Nam Á - tạo điều kiện để bác sĩ Thanh cùng ê-kíp phát triển các kỹ thuật phẫu thuật xâm lấn tối thiểu lên một tầm cao mới.

Hệ thống phẫu thuật Robot Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á đã sẵn sàng tại FV ẢNH: FV

Bác sĩ Thanh cho biết, hệ thống robot Da Vinci Xi giúp tối ưu những phẫu thuật phức tạp như ung thư phổi có nạo hạch sâu, u trung thất hay các trường hợp nhược cơ. Đây là những nhóm bệnh mà phẫu thuật robot giúp giảm chấn thương, hạn chế biến chứng và hỗ trợ bệnh nhân hồi phục tốt hơn. Sử dụng robot giúp bệnh nhân giảm chảy máu, giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế đáng kể sang chấn tâm lý. Các cánh tay robot như "bàn tay thu nhỏ" với khả năng chống rung tuyệt đối, hỗ trợ bác sĩ thao tác chính xác trong những vùng giải phẫu rất hẹp mà thậm chí mổ hở cũng khó tiếp cận như trung thất trước, tiểu khung.

Camera 3D HD của robot cung cấp hình ảnh chi tiết, cho phép quan sát rõ mô và mạch máu. Bộ dụng cụ được thu nhỏ từ 12 mm xuống 8 mm giúp vết mổ nhỏ hơn, ít xâm lấn hơn và vẫn đảm bảo tầm nhìn tối ưu. Bên cạnh đó, sự cải tiến của hệ thống robot Da Vinci Xi đã khắc phục rất tốt các nhược điểm của hệ thống Si trước đó, giúp khả năng thay đổi góc nhìn liên tục, rút ngắn thời gian phẫu thuật và thời gian gây mê.

Các dụng cụ chuyên biệt như dao hàn mạch linh hoạt gần giống cổ tay người, mang lại độ chính xác cao trong những thao tác tinh vi. Dụng cụ này cũng là một điểm nhấn mang lại hiệu quả vượt trội của hệ thống Xi so với thế hệ robot Da Vinci Si trước đây, khi ứng dụng vào phẫu thuật cắt tuyến ức điều trị nhược cơ.

Trên cương vị Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, đồng thời là Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot - bác sĩ Thanh đặt mục tiêu phát triển một đội ngũ có khả năng sử dụng thành thạo robot Da Vinci Xi và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn - hiệu quả theo chuẩn quốc tế.

"FV có đủ trang thiết bị hiện đại và hệ thống chăm sóc toàn diện. Điều chúng tôi muốn mang tới là giá trị cốt lõi: phẫu thuật hiệu quả nhất, ứng dụng công nghệ y tế tiên tiến nhất, chăm sóc người bệnh chu đáo nhất", anh nói.

Để đặt lịch thăm khám và phẫu thuật các bệnh lý lồng ngực bằng robot Robot Da Vinci Xi, bạn đọc liên hệ Khoa phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện FV, 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (Quận 7 cũ), TP.HCM, điện thoại (028) 35 11 33 33.