Về vấn đề này, TS. Nguyễn Công Tráng – giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Tôn Đức Thắng; thành viên Nhóm nghiên cứu tối ưu hệ thống điện – nhấn mạnh rằng phòng tắm là khu vực có độ ẩm cao, nguy cơ rò rỉ điện và chập cháy luôn tiềm ẩn. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn điện là điều tối quan trọng.
‘Bác sĩ điện’ chỉ mẹo sấy tóc, cạo râu và sử dụng thiết bị điện trong phòng tắm sao cho an toàn
Theo TS. Tráng, có một số giải pháp cần lưu ý:
- Không sử dụng thiết bị điện khi tay còn ướt hoặc đứng trên nền ẩm ướt. Đây là nguyên tắc cơ bản giúp hạn chế nguy cơ điện giật.
- Ưu tiên các thiết bị có chuẩn chống nước (IPX4 trở lên) để hạn chế tình trạng nước bắn hoặc hơi ẩm xâm nhập.
- Lắp đặt cầu dao chống rò (RCD/ELCB). Đây là thiết bị bảo vệ tự động ngắt khi có rò rỉ dòng điện, thường được khuyến cáo cho phòng tắm và nhà bếp.
- Hạn chế cắm điện trực tiếp trong phòng tắm. Các ổ cắm cần được lắp đặt ở vị trí cao, có nắp chống nước và cách xa vòi sen.
- Tuyệt đối không dùng các thiết bị sinh nhiệt mạnh (như máy sấy tóc, bàn ủi, ấm siêu tốc) trong khi vẫn còn hơi nước hoặc nước đọng nhiều. Tốt nhất là mang thiết bị ra ngoài phòng tắm để sử dụng cho an toàn.
