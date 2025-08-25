Về vấn đề này, TS. Nguyễn Công Tráng – giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Tôn Đức Thắng; thành viên Nhóm nghiên cứu tối ưu hệ thống điện – nhấn mạnh rằng phòng tắm là khu vực có độ ẩm cao, nguy cơ rò rỉ điện và chập cháy luôn tiềm ẩn. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn điện là điều tối quan trọng.

‘Bác sĩ điện’ chỉ mẹo sấy tóc, cạo râu và sử dụng thiết bị điện trong phòng tắm sao cho an toàn

Theo TS. Tráng, có một số giải pháp cần lưu ý: