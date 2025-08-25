Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Bác sĩ điện' chỉ mẹo sấy tóc, cạo râu và sử dụng thiết bị điện trong phòng tắm sao cho an toàn
Video Đời sống

‘Bác sĩ điện’ chỉ mẹo sấy tóc, cạo râu và sử dụng thiết bị điện trong phòng tắm sao cho an toàn

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
25/08/2025 05:04 GMT+7

“Bác ơi em có thói quen sấy tóc trong phòng tắm nhưng em đọc báo có nhiều vụ giật điện, bác cho em hỏi làm sao để sử dụng các thiết bị điện trong phòng tắm cho an toàn ạ?” - Hãy lắng nghe những giải pháp từ TS. Nguyễn Công Tráng- giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Tôn Đức Thắng; thành viên Nhóm nghiên cứu tối ưu hệ thống điện.

‘Bác sĩ điện’ chỉ mẹo sấy tóc, cạo râu và sử dụng thiết bị điện trong phòng tắm sao cho an toàn

‘Bác sĩ điện’ chỉ mẹo sấy tóc, cạo râu và sử dụng thiết bị điện trong phòng tắm sao cho an toàn

Về vấn đề này, TS. Nguyễn Công Tráng – giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Tôn Đức Thắng; thành viên Nhóm nghiên cứu tối ưu hệ thống điện – nhấn mạnh rằng phòng tắm là khu vực có độ ẩm cao, nguy cơ rò rỉ điện và chập cháy luôn tiềm ẩn. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn điện là điều tối quan trọng.

‘Bác sĩ điện’ chỉ mẹo sấy tóc, cạo râu và sử dụng thiết bị điện trong phòng tắm sao cho an toàn

Theo TS. Tráng, có một số giải pháp cần lưu ý:

  • Không sử dụng thiết bị điện khi tay còn ướt hoặc đứng trên nền ẩm ướt. Đây là nguyên tắc cơ bản giúp hạn chế nguy cơ điện giật.
  • Ưu tiên các thiết bị có chuẩn chống nước (IPX4 trở lên) để hạn chế tình trạng nước bắn hoặc hơi ẩm xâm nhập.
  • Lắp đặt cầu dao chống rò (RCD/ELCB). Đây là thiết bị bảo vệ tự động ngắt khi có rò rỉ dòng điện, thường được khuyến cáo cho phòng tắm và nhà bếp.
  • Hạn chế cắm điện trực tiếp trong phòng tắm. Các ổ cắm cần được lắp đặt ở vị trí cao, có nắp chống nước và cách xa vòi sen.
  • Tuyệt đối không dùng các thiết bị sinh nhiệt mạnh (như máy sấy tóc, bàn ủi, ấm siêu tốc) trong khi vẫn còn hơi nước hoặc nước đọng nhiều. Tốt nhất là mang thiết bị ra ngoài phòng tắm để sử dụng cho an toàn.

Tin liên quan

'Bác sĩ điện' chỉ mẹo sạc điện thoại an toàn và kéo dài tuổi thọ pin

'Bác sĩ điện' chỉ mẹo sạc điện thoại an toàn và kéo dài tuổi thọ pin

“Bác ơi, dạo này đọc tin tức thấy nhiều vụ nổ điện thoại khi đang sạc quá, làm sao để sạc điện thoại an toàn mà vẫn kéo dài tuổi thọ pin được ạ?” - Hãy lắng nghe những giải pháp từ TS. Nguyễn Công Tráng giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Tôn Đức Thắng; thành viên Nhóm nghiên cứu tối ưu hệ thống điện.

'Bác sĩ điện' chỉ mẹo dùng máy lạnh mát phà phà mà vẫn tiết kiệm điện

tiết kiệm điện thành thói quen Tiết kiệm điện an toàn điện Báo Thanh Niên EVNHCMC bác sĩ điện Máy sấy tóc máy cạo râu
