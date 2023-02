Bác sĩ 24/7: Không nên gội đầu vào khung giờ này vì dễ đột quỵ!

BS-CKII. Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, giải đáp: Như chúng ta đã biết, nhiệt độ sáng sớm hoặc ban đêm thường hạ thấp, nếu tắm gội vào những lúc này thì cơ thể chúng ta sẽ tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch để giữ nhiệt hoặc thoát nhiệt. Khi mạch máu bị co lại đột ngột sẽ dễ gây ra đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành co thắt đột ngột có thể gây ra nhồi máu cơ tim cấp, nhất là trên những người có tiền sử bệnh xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bệnh lý tim mạch khác...

Tuyệt đối không tắm gội sau 23 giờ khuya

Đột quỵ theo y học cổ truyền được mô tả trong chứng trúng phong, có nguyên nhân ngoại tà (thường gặp là phong tà) thừa cơ hội chính khí cơ thể hư suy, vệ khí bất cố xâm nhập vào kinh mạch khiến cho kinh mạch bế tắc, khí huyết không thông mà gây bệnh trúng phong.

Dựa vào cơ chế gây nên bệnh đột quỵ kể trên chúng ta có thể thấy việc gội đầu (tắm) sớm hoặc khuya đều tiềm ẩn nguy cơ có hại cho sức khỏe.

Theo khuyến cáo, để phòng tránh những rủi ro nêu trên, chúng ta nên tạo thói quen tắm sớm, nhất là những ngày nắng nóng cơ thể dễ mệt mỏi, giảm sức đề kháng.

Thời điểm tốt nhất để tắm gội nên vào buổi sáng hoặc buổi tối trước 20 giờ (đối với những người đã có tiền sử đột quỵ hoặc đau thắt ngực do co thắt mạch vành nên tắm gội sau 9 giờ sáng và trước 16 giờ chiều, khi trời còn nắng ấm). Tuyệt đối không tắm gội sau 23 giờ khuya, từ 19 giờ trở đi nếu có gội đầu nên gội bằng nước ấm và sấy tóc thật khô trước khi đi ngủ. Khi tắm tránh dội nước lên người hoặc trên đầu xuống một cách đột ngột vì sẽ khiến cơ thể bị hạ nhiệt đột ngột dễ gây nguy cơ đột quỵ.