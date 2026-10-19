‘Bác sĩ đồng hành’ và tâm huyết y tế chủ động của doanh nhân Đặng Thanh Hằng

Khách hàng chia sẻ về lợi ích của chăm sóc sức khỏe chủ động

Điểm mù của sức khỏe hiện đại và vai trò của "bác sĩ đồng hành"

Thực tế đáng suy ngẫm trong xã hội hiện đại là phần lớn chúng ta chỉ tìm đến bệnh viện khi cơ thể đã phát bệnh hoặc các chỉ số vượt ngưỡng an toàn. Việc thăm khám định kỳ đôi khi chỉ mang tính hình thức nhưng mỗi cơ thể lại là một cá thể độc lập với những "con số sinh học" riêng biệt, đòi hỏi phải có sự soi chiếu, phân tích và theo dõi xuyên suốt theo thời gian thực.

Đó cũng là lý do triết lý về một "bác sĩ đồng hành" trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không đơn thuần là người chữa bệnh, bác sĩ đồng hành là người thấu hiểu tường tận bệnh sử, lối sống, áp lực công việc và cả những biến đổi sinh học nhỏ nhất. Họ đóng vai trò như một chuyên gia chiến lược giúp mỗi cá nhân quản trị rủi ro sức khỏe từ sớm, thiết lập phác đồ dự phòng trúng đích thay vì chờ đợi bệnh tật ghé thăm rồi mới tìm cách cứu vãn.

Khách hàng đo độ lão hóa của làn da

Từ làm đẹp đến khát vọng chăm sóc sức khỏe chủ động: Nỗi trăn trở vì chất lượng sống của người Việt

Đằng sau sự kiện lễ ra mắt Phòng khám chăm sóc sức khỏe chủ động H&H bên bờ vịnh di sản là cả một quá trình ấp ủ, trăn trở lâu năm của bà Đặng Thanh Hằng. Đã thành công dấu ấn trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sắc vóc, nữ doanh nhân nhận ra một chân lý: sắc đẹp bền vững nhất định phải xuất phát từ nền tảng sức khỏe bên trong.

Nam doanh nhân giữ gìn phong độ nhờ thường xuyên kiểm tra các chỉ số sức khỏe

Chuyển hướng tầm nhìn sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động, bà Hằng gửi gắm mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp và thiết thực nhất cho cộng đồng. Chia sẻ tại sự kiện, bà bộc bạch tâm huyết mong muốn mỗi người Việt đều có cơ hội nâng cao chất lượng sống, sống vui khỏe, trọn vẹn và không phải đối mặt với những nỗi đau bệnh tật muộn màng. Với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", nữ doanh nhân kỳ vọng mô hình mới sẽ giúp thay đổi tận gốc tư duy chăm sóc sức khỏe của người dân.

100 gia đình cùng giơ cao ngọn nến Bách Niên để chúc cho sức khỏe dồi dào.

Sự kiện ra mắt quy tụ đội ngũ chuyên gia y tế uy tín trong và ngoài nước, kết hợp cùng hệ thống công nghệ đo lường sinh học hiện đại đã diễn ra tại InterContinental Hạ Long Bay, chính là bước khởi đầu cho hành trình hiện thực hóa sứ mệnh đó.

Checkin đón khách thăm khám bác sĩ, trải nghiệm dịch vụ sức khỏe thiết bị cao cấp

Phòng khám chăm sóc sức khỏe chủ động H&H hướng tới việc kéo dài số năm sống khỏe mạnh (healthspan), giúp mỗi người chủ động nắm giữ biên độ hạnh phúc và chất lượng sống của chính mình trên chặng đường dài.

Phòng khám chuyên Khoa Nội trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu và phân phối H&H HN: 36 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng

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