Bác sĩ Ghi Võ: Từ cậu học trò nghèo đến ‘người trồng nụ cười’ cho cộng đồng

Không dừng lại ở thành công cá nhân, bác sĩ Ghi Võ sáng lập Nha khoa Galvin Dental tại TP.HCM với phương châm "Tận tâm - Trách nhiệm - Uy tín". Phòng khám đạt chuẩn Bộ Y tế, chuyên sâu implant, chỉnh nha, phục hình toàn hàm… Galvin Dental đã điều trị thành công hàng trăm ca phức tạp, mang lại nụ cười và niềm tin cho khách hàng.

Bác sĩ Ghi Võ - người sáng lập Phòng khám Nha khoa Galvin tại TP.HCM Ảnh: Galvin Dental

Bên cạnh đó, bác sĩ Ghi Võ còn tích cực hoạt động thiện nguyện qua các chương trình "Chia sẻ yêu thương", "Tiếp sức cho con", "Carnaval tiếp sức đến trường"… Anh chia sẻ: "Tôi không muốn chỉ xây phòng khám, mà muốn xây một nơi tạo niềm tin. Nụ cười đẹp không chỉ ở hàm răng, mà còn là sự an tâm và ấm lòng của người bệnh".

Bác sĩ Ghi Võ là hình ảnh bác sĩ hiện đại: giỏi chuyên môn, giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia và lan tỏa yêu thương.