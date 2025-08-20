Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Bác sĩ Ghi Võ: Từ cậu học trò nghèo đến ‘người trồng nụ cười’ cho cộng đồng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
20/08/2025 12:30 GMT+7

Sinh ra trong gia đình nông dân ở Quảng Trị, tuổi thơ của bác sĩ Ghi Võ (tên thật Võ Viết Ghi) gắn liền với khó khăn nhưng anh luôn nuôi ước mơ học hành để đổi đời và giúp người. Anh thi đỗ vào lớp chuyên toán Trường Quốc học Huế, sau đó theo học ngành Răng - Hàm - Mặt tại Đại học Y Dược Huế và tốt nghiệp loại giỏi.

Không dừng lại ở thành công cá nhân, bác sĩ Ghi Võ sáng lập Nha khoa Galvin Dental tại TP.HCM với phương châm "Tận tâm - Trách nhiệm - Uy tín". Phòng khám đạt chuẩn Bộ Y tế, chuyên sâu implant, chỉnh nha, phục hình toàn hàm… Galvin Dental đã điều trị thành công hàng trăm ca phức tạp, mang lại nụ cười và niềm tin cho khách hàng.

Bác sĩ Ghi Võ: Từ cậu học trò nghèo đến ‘người trồng nụ cười’ cho cộng đồng- Ảnh 1.

Bác sĩ Ghi Võ - người sáng lập Phòng khám Nha khoa Galvin tại TP.HCM

Ảnh: Galvin Dental

Bên cạnh đó, bác sĩ Ghi Võ còn tích cực hoạt động thiện nguyện qua các chương trình "Chia sẻ yêu thương", "Tiếp sức cho con", "Carnaval tiếp sức đến trường"… Anh chia sẻ: "Tôi không muốn chỉ xây phòng khám, mà muốn xây một nơi tạo niềm tin. Nụ cười đẹp không chỉ ở hàm răng, mà còn là sự an tâm và ấm lòng của người bệnh".

Bác sĩ Ghi Võ là hình ảnh bác sĩ hiện đại: giỏi chuyên môn, giàu lòng nhân ái, biết sẻ chia và lan tỏa yêu thương.

Khám phá thêm chủ đề

Bác sĩ Ghi Võ Nha khoa Galvin Dental Nha khoa nụ cười phục hình toàn hàm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận