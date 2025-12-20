Bác sĩ Hà Anh Đức làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Chiều 20.12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên thứ nhất tại Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 90.000 hội viên cả nước.

Dự đại hội có ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Ông Vi Tư Liệu và anh Nguyễn Tường Lâm trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu dịp đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Mục tiêu nhiệm kỳ mới: Xung kích, sáng tạo và chuyển đổi số

Tại phiên làm việc đầu tiên, đại hội đã tập trung trí tuệ thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ IV, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, anh Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội khóa IV, khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ; phát huy tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và tiên phong trong chuyên môn, khoa học kỹ thuật.

Anh Hà Anh Đức phát biểu khai mạc đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Bên cạnh đó, anh Phan Minh Hoàng, Phó chủ tịch Hội, trình bày báo cáo kiểm điểm, đánh giá công tác điều hành của Ban Chấp hành khóa cũ, thẳng thắn nhìn nhận những mặt làm được và những tồn tại cần khắc phục để nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn quan trọng trong phần thảo luận văn kiện là các tham luận mang tính thời sự, thể hiện khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức trẻ ngành y.

Đại biểu Đỗ Doãn Bách (bác sĩ khoa Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai) đã mang đến đại hội tham luận "Thầy thuốc trẻ xung kích tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng", khắc họa hình ảnh những "chiến sĩ áo trắng" luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi gian khó nhất.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tham luận tại đại hội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Song song đó, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến ngành y tế, tham luận về "Thầy thuốc trẻ đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới trong y tế" của đại biểu Bùi Thị Vân Anh (Giám đốc Bệnh viện mắt Nam Quảng Trị) cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các vị đại biểu tham dự.

Chọn cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Cũng trong phiên này, đại hội đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhằm phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động và các quy định mới của pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cấp Hội hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Các đại biểu hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Một trong những nội dung trọng tâm của phiên làm việc thứ nhất tại đại hội là công tác nhân sự. Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử 89 thành viên vào Ban Chấp hành T.Ư Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã chọn cử tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức tiếp tục làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã quyết định tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ nhiệm kỳ 2020 - 2025.