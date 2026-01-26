Bác sĩ làm ca sĩ, hát quyên góp gần 675 triệu đồng cho bệnh nhân dịp tết

Tối 25.1, tại TP.HCM đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện Blouse trắng với chủ đề Ấm áp tình xuân, quy tụ nhiều y bác sĩ tham gia biểu diễn.

Chương trình do Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp nhóm Blouse trắng - Hát cho yêu thương tổ chức nhằm hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện trong những ngày tết đang cận kề.

Y bác sĩ hát quyên góp cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: BV

Chia sẻ tại chương trình, bác sĩ Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết với vai trò là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt, chuyên sâu, kỹ thuật cao của khu vực phía nam trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nặng, trong đó có nhiều trường hợp có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Chính vì vậy, đêm nhạc không chỉ mang giá trị giải trí mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia trong cộng đồng.

“Những giọng hát vang lên tối nay không chỉ để thưởng thức mà còn là để kết nối, sẻ chia và sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn”, bác sĩ Việt bày tỏ.

Bác sĩ Việt xúc động chia sẻ tại chương trình ẢNH: BV

Đêm nhạc mang đến không khí rộn ràng, ấm áp với nhiều ca khúc tươi vui, đậm sắc xuân do chính các “ca sĩ blouse trắng” là bác sĩ, điều dưỡng, nha sĩ, dược sĩ… đến từ nhiều đơn vị y tế ở TP.HCM thể hiện. Những giai điệu thân quen không chỉ góp phần xoa dịu nỗi lo bệnh tật mà còn tiếp thêm động lực, tinh thần lạc quan cho người bệnh và thân nhân bệnh nhân.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ, chương trình còn nhận được sự sẻ chia từ những đồng nghiệp phương xa. Bác sĩ Lê Thị Phương Huyền, từng công tác tại Viện Tim TP.HCM, dù đã định cư ở nước ngoài vẫn mang về tặng 4 bức tranh tự vẽ để đấu giá.

Trong đó, 1 bức tranh đã được đấu giá thành công ngay tại sự kiện. Trước đó, 3 bức tranh còn lại cũng đã lần lượt tìm được chủ nhân, số tiền đấu giá các bức tranh cũng được đưa vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân.

Đông đảo y bác sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình ẢNH: BV

Đêm nhạc "Blouse trắng" được tổ chức trên nguyên tắc tài chính minh bạch và tinh thần tự nguyện tuyệt đối. Toàn bộ chi phí tổ chức như âm thanh, ánh sáng, tập luyện… đều do các thành viên tự nguyện đóng góp, không sử dụng bất kỳ khoản tiền quyên góp nào cho khâu tổ chức, nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ được trao đến bệnh nhân một cách trọn vẹn nhất.

Tính đến 22 giờ ngày 25.1, tổng số tiền đóng góp từ đêm nhạc là gần 675 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, phải điều trị nội trú theo phác đồ, không thể về nhà đón tết cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ sắp đến để tiếp thêm động lực, niềm vui trước thềm năm mới.