Bác sĩ Lê Hoàng Vinh: Hành trình rời bệnh viện và bước ngoặt trong ngành thẩm mỹ

Đằng sau sự bùng nổ ấy là câu chuyện của nhiều bác sĩ đã dành cả sự nghiệp để theo đuổi chuyên môn và hoàn thiện tay nghề. Một trong số đó là thạc sĩ - bác sĩ Lê Hoàng Vinh, người đã có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Từ bác sĩ phẫu thuật tim và hành trình kiến tạo vẻ đẹp

Hành trình sự nghiệp của ông không chỉ là câu chuyện về một bác sĩ thẩm mỹ, mà còn là minh chứng của sự can đảm lựa chọn. Rời bỏ một vị trí đáng mơ ước tại bệnh viện lớn hàng đầu trong nước để rẽ hướng sang ngành làm đẹp, ông chọn cho mình lối đi riêng để theo đuổi niềm đam mê của mình.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thẩm mỹ và được nhiều khách hàng biết đến như hiện nay, ông là bác sĩ phẫu thuật tại Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, tham gia thực hiện nhiều ca phẫu thuật tim phức tạp. Nơi đây, không chỉ là điểm khởi đầu trong sự nghiệp y khoa mà còn là môi trường giúp ông tích lũy kinh nghiệm trong nhiều ca mổ khó đòi hỏi kỹ năng và sự chuẩn xác tuyệt đối.

Tuy nhiên, hành trình tại bệnh viện không phải lúc nào cũng thuận lợi. Những ca trực kéo dài xuyên đêm, lịch làm việc dày đặc với cường độ cao. Song song đó, áp lực công việc và hạn chế trong phát triển cá nhân khiến ông trăn trở về một hướng đi mới.

Bước ngoặt rời khỏi vùng "an toàn"

Khi nhu cầu làm đẹp của xã hội ngày càng tăng, bác sĩ Lê Hoàng Vinh nhận ra rằng thẩm mỹ không chỉ là xu hướng mà còn là một lĩnh vực vô cùng thú vị, sự kết hợp giữa y khoa và nghệ thuật. Quyết định rời bệnh viện - nơi được xem là "vùng an toàn" không phải là lựa chọn dễ dàng.

Ông bắt đầu chặng đường kiến tạo vẻ đẹp tại những Bệnh viện thẩm mỹ hàng đầu Việt Nam, sau đó là những năm tháng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Chưa dừng lại ở đó, năm 2013, ông quyết định sang Hàn Quốc - kinh đô phẫu thuật thẩm mỹ thế giới tu nghiệp để học hỏi và đào tạo chuyên sâu về những công nghệ hiện đại và tiên tiến bậc nhất.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc, giúp ông tin rằng đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu một hành trình mới. Ông thành lập Phòng khám CK Thẩm mỹ bác sĩ Lê Hoàng Vinh, với mong muốn xây dựng một mô hình làm đẹp chú trọng đến sự an toàn và tính cá nhân hóa cho từng khách hàng. Phòng khám do ông sáng lập được cấp phép hoạt động bởi Sở Y tế TP.HCM và trở thành một trong những địa chỉ làm đẹp được nhiều khách hàng đặt niềm tin.

Nhìn lại hành trình nghề nghiệp của mình, bác sĩ Vinh cho rằng bước ngoặt lớn nhất chính là quyết định rời vị trí bác sĩ phẫu thuật tim tại bệnh viện hàng đầu để theo đuổi lĩnh vực thẩm mỹ. Với ông, quyết định rẽ hướng ấy không phải là điểm kết thúc của một hành trình mà là sự khởi đầu cho một chặng đường mới. Mỗi ca phẫu thuật, mỗi khách hàng đều trở thành một phần trong chặng đường dài gần hơn hai thập kỷ.

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Hoàng Vinh cho rằng việc rời bệnh viện lớn không phải là "bước ra" khỏi ngành y, mà là cánh cửa mới mở ra nhiều cơ hội giúp ông phát triển chuyên môn và hiện thực hóa niềm đam mê của mình. Tương lai, ông tiếp tục hành trình kiến tạo nhan sắc cho phái đẹp và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các dịch vụ phẫu thuật sẽ được ThS-BS Lê Hoàng Vinh thực hiện tại bệnh viện đạt chuẩn do Bộ Y tế cấp phép.