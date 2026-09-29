Bác sĩ Lê Văn Nam: Từ ước mơ thuở nhỏ đến hành trình chuyên ngành da liễu

Sinh ra và lớn lên tại xứ Thanh, bác sĩ Lê Văn Nam lựa chọn con đường y khoa với mong muốn có thể chăm sóc và chữa lành cho những người mình yêu thương. Những năm học tập và hành nghề đã giúp bác sĩ xây dựng nền tảng chuyên môn, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe và nhu cầu chăm sóc làn da của người trẻ.

Ban đầu, việc tìm hiểu về dược mỹ phẩm chỉ là mong muốn học hỏi thêm về lĩnh vực chăm sóc da. Nhưng càng tìm hiểu sâu, bác sĩ Nam càng nhận ra kiến thức y dược mà bác sĩ tích lũy chính là lợi thế để lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da một cách khoa học, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng làn da, điều mà thị trường làm đẹp đang rất cần. Từ một hướng đi tay trái, bác sĩ Nam hiện thực hóa con đường chăm sóc làn da khoa học khi đang theo học Chuyên khoa I, chuyên ngành da liễu tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Đối với bác sĩ Nam, hành trình theo đuổi chuyên ngành da liễu vẫn đang ở những bước đầu tiên. Bên cạnh việc tiếp tục học tập và cập nhật kiến thức chuyên môn, anh lựa chọn chia sẻ những thông tin phù hợp với phạm vi hiểu biết của mình, với mong muốn góp phần lan tỏa cách tiếp cận chăm sóc da có cơ sở và có chọn lọc.

Trong hành trình ấy, việc học tập và chia sẻ kiến thức luôn song hành. Mỗi vấn đề được tìm hiểu, mỗi kiến thức được hệ thống hóa và chia sẻ cũng là một bước để bác sĩ Nam tiếp tục hoàn thiện chuyên môn. Đồng thời góp phần giúp cộng đồng có thêm những thông tin tham khảo hữu ích trong việc chăm sóc và bảo vệ làn da.