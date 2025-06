Bác sĩ: Mối liên hệ khó ngờ giữa nắng nóng và tổn thương thận

Khi nhiệt độ cơ thể tăng cao trong trường hợp say nắng, người bệnh có nguy cơ bị suy nhiều cơ quan và tổn thương thận, theo trang tin sức khỏe Only My Health.

Sau đây, bác sĩ - chuyên gia dinh dưỡng Safia Livingston, đang làm việc tại Bệnh viện Minimal Access Smart Surgery (Ân Độ), sẽ giải thích rõ mối liên hệ giữa say nắng và tổn thương thận.

Say nắng đặc trưng bởi rối loạn chức năng hệ thần kinh trung ương, khi nhiệt độ lõi của cơ thể tăng lên trên 40°C, trong khi nhiệt độ lõi bình thường được duy trì ở mức khoảng 37°C, chuyên gia Livingston giải thích.

Mọi người thường nghĩ say nắng ảnh hưởng đến não và mức năng lượng, nhưng ít ai ngờ say nắng có thể gây tổn thương thận Ảnh minh họa: AI

Trong trường hợp hoạt động thể chất cường độ cao hoặc ở ngoài nắng, bạn nên điều chỉnh lượng nước uống vào cho phù hợp. Cứ mỗi 30 phút ở ngoài nắng hoặc trong quá trình hoạt động thể chất mạnh, bạn nên uống thêm một ly nước để bù lại lượng nước và chất điện giải đã mất.

Khi nhiệt độ cơ thể tăng cao trong tình trạng say nắng, người bệnh có nguy cơ bị suy nhiều cơ quan và mắc hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Điều này có thể dẫn đến tổn thương thận cấp. Trong một số trường hợp, thậm chí có thể dẫn đến bệnh thận mạn tính.

Theo nghiên cứu năm 2021, có đến 25-35% trường hợp say nắng do gắng sức sẽ phát triển thành suy thận thiểu niệu cấp tính (suy thận đi tiểu ít), theo Only My Health.

Tầm quan trọng của việc bù nước và chất điện giải

Bù nước và chất điện giải đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể. Chất điện giải đóng vai trò chính trong việc duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Các nguồn chất điện giải trong chế độ ăn uống bao gồm nước dừa, sữa, sữa chua, chuối và bơ.

Ngoài việc ngăn ngừa tổn thương thận, bù nước đầy đủ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như chứng mất trí nhớ, suy tim, đột quỵ, tiểu đường, huyết áp cao...

Những điều nên chú ý để tránh tổn thương thận

Bác sĩ Livingston kết luận: Cũng nên tránh uống nhiều rượu và caffeine vì có thể làm cơ thể mất nước. Một cách nhanh chóng và dễ dàng xác định tình trạng mất nước là kiểm tra màu nước tiểu. Nước tiểu màu vàng sẫm hoặc nâu cho thấy thận đang làm việc cật lực và cần phải bổ sung nước.