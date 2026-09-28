Bác sĩ Mỹ mang lại bước chân mới cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Tân An

Dự kiến, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An sẽ là nơi phối hợp Operation Walk Florida (Hoa Kỳ) tổ chức các đợt phẫu thuật tiếp theo ẢNH: B.B

Sáng 26.9, bà N.T.H (64 tuổi, nhà ở tỉnh Hà Tĩnh) nằm ở phòng hậu phẫu. Hôm trước, bà vừa được thay khớp háng do bị thoái hóa khớp nhiều năm, mỗi bước đi là một cơn đau. "Mấy năm nay tôi đi đâu cũng phải chống gậy. Đêm nằm đau không ngủ được. Bác sĩ bảo phải thay khớp, nhưng nghe chi phí lớn quá nên tôi đành chịu. Mấy tháng trước, con trai tôi làm công nhân ở Đà Nẵng cho hay có chương trình này, tôi mừng lắm nên đăng ký. Giờ được mổ miễn phí, sức khỏe ổn định dần, tôi mừng lắm", bà H. chia sẻ.

Bên hành lang phòng hậu phẫu, bệnh nhân V.V.L (48 tuổi, nhà ở TP.Đà Nẵng) đang được các điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An hỗ trợ và ông đã có được những bước đi đầu tiên sau hơn 1 năm bị những cơn đau khớp háng giày vò.

"Tôi sống một mình, làm lao động tự do bữa được bữa mất nên cuộc sống khó khăn. Hơn 1 năm trước, chứng đau khớp háng cứ hành liên tục, đi lại trong đau đớn nên cuộc sống càng trở nên bế tắt. Tình cờ biết được chương trình này, tôi đã đăng ký ngay và được phẫu thuật 2 ngày rồi. Mọi chuyện với tôi đang trở nên tốt hơn. Tôi vô cùng biết ơn chương trình thiện nguyện này", ông H. cho biết.

Trong chương trình “Phẫu thuật thay khớp háng miễn phí dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn", Sở Y tế tỉnh Tây Ninh hỗ trợ kết nối, thu dung, sàng lọc bệnh nhân trong cả nước ẢNH: BẮC BÌNH

Bà H. và ông L. là 2 trong số 48 bệnh nhân vừa được chương trình "Phẫu thuật thay khớp háng miễn phí dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn" phẫu thuật thành công trong tuần qua tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An. Chương trình do bệnh viện phối hợp với tổ chức Operation Walk Florida (Hoa Kỳ) thực hiện. Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện 1A cùng tham gia. Sở Y tế tỉnh Tây Ninh hỗ trợ kết nối, thu dung, sàng lọc bệnh nhân trong cả nước.

Chuyên gia Hoa Kỳ, bác sĩ Việt cùng một bàn mổ

Đoàn Operation Walk Florida (Hoa Kỳ) gồm bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, bác sĩ gây mê hồi sức và điều dưỡng. Họ có nhiều kinh nghiệm về thay khớp. Đoàn cùng đội ngũ y tế Việt Nam khám, đánh giá từng người bệnh. Sau đó, các bác sĩ chuẩn bị trước mổ và thực hiện các ca phẫu thuật.

BS.CK2 Lê Phạm Hoa Sơn Trà, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An, cho biết bà rất xúc động vì ý nghĩa, hiệu quả của chương trình ẢNH: BẮC BÌNH

Operation Walk Florida là tổ chức nhân đạo chuyên về phẫu thuật thay khớp. Tổ chức được thành lập tại Hoa Kỳ năm 1996. Tại Việt Nam, Operation Walk Florida đã hoạt động hơn 10 năm. Hơn 1.000 ca mổ nhân đạo đã được thực hiện tại nhiều bệnh viện lớn, trong đó có Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 175…

Đối tượng của chương trình là người mắc bệnh lý khớp háng giai đoạn nặng. Họ phải có chỉ định phẫu thuật phù hợp. Họ cũng phải thuộc diện hoàn cảnh khó khăn theo tiêu chí của chương trình. Các cơ sở y tế địa phương tiếp nhận thông tin, đánh giá ban đầu. Những trường hợp đủ điều kiện được chuyển về Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An.

Sau phẫu thuật khớp háng, các bệnh nhân phấn khởi, tập đi lại ẢNH: BẮC BÌNH

BS.CK2 Lê Phạm Hoa Sơn Trà, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An, cho biết bệnh khớp háng nặng gây đau kéo dài. Người bệnh đi lại khó khăn, dần phụ thuộc vào người thân. "Chi phí một ca thay khớp dao động khoảng 80 - 100 triệu đồng. Đó là số tiền rất lớn với người lao động nghèo. Nhiều người biết mình cần mổ nhưng đành chịu đựng. Chương trình này giúp họ có cơ hội được điều trị đúng lúc", bác sĩ Sơn Trà nói.

Theo bác sĩ Sơn Trà, an toàn người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu. Mỗi ca mổ đều theo đúng quy trình chuyên môn. Bệnh nhân được kiểm soát chặt chẽ từ khâu gây mê đến hồi sức. Sau mổ, người bệnh được theo dõi và tập phục hồi chức năng.

Sau phẫu thuật khớp háng, các bệnh nhân phấn khởi, tập đi lại ẢNH: BẮC BÌNH

Bên cạnh bàn mổ, chương trình còn là dịp trao đổi chuyên môn. Các chuyên gia Mỹ và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật thay khớp. Nội dung trao đổi gồm chuẩn bị trước mổ, gây mê hồi sức và chăm sóc sau mổ. Phục hồi chức năng cũng được chú trọng. "Mỗi đợt làm việc với chuyên gia quốc tế, đội ngũ bác sĩ chúng tôi học hỏi được rất nhiều. Những kinh nghiệm đó sẽ ở lại. Sau khi đoàn về nước, bệnh viện vẫn tiếp tục phục vụ người bệnh tại địa phương", bác sĩ Sơn Trà chia sẻ.