Bác sĩ người Việt ứng tuyển làm Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

Minh bạch bầu cử

"Để tăng cường tính minh bạch xung quanh cuộc bầu cử Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), một diễn đàn trực tuyến dành cho các ứng cử viên sẽ được tổ chức từ 9 - 15 giờ Manila (8 - 14 giờ Hà Nội) vào thứ sáu, ngày 15.9", WHO tại Việt Nam vừa có thông báo tới các cơ quan báo chí trong nước.



Theo WHO, diễn đàn được yêu cầu tổ chức bởi Chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO, TS Bounfeng Phoummalaysith, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào, dưới sự đồng ý của các quốc gia thành viên trong khu vực. Diễn đàn sẽ do TS Bounfeng chủ trì.

PGS-TS Trần Thị Giáng Hương là bác sĩ đầu tiên của Việt Nam ứng cử Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO FBNV

Có 5 ứng cử viên dự kiến tham gia trực tiếp diễn đàn được đề cử bởi Trung Quốc, Philippines, Quần đảo Solomon, Tonga và Việt Nam.

Mỗi ứng viên sẽ có một bài trình bày về kinh nghiệm và chuyên môn của mình, cũng như tầm nhìn về những điều mà họ hy vọng sẽ đạt được với tư cách là giám đốc khu vực nhằm thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của WHO ở Tây Thái Bình Dương.

Các ứng viên cũng trả lời câu hỏi đến từ các quốc gia thành viên tham gia trực tuyến. Việc này sẽ tạo thêm cơ hội cho các quốc gia thành viên làm quen và đánh giá sự phù hợp của mỗi ứng cử viên với vị trí giám đốc khu vực.

Diễn đàn sẽ được phát trực tiếp trên trang web và tài khoản mạng xã hội của WHO khu vực Tây Thái Bình Dương với các kênh bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp. Công chúng có thể đón xem diễn đàn tại các trang nói trên.

Bỏ phiếu sau thi tuyển

WHO là cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm về sức khỏe cộng đồng, có 194 quốc gia thành viên của 6 khu vực. Khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO là nơi sinh sống của hơn 1,9 tỉ người.

Sau diễn đàn trên, tại phiên họp tiếp theo của Ủy ban khu vực Tây Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 16 - 20.10 tại Manila, các quốc gia thành viên sẽ bỏ phiếu đề cử giám đốc khu vực mới. Việc đề cử sau đó sẽ được đệ trình lên cuộc họp tiếp theo của Ban điều hành của WHO diễn ra từ ngày 22 - 27.1.2024 tại Geneva (Thụy Sĩ). Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương được bổ nhiệm sẽ nhậm chức vào ngày 1.2.2024.

30 quốc gia thành viên của khu vực Tây Thái Bình Dương sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giám đốc khu vực sắp tới.

PGS-TS Trần Thị Giáng Hương là bác sĩ đầu tiên của Việt Nam ứng cử vị trí Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO. Bà Hương nguyên là Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Y tế), và từ năm 2019, bà là Giám đốc Các chương trình kiểm soát bệnh tật của Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương (WHO). Bà cũng là người Việt Nam đầu tiên giữ vị trí này.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gửi thư tới Tổng giám đốc WHO đề cử bà Hương ứng cử vị trí Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO.