Bác sĩ Nguyễn Bảo Anh nói về tạo hình ngực nữ thành ngực nam

Phẫu thuật tạo hình ngực nữ thành ngực nam được xếp vào nhóm can thiệp y khoa có tính tái cấu trúc, tác động trực tiếp đến mô vùng ngực và để lại những thay đổi mang tính lâu dài. Bác sĩ Nguyễn Bảo Anh cho rằng việc đặt đúng chỉ định ngay từ đầu có vai trò quyết định đến hiệu quả và mức độ an toàn của can thiệp.

Can thiệp tái cấu trúc vùng ngực

Về mặt chuyên môn, phẫu thuật nhằm tạo hình vùng ngực phẳng, gọn và cân đối hơn so với hình thể ban đầu. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể phải xử lý mô tuyến, mô mỡ và da dư, đồng thời tái tạo đường viền cơ ngực như nam giới để đạt được sự hài hòa tổng thể.

Ở những trường hợp mô tuyến không quá lớn, da còn tương đối săn chắc, phẫu thuật có thể tập trung vào việc loại bỏ mô tuyến và mô mỡ dư qua đường quầng vú, từ đó tạo hình lại vùng ngực theo hướng phẳng và gọn hơn. Phương pháp này thường cho kết quả sớm, nhờ đường tiếp cận nhỏ, sẹo sau phẫu thuật thường kín đáo và ít gây chú ý hơn, song việc lựa chọn phương pháp này cần dựa trên đánh giá kỹ lưỡng và không thể áp dụng đại trà cho mọi trường hợp tạo hình ngực nữ thành ngực nam

Người được phẫu thuật H.T.V. 32 tuổi được BS.CKII Nguyễn Bảo Anh trực tiếp tư vấn (hình ảnh được sử dụng với sự đồng ý của người trong cuộc)

Với những trường hợp tuyến vú phát triển nhiều hoặc da vùng ngực chảy xệ, bác sĩ có thể cần kết hợp thêm các bước xử lý da dư để đạt được sự cân đối tổng thể. Đây là nhóm ca đòi hỏi đánh giá thận trọng hơn, do mức độ can thiệp lớn hơn, có thể để lại dấu vết phẫu thuật rõ hơn và thời gian hồi phục kéo dài hơn.

Theo các chuyên gia phẫu thuật tạo hình, đây là giai đoạn đòi hỏi hiểu biết giải phẫu và kinh nghiệm lâm sàng, bởi chỉ một sai lệch nhỏ trong đánh giá ban đầu cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả lâu dài.

Thời điểm can thiệp quan trọng không kém kỹ thuật

Một yếu tố thường bị bỏ qua là thời điểm phẫu thuật. Theo bác sĩ Nguyễn Bảo Anh, không phải trường hợp nào cũng nên can thiệp ngay khi có nhu cầu. Một số người cần thêm thời gian để ổn định thể trạng, điều chỉnh cân nặng, ổn định các yếu tố nội tiết hoặc kiểm soát các bệnh lý nền trước khi phẫu thuật.

“Đôi khi, quyết định trì hoãn đúng lúc lại giúp ca mổ đạt kết quả tốt hơn và giảm rủi ro về sau” bác sĩ Bảo Anh cho biết

Quản lý kỳ vọng - yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự hài lòng

Tạo hình ngực nữ thành ngực nam đòi hỏi quá trình tư vấn sâu và thực tế hơn. Người có nhu cầu cần được giải thích rõ về giới hạn của phẫu thuật, khả năng để lại sẹo, thời gian hồi phục và những thay đổi có thể cần thích nghi sau mổ.

Theo giới chuyên môn, kỳ vọng không phù hợp là nguyên nhân phổ biến dẫn đến thất vọng, dù ca phẫu thuật về mặt kỹ thuật được đánh giá là thành công.

Cá nhân hóa không chỉ nằm ở kỹ thuật

Theo Bác sĩ Bảo Anh, cá nhân hóa trong tạo hình ngực nữ thành ngực nam không chỉ là lựa chọn phương pháp mổ, mà còn bao gồm cách tiếp cận từng cá nhân. Điều này thể hiện ở việc điều chỉnh mục tiêu phẫu thuật, mức độ can thiệp và kế hoạch theo dõi phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp.

"Mục tiêu sau cùng là giúp người được can thiệp đạt được sự ổn định lâu dài, chứ không chỉ là thay đổi hình dáng tức thời" ông chia sẻ

Tuân thủ pháp luật và chuẩn an toàn y khoa

Tại Việt Nam, các can thiệp phẫu thuật tạo hình vùng ngực chỉ được thực hiện tại cơ sở y tế được cơ quan quản lý cấp phép hoạt động phẫu thuật, bởi bác sĩ có chứng chỉ hành nghề phù hợp, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy định chuyên môn về gây mê hồi sức, chăm sóc và theo dõi hậu phẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Với những can thiệp có tính chất phức tạp và để lại thay đổi lâu dài về hình thể, yêu cầu về tư vấn đầy đủ, bảo mật thông tin cá nhân, theo dõi sát sau phẫu thuật và xử trí kịp thời các tình huống phát sinh được xem là nguyên tắc bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho người được can thiệp.

Theo dõi lâu dài sau phẫu thuật

Theo các chuyên gia, hiệu quả của tạo hình ngực nữ thành ngực nam không chỉ được đánh giá trong giai đoạn sớm sau mổ. Việc theo dõi lâu dài giúp kiểm soát quá trình lành thương, đánh giá sự ổn định của kết quả và hỗ trợ người có nhu cầu thích nghi tốt hơn với những thay đổi của cơ thể.

Trách nhiệm đồng hành của bác sĩ

Với bác sĩ Nguyễn Bảo Anh, mỗi ca phẫu thuật không kết thúc khi phòng mổ khép lại. "Trách nhiệm của bác sĩ là theo sát người được can thiệp trong suốt quá trình hồi phục, đảm bảo an toàn và tôn trọng các nguyên tắc y khoa" ông nhấn mạnh.