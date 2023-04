Bác sĩ Nguyễn Phú Lâm mát tay với chữa bệnh hiếm muộn lâu năm

Ngoài việc chăm lo cho hoạt động của hội, bác sĩ (BS) Nguyễn Phú Lâm còn làm tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương, đặc biệt là đã chữa trị cho hơn 3.000 cặp vợ chồng bị hiếm muộn có được những đứa con như mong đợi.

Bác sĩ Nguyễn Phú Lâm (thứ 3 từ phải sang) tham gia Hội thảo khoa học ở Vĩnh Long Ảnh: Thanh Đức

Vị cứu tinh hiếm muộn

Mới đây, trong một lần đi công tác, BS Nguyễn Phú Lâm ghé nhà thăm anh Dình và chị Toàn ở P.4, TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng). Được BS Lâm tới tận nhà thăm, cả gia đình anh Dình ai cũng vui mừng, vì BS Lâm chính là ân nhân của gia đình. Vợ chồng anh Dình lấy nhau 15 năm không có đứa con để ẵm bồng, chính nhờ bài thuốc và sự mát tay của BS Lâm mà anh chị đã có đứa con chung. Đến nay, bé Lê Thanh Duy đã được 6 tuổi, khôi ngô và rất thông minh.

Anh Dình kể, vợ chồng anh vốn đã lớn tuổi, lấy nhau gần 15 năm mới phát hiện vợ khó có khả năng sinh con. Hai vợ chồng ai cũng buồn, nhất là người vợ đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không được. Nhiều lúc chị buồn bã vì không còn hy vọng được ẵm bồng đứa con do chính mình sinh ra để vỗ về, chăm sóc, yêu thương nữa. May nhờ có người bạn thân thấu hiểu và cho biết đến sự mát tay của BS Nguyễn Phú Lâm. Chính người bạn này cũng đã từng được BS Lâm bốc cho bài thuốc và trở thành người cha sau cả chục năm trời tuyệt vọng và họ luôn coi BS Nguyễn Phú Lâm là ân nhân của gia đình.

Hay như gia đình của anh Huỳnh Văn Lộc (35 tuổi) cùng vợ là chị Phạm Thị Thúy An (32 tuổi) ở H.Châu Thành, Hậu Giang đã lấy nhau hơn 10 năm nhưng vẫn chưa có con. Nguyên nhân do anh Lộc bị tinh trùng yếu và dị dạng. Vợ chồng chạy chữa khắp nơi, nhưng không được. Đến khi tìm đến BS Lâm không bao lâu thì 2 vợ chồng đã có được đứa con gái tên là Huỳnh Ngọc Trâm, sinh ngày 19.4.2022. Từ khi có bé Trâm đến nay, gia đình anh Lộc, chị Thúy An đầy ắp tiếng cười.

Có nhiều trường hợp 2 vợ chồng hiếm muộn đến 18 năm không có con, nhiều lần chạy chữa, hốt thuốc nhiều nơi vẫn không có dấu hiệu gì, nhưng đến khi tìm đến BS Nguyễn Phú Lâm thì chỉ vài tháng sau đã có đứa con gái đầu lòng. Như trường hợp anh Nguyễn Văn Dũng (47 tuổi, ở ấp Mỹ Xuân, xã Dương Xuân, H.Châu Thành, Long An) cưới chị Nguyễn Thị Quyển (46 tuổi) 18 năm không có con do người chồng bị tinh trùng ít, yếu và dị dạng, còn vợ bị xơ tử cung. Cả 2 đều rất khó có con, nhưng qua bàn tay của BS Nguyễn Phú Lâm, 2 vợ chồng rất hạnh phúc vì đã có tiếng cười trẻ thơ trong nhà…

Bác sĩ Nguyễn Phú Lâm (giữa) đến thăm gia đình anh Dình ở Sóc Trăng

Hiệu quả ngay bước đầu nghiên cứu

BS Nguyễn Phú Lâm chia sẻ, bí quyết thành công nằm ở những bài thuốc Đông y độc đáo do chính ông dày công nghiên cứu, ứng dụng. Điều trị vô sinh nam, BS Lâm dùng bài thuốc: Nhất Dạ Ngũ Giao, gia giảm; bài thuốc ngâm rượu gồm các vị: Nhục thung dung, kỷ tử, thục địa, huỳnh tinh, sinh địa, dâm dương hoắc, hắc táo nhân, đương quy, xuyên khung, cam cúc hoa, cốt toái bổ, xuyên ngưu tất, xuyên tục đoạn, nhân sâm, hoàng kỳ, phòng đãng sâm, đỗ trọng, đơn sâm, trần bì, đại táo, lộc giác giao, lộc nhung...

Theo BS Lâm, nhục thung dung, huỳnh tinh, kỷ tử có tác dụng bổ thận sinh tinh; lộc nhung, lộc giác giao bổ mạnh tinh huyết; nhân sâm, hoàng kỳ bổ khí... Các vị thuốc tương bổ hỗ trợ bổ thận cường dương, sinh tinh tăng số lượng, chất lượng tinh trùng. "Đối với phụ nữ, tôi cho uống thêm bát trân thang gia giảm và bài lục vị gia đương quy, bạch thược rất có hiệu quả. Dùng thêm bát vị hoàn, lục vị hoàn, tùy theo chứng bệnh, gia giảm hợp lý", BS Lâm chia sẻ.

BS Lâm nói, để có những bài thuốc giúp các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn sinh được con thì mọi người nên cảm ơn bà Hai Thành (ngụ khóm 2, thị trấn Cái Nhum). Vì năm 2005, trong một lần bà Hai Thành sang nhà chơi đã gợi ý lương y Nguyễn Phú Lâm nghiên cứu bài thuốc chữa vô sinh hiếm muộn, vì con gái bà lấy chồng 10 năm mà chưa có con, con rể bà tinh trùng yếu. Nghe lời bà, BS Lâm bắt đầu nghiên cứu để giúp người, không ngờ lần đầu đã thành công cho cả 2 trường hợp, con rể bà Hai Thành uống bài thuốc đó đã sinh con trai, nay cháu 12 tuổi.

Thấy hiệu quả, BS Lâm tiếp tục nghiên cứu mở rộng điều trị thêm nhiều trường hợp khác, cả nam và nữ. Nam tinh trùng ít, yếu, dị dạng, tinh loãng, yếu sinh lý, xuất tinh sớm. Nữ kinh nguyệt không đều, rong kinh rong huyết, đa nang buồng trứng, u nang buồng trứng, nhân xơ tử cung... Tính đến nay, BS Lâm đã chữa trị giúp hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn sinh được con.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào đến BS Lâm cũng bốc thuốc. Theo BS Lâm, để điều trị hiệu quả, khi đến gặp ông, họ phải mang theo bảng xét nghiệm dịch tinh đồ; kết quả siêu âm màu tử cung, buồng trứng, chụp vòi trứng (HSG)... Xem hồ sơ, bắt mạch, nếu trong khả năng thì BS Lâm sẽ bốc thuốc, còn ngược lại thì từ chối. Với những trường hợp ở xa, BS Lâm hướng dẫn họ gửi hồ sơ xét nghiệm tây y đến để ông xem, sau đó hỏi kỹ tình trạng bệnh có thể chuyển thuốc đến nơi qua đường bưu điện.

Gia đình anh Huỳnh Văn Lộc ở Hậu Giang

Hết lòng với Đông y

Sinh ra và lớn lên tại Cái Nhum, H.Mang Thít, từ năm 1991 - 1994, ông Lâm theo học Trường trung học Y học dân tộc ở TP.HCM. Năm 1997, lương y trẻ về Cái Nhum mở phòng mạch để châm cứu và hốt thuốc. Năm 2004, lương y Lâm được lãnh đạo H.Mang Thít mời về công tác ở Hội Đông y. Hai năm sau ông được bầu làm Chủ tịch Hội Đông y huyện cho đến nay.

Vừa làm vừa học, lương y Lâm đã tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền vào tháng 8.2012. Bằng đam mê và tình yêu đặc biệt với Đông y, BS Lâm đã bỏ hàng chục năm trời nghiên cứu các tài liệu cổ y. Trong đó, sách Phụ Ðạo Xán Nhiên của Hải Thượng Lãn Ông có viết: "Người thầy thuốc giỏi chữa bệnh không con, về phía trai thì chủ về tinh, gái thì chủ về huyết. Bàn lý luận, lập phương thuốc: Trai lấy bổ thận làm cốt, gái điều kinh làm đầu. Lại tham khảo thêm các thuyết bổ khí, hành khí, xét lại thật thấu suốt mà chữa trị có thể thụ thai được".

Với vai trò Chủ tịch Hội Đông y H.Mang Thít, BS Lâm từng bước củng cố và nâng cao vai trò của các Hội Đông y cơ sở; đồng thời tài trợ kinh phí để mời các giảng viên, thầy thuốc giỏi của Trường đại học Y Dược TP.HCM về truyền dạy kiến thức Đông y cho tất cả các Hội viên Đông y trong tỉnh Vĩnh Long.