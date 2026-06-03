Bác sĩ: Nhìn vào mắt có thể phát hiện dấu hiệu gan nhiễm mỡ

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc lọc độc tố và xử lý các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ mỗi ngày, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Khi mỡ tích tụ quá nhiều trong gan, chức năng của cơ quan này có thể suy giảm. Đáng chú ý, gan nhiễm mỡ thường tiến triển âm thầm nên rất khó nhận biết ở giai đoạn đầu.

Theo International Journal of Hepatology Research (tạm dịch: Tạp chí Nghiên cứu Gan mật Quốc tế), bệnh thường không xuất hiện dấu hiệu rõ ràng cho đến khi tiến triển nặng.

Trong khi đó, Journal of Translational Medicine (tạm dịch: Tạp chí Y học Chuyển dịch) cho biết một số thay đổi ở mắt có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của gan.

Gan nhiễm mỡ có thể khiến cơ thể mệt mỏi trong thời gian dài. Sự mệt mỏi này thường biểu hiện qua đôi mắt thiếu sức sống và quầng thâm khó cải thiện Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Lòng trắng mắt chuyển vàng

Đây là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất. Khi gan hoạt động kém, bilirubin có thể tích tụ trong cơ thể và khiến lòng trắng mắt ngả vàng. Tình trạng này cũng cho thấy chức năng gan có thể đã bị ảnh hưởng đáng kể.

Khi phát hiện mắt hoặc da có màu vàng bất thường, người bệnh cần đi khám sớm để được đánh giá chính xác.

Mắt khô và dễ kích ứng

Gan suy giảm chức năng có thể đi kèm các rối loạn chuyển hóa và tình trạng viêm trong cơ thể. Điều này khiến mắt dễ khô, khó chịu hoặc thường xuyên bị kích ứng.

Nếu tình trạng khô mắt kéo dài dù không có nguyên nhân rõ ràng, việc kiểm tra sức khỏe tổng quát và chức năng gan là điều cần thiết.

Quầng thâm kéo dài quanh mắt

Gan nhiễm mỡ có thể khiến cơ thể mệt mỏi trong thời gian dài. Sự mệt mỏi này thường biểu hiện qua đôi mắt thiếu sức sống và quầng thâm khó cải thiện dù đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Tình trạng quầng thâm kéo dài kèm cảm giác uể oải có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe cần được quan tâm hơn.

Vùng quanh mắt sưng phù

Rối loạn chuyển hóa trong cơ thể có thể làm tăng tình trạng giữ nước. Khi đó, vùng quanh mắt dễ xuất hiện hiện tượng sưng hoặc phù nề.

Nếu mắt thường xuyên sưng bất thường, người bệnh nên kiểm tra sức khỏe để loại trừ nguy cơ gan nhiễm mỡ và các vấn đề chuyển hóa khác.

Nhìn mờ

Gan nhiễm mỡ thường xuất hiện ở người mắc tiểu đường hoặc hội chứng chuyển hóa. Trong một số trường hợp hiếm gặp, bệnh có thể đi kèm triệu chứng nhìn mờ. Tuy nhiên, chỉ có các xét nghiệm y khoa mới xác định được nguyên nhân chính xác của tình trạng này.

Ảnh: P.H tạo từ GM

Gan nhiễm mỡ dễ bị bỏ qua

Gan nhiễm mỡ thường không gây triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu. Bệnh chỉ được phát hiện khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, ngủ nghỉ thất thường, hút thuốc và uống rượu bia cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Theo ông Vinit Shah, bác sĩ chuyên khoa gan mật tại Ấn Độ, gan nhiễm mỡ thường không có triệu chứng. Những thay đổi nhìn thấy ở mắt hoặc khuôn mặt thường xuất hiện khi bệnh đã tiến triển xa hơn.

Ngoài các dấu hiệu ở mắt, gan nhiễm mỡ còn có thể gây mệt mỏi, khó chịu vùng bụng, tăng cân và kháng insulin.

Để phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ, mỗi người nên duy trì chế độ ăn cân bằng, tập thể dục thường xuyên, hạn chế đường, tránh rượu bia và giữ cân nặng hợp lý. Việc phát hiện sớm và điều chỉnh lối sống đúng cách có thể giúp kiểm soát bệnh hiệu quả.