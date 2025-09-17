Bác sĩ nội trú: 3 năm ăn ngủ trong bệnh viện để giỏi nghề, vững y đức

Phó giáo sư, tiến sĩ Mai Phương Thảo - Trưởng phòng Đào tạo sau đại học, Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ khác với những khóa học thạc sĩ hay chuyên khoa cấp I, đào tạo bác sĩ nội trú kéo dài chính quy, tập trung trong 3 năm. Điểm đặc biệt là học viên phải thường trú tại bệnh viện hoặc cơ sở thực hành, trực tiếp tham gia chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Họ không chỉ học trong giảng đường mà gần như "ăn ngủ ở bệnh viện", nơi mỗi ca trực, mỗi ca bệnh trở thành một bài học sinh động.

"So với đào tạo chuyên khoa cấp 1 hay thạc sĩ, bác sĩ nội trú có đặc thù riêng là yêu cầu học viên phải tham gia đào tạo với cường độ thực hành cao nhất, được đánh giá liên tục tại cơ sở thực hành, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, bảo vệ luận văn bác sĩ nội trú và khi hoàn thành, người học vừa đạt chuẩn của một bác sĩ nội trú, vừa được công nhận tương đương chuyên khoa cấp 1", Phó giáo sư Thảo chia sẻ.

Kỳ thi khó của ngành y - tỷ lệ chọi bác sĩ nội trú lên đến 6:1

Để bước chân vào chương trình bác sĩ nội trú, bác sĩ trẻ phải vượt qua kỳ thi được mệnh danh là khó và khốc liệt của ngành y. Đối tượng dự thi là những sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên, và chỉ có một cơ hội duy nhất ngay sau khi ra trường. Bởi vậy, mỗi mùa tuyển sinh, kỳ thi nội trú trở thành "cửa ải một lần trong đời".

Nội dung thi không chỉ dừng ở kiến thức y khoa chung, mà trải rộng từ ngoại ngữ, khoa học cơ sở (giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, di truyền), đến môn chuyên ngành. Đặc biệt, thí sinh buộc phải đạt điểm nổi bật ở môn chuyên ngành trên 7 điểm mới có cơ hội được xét tuyển.

"Tỷ lệ chọi luôn ở mức cao. Năm 2024 tại Đại học Y Dược TP.HCM, trung bình có hơn 3 thí sinh tranh 1 chỉ tiêu, đặc biệt ở các ngành sản, nội, nhi, da liễu có mức cạnh tranh cao hơn. Năm 2025, mức cạnh tranh tiếp tục tăng - ngoại: 3,4; nội: 3,2; răng hàm mặt: 2,5; y học cổ truyền: 4,6; nhiều chuyên ngành 'nóng' như da liễu, nội tiết, sản phụ khoa có trên 6 thí sinh cho 1 vị trí. Con số này cho thấy sức hút và sự chọn lọc gắt gao của chương trình bác sĩ nội trú," Phó giáo sư Thảo nhận định.

Một bác sĩ bảo vệ luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2024 ẢNH: H.P

3 năm 'ăn ngủ học' trong bệnh viện

Trúng tuyển chỉ là bước khởi đầu. 3 năm nội trú là 3 năm đào tạo toàn diện trong môi trường thực hành cường độ cao. Cấu trúc chương trình bao gồm khoảng 150 đơn vị học trình, trong đó phần lớn là thực hành tại bệnh viện, chiếm trên 50% khối lượng đào tạo. Học viên được kèm cặp sát sao bởi đội ngũ giảng viên trình độ cao, với tỷ lệ 1 giảng viên tối đa phụ trách 3 học viên.

Trong suốt thời gian này, học viên thường trú tại bệnh viện để vừa học vừa trực tiếp tham gia khám chữa bệnh, đồng thời triển khai nghiên cứu khoa học từ năm thứ 2. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với các loại hình đào tạo sau đại học khác.

Ngoài chuyên môn, bác sĩ nội trú còn tham gia hướng dẫn sinh viên thực tập lâm sàng, vừa củng cố kiến thức, vừa chuẩn bị cho vai trò giảng viên tương lai.

"Có thể nói, chương trình bác sĩ nội trú là sự kết hợp giữa học tập - thực hành - nghiên cứu - giảng dạy, trong đó bệnh viện là trung tâm, góp phần hình thành đội ngũ bác sĩ trẻ giỏi nghề, vững y đức và ý thức trách nhiệm cộng đồng", Phó giáo sư Thảo chia sẻ.

Trở thành lực lượng nòng cốt của bệnh viện

Phó giáo sư Mai Phương Thảo cho biết, sau khi hoàn thành chương trình, học viên được công nhận tốt nghiệp bác sĩ nội trú và đồng thời tương đương chuyên khoa cấp 1. Họ thường đảm nhiệm 3 vai trò chính: bác sĩ điều trị nòng cốt, giảng viên hướng dẫn lâm sàng và nhà nghiên cứu khoa học. Không ít cựu bác sĩ nội trú đã trở thành trưởng khoa, lãnh đạo bệnh viện hoặc giảng viên chủ chốt tại các trường y.

Điều đáng nói là chương trình nội trú không chỉ rèn luyện chuyên môn, mà còn bồi đắp tinh thần trách nhiệm và y đức. 3 năm thường xuyên đối diện trực tiếp với người bệnh khiến bác sĩ trẻ hiểu sâu sắc triết lý "lấy người bệnh làm trung tâm". Sự bình tĩnh, trung thực và trách nhiệm được hình thành từ chính môi trường áp lực ấy.

Có thể nói, lựa chọn con đường bác sĩ nội trú là lựa chọn khó khăn nhất, nhưng cũng đáng giá nhất đối với những sinh viên y khoa trẻ. 3 năm "ăn ngủ cùng bệnh viện" chính là 3 năm rèn nghề, rèn đức, để sau cùng, họ bước ra không chỉ với tấm bằng, mà còn với bản lĩnh của một bác sĩ giỏi nghề, vững y đức.