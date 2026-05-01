Bác sĩ ở Vĩnh Long bị chiếm giữ xe cứu thương dù có đủ giấy tờ

Ngày 1.5, tin từ Công an xã Tiên Thủy (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã bác đơn khiếu nại của ông Nguyễn Chung Minh Trí (33 tuổi, quê quán xã Tân Phú, tỉnh Vĩnh Long; thường trú TP.HCM) liên quan xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B - 141.53, nhãn hiệu Ford Transit.

Đây là câu chuyện tranh chấp quyền sở hữu xe cứu thương mà Công an xã Tiên Thủy xác định ông Trí là người đứng tên chủ sở hữu hợp pháp của xe này nhưng bản chất của vụ việc là tranh chấp dân sự nên đã giao xe cứu thương cho đại diện nhóm người đến nhà tài xế của ông Trí để lấy xe. Công an xã Tiên Thủy cũng đã hướng dẫn ông Trí đến tòa án khởi kiện.

Bác sĩ Nguyễn Chung Minh Trí có đầy đủ giấy tờ chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp của xe cứu thương này ẢNH: BẮC BÌNH

Theo đơn tố giác của ông Trí, vụ việc xảy ra lúc 15 giờ 25 ngày 18.11.2025. Thời điểm này, ông Đ.C.B (46 tuổi, quê quán Cà Mau) và bà N.T.L.H (44 tuổi, cùng ở tỉnh Vĩnh Long - trước đây là tỉnh Trà Vinh) cùng ông V.T.K.H (43 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) đến nhà anh Tống Hoàng Huy (tài xế quản lý xe cứu thương cho ông Trí, ở khu phố Chánh, xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long) để lấy xe cứu thương mang biển kiểm soát 51B - 141.53, nhãn hiệu Ford Transit, giá trị khoảng 650 triệu đồng của ông Trí.

Tại nhà ông Trí, nhóm người này đe dọa, uy hiếp tinh thần khiến anh Huy lo sợ và phải giao nộp toàn bộ giấy tờ xe.

Sau khi có được giấy tờ, nhóm người này đã sử dụng xe, sau đó bị Công an xã Tiên Thủy tạm giữ theo đơn tố cáo của ông Trí. Công an xã Tiên Thủy cũng thừa nhận xe đứng tên của cá nhân ông Trí.

Ông Trí khẳng định mình là chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện này kèm các giấy tờ hợp lệ và đã giao cho tài xế Huy quản lý.

"Tôi cũng đang tố giác nhóm người của bà N.T.L.H đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt Công ty TNHH y tế Sài Gòn Center và 4 phòng khám của tôi. Câu chuyện tôi tố giác họ chiếm đoạt công ty của tôi vẫn đang được Công an tỉnh Vĩnh Long giải quyết, nhưng tôi khẳng định riêng xe cứu thương là tài sản của cá nhân tôi.

Xe do cá nhân tôi đứng tên chủ sở hữu hợp pháp và tôi chưa bao giờ ký buôn bán, trao đổi hay hòa lẫn xe cứu thương này vào tổ chức nào cả, kể cả Công ty TNHH y tế Sài Gòn Center do tôi thành lập từ năm 2016. Tôi không hiểu vì lý do gì mà Công an xã Tiên Thủy lại chấp nhận bàn giao xe cho bên mà không chứng minh được giấy tờ hợp lệ", ông Trí cho biết thêm.

Hiện, ông Trí tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long về việc xe cứu thương của mình bị bàn giao xe cho bên không chứng minh được giấy tờ hợp lệ.