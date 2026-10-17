Chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tham gia của PGS.TS.DS Bùi Thị Hương Quỳnh, sẽ mang đến cho người xem những thông tin y khoa thiết thực, dễ hiểu xoay quanh chủ đề "Cảnh báo nguy hiểm tính mạng khi tự ý ngưng thuốc!".

Thói quen tự ý giảm liều hoặc ngưng hẳn thuốc điều trị ngay khi thấy cơ thể bớt đau, bớt mệt là thực trạng phổ biến ở nhiều người bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến những biến cố lâm sàng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Bác sĩ ơi: Cảnh báo nguy hiểm tính mạng khi tự ý ngưng thuốc!

Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc ngưng thuốc đột ngột, đặc biệt là các nhóm thuốc điều trị bệnh lý mạn tính như huyết áp, tim mạch, đái tháo đường hay kháng sinh... sẽ phá vỡ phác đồ điều trị. Theo thông tin từ Hội Tim mạch học Việt Nam (VNHA), đối với bệnh nhân cao huyết áp, việc bỏ thuốc đột ngột dễ dẫn đến hiện tượng "dội ngược huyết áp", làm tăng xơ vữa, rách mạch máu và gây đột quỵ, tai biến mạch máu não hay nhồi máu cơ tim. Với các bệnh lý nhiễm trùng, việc không uống đủ liều kháng sinh khiến vi khuẩn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn có cơ hội biến đổi, dẫn đến tình trạng kháng thuốc nguy hiểm, khiến việc điều trị sau này trở nên vô cùng khó khăn.

Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh tuyệt đối không được tự ý thay đổi liều lượng hay dừng thuốc khi chưa có chỉ định. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp tác dụng phụ không mong muốn, bệnh nhân cần liên hệ ngay với bác sĩ điều trị để được tư vấn điều chỉnh phác đồ an toàn, đảm bảo hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe bản thân.