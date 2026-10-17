    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Bác sĩ ơi: Cảnh báo nguy hiểm tính mạng khi tự ý ngưng thuốc!

    Bác sĩ ơi: Cảnh báo nguy hiểm tính mạng khi tự ý ngưng thuốc!

    Nguyên Ân - Trang Châu
    Nhiều người bệnh thường có thói quen tự ngắt liều hoặc dừng hẳn liệu trình khi thấy triệu chứng thuyên giảm. Thế nhưng, ít người biết rằng, việc tự ý ngưng thuốc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Bởi hành động này có khả năng làm tái phát bệnh cấp tính, sốc thuốc hoặc biến chứng nghiêm trọng hơn như nhồi máu cơ tim, đột quỵ...

    Chương trình "Bác sĩ ơi!" do Báo Thanh Niên thực hiện với sự tham gia của PGS.TS.DS Bùi Thị Hương Quỳnh, sẽ mang đến cho người xem những thông tin y khoa thiết thực, dễ hiểu xoay quanh chủ đề "Cảnh báo nguy hiểm tính mạng khi tự ý ngưng thuốc!".

    Thói quen tự ý giảm liều hoặc ngưng hẳn thuốc điều trị ngay khi thấy cơ thể bớt đau, bớt mệt là thực trạng phổ biến ở nhiều người bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến những biến cố lâm sàng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

    Bác sĩ ơi: Cảnh báo nguy hiểm tính mạng khi tự ý ngưng thuốc! - Ảnh 1.

    Bác sĩ ơi: Cảnh báo nguy hiểm tính mạng khi tự ý ngưng thuốc!

    Theo các bác sĩ chuyên khoa, việc ngưng thuốc đột ngột, đặc biệt là các nhóm thuốc điều trị bệnh lý mạn tính như huyết áp, tim mạch, đái tháo đường hay kháng sinh... sẽ phá vỡ phác đồ điều trị. Theo thông tin từ Hội Tim mạch học Việt Nam (VNHA), đối với bệnh nhân cao huyết áp, việc bỏ thuốc đột ngột dễ dẫn đến hiện tượng "dội ngược huyết áp", làm tăng xơ vữa, rách mạch máu và gây đột quỵ, tai biến mạch máu não hay nhồi máu cơ tim. Với các bệnh lý nhiễm trùng, việc không uống đủ liều kháng sinh khiến vi khuẩn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn có cơ hội biến đổi, dẫn đến tình trạng kháng thuốc nguy hiểm, khiến việc điều trị sau này trở nên vô cùng khó khăn.

    Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh tuyệt đối không được tự ý thay đổi liều lượng hay dừng thuốc khi chưa có chỉ định. Trong quá trình sử dụng, nếu gặp tác dụng phụ không mong muốn, bệnh nhân cần liên hệ ngay với bác sĩ điều trị để được tư vấn điều chỉnh phác đồ an toàn, đảm bảo hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe bản thân.

    Tin liên quan

    Bác sĩ ơi: Hậu phẫu ung thư, ăn thế nào để mau phục hồi?

    Bác sĩ ơi: Hậu phẫu ung thư, ăn thế nào để mau phục hồi?

    Sau phẫu thuật điều trị ung thư, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt giúp người bệnh chữa lành vết thương và phục hồi thể trạng. Vậy hậu phẫu ung thư, ăn thế nào là đúng, ăn thế nào để mau hồi phục và cần tuân thủ nghiêm ngặt các lưu ý dinh dưỡng quan trọng nào khi đã xuất viện?

    Bác sĩ ơi: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ - Nguy hiểm khôn lường từ bụi mịn

    Khám phá thêm chủ đề

    nhồi máu cơ tim Đột quỵ bác sĩ ơi

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận