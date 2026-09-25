Với người mắc hen, đặc biệt là hen nặng, một đêm ngủ trọn giấc, một lần leo cầu thang không hụt hơi hay vận động mà không lo cơn khó thở xuất hiện đôi khi không phải là điều dễ dàng.

Đặc biệt, khi sống chung với bệnh trong thời gian dài, người bệnh có thể có tâm lý “ráng chịu” và dần thích nghi với những giới hạn do bệnh gây ra. Đi chậm hơn, ngại leo cầu thang, không dám vận động nhiều, thường xuyên thức giấc vì khó thở hay luôn phải mang theo thuốc cắt cơn… lâu dần có thể trở thành điều quen thuộc trong cuộc sống của họ.

Tuy nhiên, các triệu chứng này thường xuyên xuất hiện có thể cho thấy bệnh hen chưa được kiểm soát tốt. Nguyên nhân có thể do việc sử dụng thuốc chưa đúng, kỹ thuật dùng bình hít chưa phù hợp, các bệnh lý đi kèm hoặc người bệnh thuộc trường hợp hen khó trị hay hen nặng cần được thăm khám và đánh giá chuyên sâu.

BÁC SĨ ƠI: Hen nặng - Khi khó thở không còn là chuyện phải “ráng chịu”

Nhân Ngày Phổi Thế giới 25.9, chương trình “Bác sĩ ơi!” do Báo Thanh Niên và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM thực hiện, với sự tài trợ của Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam, sẽ cùng khán giả tìm hiểu: vì sao người mắc hen, đặc biệt là hen nặng, không nên xem những cơn khó thở là điều phải “ráng chịu”.

Đồng hành cùng chương trình là PGS-TS-BS Nguyễn Như Vinh - Trưởng khoa Thăm dò Chức năng Hô hấp - Phòng khám Hen - COPD, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Trong chương trình, PGS-TS-BS Nguyễn Như Vinh sẽ giúp người xem hiểu thế nào là kiểm soát hen tốt; vì sao có người vẫn khó thở, khò khè dù đã dùng thuốc đều; cách phân biệt giữa hen khó trị và hen nặng. Với những trường hợp hen nặng, bác sĩ cũng chia sẻ về các phương pháp đánh giá chuyên sâu, từ đó lựa chọn hướng điều trị phù hợp với từng người bệnh, trong đó có thuốc sinh học đối với những trường hợp phù hợp.

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng giải đáp các câu hỏi của khán giả xoay quanh các tình huống thực tế như: khi cảm thấy khỏe hơn, người bệnh có thể tự ngưng thuốc hay không; việc thường xuyên sử dụng bình xịt cắt cơn màu xanh có đáng lo; corticoid có những tác dụng phụ nào; thuốc hít có ảnh hưởng đến chiều cao của trẻ; người mắc hen có nên tập thể dục; và khi lên cơn hen, những dấu hiệu nào cho thấy người bệnh cần đến bệnh viện ngay.

Thông qua những chia sẻ từ chuyên gia, chương trình mong muốn giúp người bệnh nhận ra rằng sống chung với hen không đồng nghĩa với việc phải quen với khó thở. Khi bệnh vẫn ảnh hưởng đến giấc ngủ, vận động, công việc và sinh hoạt hằng ngày, thay vì tiếp tục “ráng chịu”, người bệnh cần chủ động đánh giá lại tình trạng bệnh, tìm đúng nguyên nhân và lựa chọn hướng điều trị phù hợp để có thể tìm lại những nhịp thở nhẹ nhàng hơn.