Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, làm đẹp vùng kín trái phép gây chết người

Ngày 17.6, TAND Q.Bình Tân (TP.HCM) đã hoãn phiên xét xử sơ thẩm bị can Phan Đức Hồng (60 tuổi, bác sĩ hưu trí) về tội “vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh”. Bị can Hồng đã có hành vi phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, làm đẹp vùng kín trái phép gây chết người.

Phẫu thuật nâng ngực, làm đẹp vùng kín dẫn đến tử vong

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 3.7.2021, chị N.T.L.T đến nhà bác sĩ Hồng tại đường Mã Lò, P.Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân để phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực và làm đẹp vùng kín, chi phí 47 triệu đồng.

Tại đây, bác sĩ Hồng cho chị T. uống 2 viên thuốc an thần, đo huyết áp, nhịp tim. Sau đó, chị T. lên lầu 1 và được bác sĩ Hồng vẽ các mốc để phẫu thuật nâng ngực, tiêm 2 ống thuốc gây tê cục bộ dưới da vùng ngực.

Khoảng 10 phút sau, trong lúc bác sĩ Hồng dùng dao phẫu thuật tách da dưới vùng ngực phải thì chị T. kêu đau nên bác sĩ Hồng tiếp tục tiêm 10 ống thuốc gây mê tăng cường.

Sau đó, chị T. có biểu hiện suy hô hấp, mặt tím tái. Nghĩ chị T. bị sốc thuốc, bác sĩ Hồng hồi sức, cho chị T. thở ô xy nhưng chị T. bắt đầu co giật, tăng tiết đờm dãi. Bác sĩ Hồng dùng máy hút đờm dãi, đặt ống nội khí quản và bóp bóng thở, truyền 2 chai nước biển cho nạn nhân.

Lúc này, P.T.H.H (con của bác sĩ Hồng) từ phòng ngủ lầu 2 xuống thì được bác sĩ Hồng gọi vào hỗ trợ bóp bóng thở ô xy, bác sĩ Hồng tiêm tiếp 3 ống thuốc kích thích giao cảm cho chị T. Đến 15 giờ cùng ngày, chị T. tử vong.

Biết quê của chị T. ở tỉnh Trà Vinh, nên bác sĩ Hồng lấy xe ô tô chở thi thể chị T. về quê để bàn giao cho gia đình an táng.

Khi đến tỉnh Trà Vinh, do không liên lạc được gia đình chị T., lo sợ tử thi bị hoại tử, bác sĩ Hồng đưa tử thi của chị T. đến trại hòm H.V (H.Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) nhờ mai táng và lưu giữ thi thể. Nhận thấy sự bất thường, anh L.H.D (chủ trại hòm) đã trình báo cơ quan công an.

Cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ chưa được cấp phép

Cũng theo cáo trạng, tại nhà của bị can Hồng ở đường Mã Lò, P.Bình Hưng Hoà A, Q.Bình Tân không phải là cơ sở khám chữa bệnh. Sở Y tế TP.HCM chưa cấp giấy phép hoạt động hay phê duyệt quy trình kỹ thuật và danh mục kỹ thuật cho bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào tại địa điểm trên.





Mặt khác, bị can Hồng chưa được Sở Y tế phê duyệt cho phép thực hiện kỹ thuật liên quan đến chuyên khoa thẩm mỹ tại bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào trên địa bàn TP.HCM. Việc bị can Hồng thực hiện khám, chữa bệnh tại địa chỉ trên đã vi phạm luật Khám, chữa bệnh.

Bị can Hồng có giấy chứng nhận tại Đại học Y Dược TP.HCM từ năm 2011 khi tham dự lớp tập huấn “căn bản về nâng ngực thẩm mỹ”. Tuy nhiên, giấy chứng nhận này không có giá trị chứng nhận học viên được trực tiếp thực hiện phẫu thuật thẫm mỹ nâng ngực.

Tại CQĐT, bị can Hồng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho biết bị can có giấy chứng nhận khám, thẩm mỹ nhưng không có giấy phép hoạt động tại nơi xảy ra vụ án. Tại cơ sở trên không có nhân viên hỗ trợ, không ghi nhận sổ sách theo dõi bệnh. Khi nạn nhân xảy ra biến chứng trong quá trình phẫu thuật, bị can đã không đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Về trách nhiệm dân sự, anh A. (chồng chị T.) yêu cầu bồi thường gần 2,2 tỉ đồng nhưng bị can Hồng không đồng ý. Phía gia đình bị can Hồng đã bồi thường 100 triệu đồng nhưng phía bị hại không đồng ý nhận.

Đối với P.T.H.H có hành vi giúp bị can Hồng bóp bóng thở ô xy để cấp cứu cho chị T., P.T.H.H không tham gia phẫu thuật, nên CQĐT không xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.

Ngoài hành vi phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực, làm đẹp vùng kín trái phép gây chết người, bị can Hồng cùng P.T.H.H mang thi thể chị T. về quê giao cho gia đình. Theo CQĐT, hành vi này không có mục đích, động cơ xâm hại thi thể chị T., phù hợp với lời khai của mẹ chị T., nên không xử lý cả hai về tội “xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”.