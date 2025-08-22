Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bác sĩ quay lén hàng trăm nữ đồng nghiệp trong nhà vệ sinh bệnh viện Úc

Vi Trân
Vi Trân
22/08/2025 20:07 GMT+7

Một bác sĩ thực tập 28 tuổi bị cáo buộc đã quay lén hàng trăm phụ nữ trong nhà vệ sinh bệnh viện ở Úc trong suốt 4 năm.

Thẩm phán James Elliott tại Tòa án Tối cao bang Victoria (Úc) ngày 22.8 đã chấp nhận đơn tại ngoại của bác sĩ thực tập Ryan Cho, người bị cáo buộc đặt máy quay trong nhà vệ sinh bệnh viện để quay lén hàng trăm đồng nghiệp nữ.

Bác sĩ thực tập tại Úc quay lén hàng trăm nữ đồng nghiệp trong nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Bị cáo Ryan Cho được đưa đến tòa án tại Melbourne ngày 22.8

ẢNH: AP

Theo AP, bị cáo Ryan Cho là người Singapore, 28 tuổi, bị bắt hồi tháng 7 với cáo buộc quay lén hình ảnh riêng tư của người khác mà không xin phép. Cảnh sát cáo buộc bị cáo bắt đầu hành vi này từ năm 2021 và đã quay lại hình ảnh của ít nhất 460 phụ nữ.

Bác sĩ thực tập này được cho là đã lén đặt điện thoại trong nhà vệ sinh của nhân viên tại 3 bệnh viện ở thành phố Melbourne. Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc điện thoại đang đặt ở chế độ quay phim trong một chiếc túi lưới treo trong nhà vệ sinh ở Bệnh viện Austin tại Melbourne.

Thẩm phán Elliott nói không có cáo buộc về việc bị cáo Cho đã phát tán những hình ảnh này.

Bị cáo ban đầu bị buộc 5 tội danh nhưng trong tuần này bị bổ sung 127 cáo buộc. Cảnh sát nói rằng bị cáo Cho có thể đối diện khoảng 500 cáo buộc liên quan 4.500 đoạn video.

Bác sĩ thực tập tại Úc quay lén hàng trăm nữ đồng nghiệp trong nhà vệ sinh - Ảnh 2.

Bác sĩ thực tập Ryan Cho rời khỏi tòa án sau khi được cho tại ngoại

ẢNH: AP

Người này đến Úc học ngành y tại Đại học Monash ở Melbourne vào năm 2017 và trở thành thường trú nhân vào tháng 4. Bị cáo đã bị đình chỉ công việc sau khi bị bắt.

Cha mẹ của bị cáo đã từ Singapore sang Melbourne để chờ con trai được thả. Họ phải đóng 50.000 AUD (845 triệu đồng) tiền bảo lãnh.

Thẩm phán Elliott đã chấp nhận đơn tại ngoại với điều kiện bị cáo phải ở cùng cha mẹ. Các công tố viên lo ngại việc bị cáo không có mối liên hệ nào với Úc có thể thúc đẩy người này bỏ trốn. Tuy nhiên, thẩm phán cho biết bị cáo Cho đã giao nộp hộ chiếu và không có mối liên hệ nào để giúp chạy khỏi Úc. Bị cáo Singapore sẽ bị trục xuất nếu bị kết án 12 tháng tù trở lên.

Tin liên quan

Truy tố tiếp viên hàng không quay lén bé gái trong nhà vệ sinh máy bay

Truy tố tiếp viên hàng không quay lén bé gái trong nhà vệ sinh máy bay

Cơ quan điều tra cho biết một tiếp viên Hãng hàng không American Airlines (Mỹ) giấu iPhone quay lén một bé gái 14 tuổi trong nhà vệ sinh trên máy bay.

Khám phá thêm chủ đề

Quay lén bác sĩ quay lén úc quay lén trong nhà vệ sinh bác sĩ thực tập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận