Bác sĩ quay lén hàng trăm nữ đồng nghiệp trong nhà vệ sinh bệnh viện Úc

Thẩm phán James Elliott tại Tòa án Tối cao bang Victoria (Úc) ngày 22.8 đã chấp nhận đơn tại ngoại của bác sĩ thực tập Ryan Cho, người bị cáo buộc đặt máy quay trong nhà vệ sinh bệnh viện để quay lén hàng trăm đồng nghiệp nữ.

Bị cáo Ryan Cho được đưa đến tòa án tại Melbourne ngày 22.8 ẢNH: AP

Theo AP, bị cáo Ryan Cho là người Singapore, 28 tuổi, bị bắt hồi tháng 7 với cáo buộc quay lén hình ảnh riêng tư của người khác mà không xin phép. Cảnh sát cáo buộc bị cáo bắt đầu hành vi này từ năm 2021 và đã quay lại hình ảnh của ít nhất 460 phụ nữ.

Bác sĩ thực tập này được cho là đã lén đặt điện thoại trong nhà vệ sinh của nhân viên tại 3 bệnh viện ở thành phố Melbourne. Cảnh sát đã tìm thấy một chiếc điện thoại đang đặt ở chế độ quay phim trong một chiếc túi lưới treo trong nhà vệ sinh ở Bệnh viện Austin tại Melbourne.

Thẩm phán Elliott nói không có cáo buộc về việc bị cáo Cho đã phát tán những hình ảnh này.

Bị cáo ban đầu bị buộc 5 tội danh nhưng trong tuần này bị bổ sung 127 cáo buộc. Cảnh sát nói rằng bị cáo Cho có thể đối diện khoảng 500 cáo buộc liên quan 4.500 đoạn video.

Bác sĩ thực tập Ryan Cho rời khỏi tòa án sau khi được cho tại ngoại ẢNH: AP

Người này đến Úc học ngành y tại Đại học Monash ở Melbourne vào năm 2017 và trở thành thường trú nhân vào tháng 4. Bị cáo đã bị đình chỉ công việc sau khi bị bắt.

Cha mẹ của bị cáo đã từ Singapore sang Melbourne để chờ con trai được thả. Họ phải đóng 50.000 AUD (845 triệu đồng) tiền bảo lãnh.

Thẩm phán Elliott đã chấp nhận đơn tại ngoại với điều kiện bị cáo phải ở cùng cha mẹ. Các công tố viên lo ngại việc bị cáo không có mối liên hệ nào với Úc có thể thúc đẩy người này bỏ trốn. Tuy nhiên, thẩm phán cho biết bị cáo Cho đã giao nộp hộ chiếu và không có mối liên hệ nào để giúp chạy khỏi Úc. Bị cáo Singapore sẽ bị trục xuất nếu bị kết án 12 tháng tù trở lên.