Bác sĩ thẩm mỹ làm đẹp cho hàng ngàn bệnh nhân tại BV Da liễu Cần Thơ

Bác sĩ chuyên Khoa 1 Phẫu thuật tái tạo, tạo hình và thẩm mỹ Thái Thanh Duy chính là người chịu trách nhiệm chuyên môn về phẫu thuật thẩm mỹ da tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Hơn 10 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh, bác sĩ Duy đã khẳng định tên tuổi bằng sự tận tâm và hàng ngàn ca phẫu thuật lớn nhỏ. Từ bác sĩ phẫu thuật tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ và hiện tại là bác sĩ chuyên khoa về thẩm mỹ da tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ. Ông không chỉ mang đến sự chuyên nghiệp và an toàn trong từng ca phẫu thuật, mà mỗi bệnh nhân còn được điều trị bằng tất cả tấm lòng của mình.

Thẩm mỹ da: Kết hợp điều trị và phục hồi thẩm mỹ

Da là cơ quan bao phủ cơ thể, có chức năng bảo vệ trước các tác động từ môi trường, đồng thời góp phần điều hòa thân nhiệt và duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên. Khi xuất hiện các khối u, tổn thương bệnh lý, sẹo hoặc những vùng da bị khuyết sau chấn thương và phẫu thuật. Người bệnh không chỉ đối mặt với những ảnh hưởng về sức khỏe mà còn có thể gặp khó khăn trong sinh hoạt, giao tiếp và tâm lý - bác Duy chia sẻ.

Trong những trường hợp phù hợp, thẩm mỹ da giúp xử lý tổn thương theo chỉ định chuyên môn, đồng thời phục hồi vùng da bị khuyết nhằm bảo đảm chức năng và cải thiện hình thể. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp giữa kiến thức về bệnh lý da, đánh giá đặc điểm tổn thương và lựa chọn kỹ thuật phẫu thuật phù hợp với từng người bệnh.

Không phải tất cả các khối u xuất hiện trên da đều có tính chất giống nhau. Một số tổn thương lành tính có thể gây khó chịu hoặc ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Trong khi những tổn thương khác cần được thăm khám kỹ để xác định bản chất và hướng xử trí phù hợp. Vì vậy, người bệnh không nên tự đánh giá mức độ nguy hiểm chỉ dựa vào màu sắc, kích thước hoặc cảm giác đau của khối u.

Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi, thực hiện xét nghiệm cần thiết hoặc phẫu thuật loại bỏ tổn thương. Khi có chỉ định phẫu thuật, việc lựa chọn kỹ thuật cần cân nhắc đồng thời mục tiêu điều trị, khả năng bảo tồn mô lành và yêu cầu phục hồi sau thủ thuật. Với những tổn thương nằm ở vùng dễ nhìn thấy hoặc tại khu vực có đặc điểm giải phẫu phức tạp, kế hoạch phẫu thuật còn cần chú ý đến hướng đường khâu, độ căng của mô và nguy cơ hình thành sẹo. Sự thận trọng trong từng bước góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi phục.

Chăm sóc sau phẫu thuật: Bước quan trọng trong quá trình hồi phục

Kết quả của một ca phẫu thuật da không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật can thiệp mà còn liên quan đến quá trình chăm sóc vết thương sau đó. Người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn về vệ sinh, thay băng, sử dụng thuốc và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Trong thời gian hồi phục, cần tránh tự ý bóc vảy, kéo căng vùng da đang lành hoặc sử dụng những sản phẩm không được hướng dẫn. Việc bảo vệ vùng da khỏi ánh nắng cũng có thể giúp hạn chế tình trạng tăng sắc tố sau viêm ở những trường hợp phù hợp.

Bên cạnh đó, người bệnh cần hiểu rằng sẹo là một phần có thể xuất hiện trong quá trình lành thương. Mức độ rõ của sẹo phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí phẫu thuật, kích thước tổn thương, cơ địa và cách chăm sóc. Do đó, mục tiêu thực tế của thẩm mỹ da là xử lý bệnh lý và tối ưu hóa khả năng phục hồi, chứ không thể bảo đảm mọi trường hợp đều không để lại sẹo.

Hướng đến điều trị an toàn và lấy người bệnh làm trung tâm

Bác sĩ Thái Thanh Duy với mong muốn nhiều bệnh nhân không phải đi xa, mang đến chuyên môn cao cho quý bệnh nhân. Tư vấn trung thực chuyên môn và cung cấp thông tin cho quý bệnh nhân, nhờ đó không phải tiền mất tật mang tại các cơ sở kém chất lượng.

Nhu cầu điều trị các tổn thương da ngày càng gắn liền với mong muốn phục hồi hình thể và cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong bối cảnh đó, thẩm mỹ da có vai trò kết nối mục tiêu điều trị bệnh với yêu cầu phục hồi chức năng và thẩm mỹ.

Sau cùng, giá trị của thẩm mỹ da không chỉ nằm ở sự thay đổi về hình thức mà còn ở khả năng giúp người bệnh được điều trị phù hợp, phục hồi an toàn và tự tin hơn trong cuộc sống. Việc lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, thăm khám với bác sĩ có chuyên môn phù hợp và tuân thủ hướng dẫn điều trị vẫn là những yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe làn da.