Bác sĩ tiết lộ mẹo đơn giản để khử mùi tỏi trong hơi thở

Hóa ra một quả táo mỗi ngày không chỉ giúp bạn tránh xa bác sĩ mà còn giúp đánh bay hơi thở có mùi, theo tờ New York Post.



Tiến sĩ, bác sĩ Megan Rossi, người sáng lập các phòng khám đường ruột - The Gut Health Doctor và The Gut Health Clinic, cũng là nhà nghiên cứu tại Đại học King's College London (Anh), đã lên Instagram mới đây tiết lộ rằng ăn táo hiệu quả hơn nhiều so với nhai kẹo cao su bạc hà để loại bỏ mùi tỏi trong miệng.

Điều làm mọi người ngại ăn tỏi là do nó gây ra "hơi thở nồng nặc mùi tỏi có thể kéo dài gần cả ngày" SHUTTERSTOCK

Bác sĩ Rossi kêu gọi mọi người không nên tránh tỏi, bởi vô số lợi ích sức khỏe của nó. Cô giải thích thành phần chính của tỏi, allicin, đã được khoa học chứng minh là có khă năng tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chống lại virus.

Tuy nhiên, điều làm mọi người ngại tiêu thụ tỏi là do nó gây ra "hơi thở nồng nặc mùi tỏi có thể kéo dài gần cả ngày". Nhưng giờ đây bạn không còn phải lo ngại khi muốn ăn tỏi để gặt hái những lợi ích sức khỏe.

Cô giải thích: Khi tỏi trải qua quá trình tiêu hóa, các sản phẩm phụ của tỏi sẽ được hấp thụ vào máu và được đưa đến phổi. Điều này khiến hơi thở liên tục có mùi tỏi mà kẹo cao su không thể nào loại bỏ được.

Bác sĩ Rossi đề xuất ăn táo là cách thực sự hiệu quả để khử hết mùi hôi của tỏi.

Ăn táo là cách hiệu quả để khử hết mùi hôi của tỏi SHUTTERSTOCK

Các dưỡng chất thực vật (bao gồm cả quercetin) trong táo đã được các nghiên cứu chứng minh là tương tác với các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi, khử mùi đặc biệt đó, bác sĩ Rossi tuyên bố, theo New York Post.

Cô cũng cho biết thêm, có 4 loại cây khác có thể giúp khử mùi tỏi là bạc hà, rau cần tây, rau bó xôi và xà lách.

Những người theo dõi cô Rossi đã vô cùng ngạc nhiên trước mẹo lành mạnh này, một người nói: "Thật là thú vị khi biết được mẹo này! Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ!".

"Điều này thật thú vị!" một người hâm mộ khác cho biết, trong khi một người khác cho rằng mẹo này là "cực kỳ thú vị".

Trong khi đó, bác sĩ cũng chia sẻ một mẹo khác để tối đa hóa lợi ích sức khỏe của tỏi. Cô đề nghị băm nhỏ tỏi rồi để trong 10 phút trước khi nấu để giải phóng nhiều allicin hơn, theo New York Post.