Bác sĩ tiết lộ tác dụng bất ngờ của món rau lang xào thịt bò

Hai vị chuyên gia giải thích: Thịt bò giàu sắt, rau lang cũng vậy - với 2,5 mg sắt trên 100 g. Vì vây, sự kết hợp này có thể tăng cường hấp thụ sắt và ngăn ngừa thiếu máu. Đối với những người ăn chay không thể ăn thịt, ăn rau lang cũng là một cách bổ sung sắt tốt, theo báo EDH (Đài Loan).

Rau lang chứa đầy dưỡng chất thực vật polyphenol giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và tử vong sớm Ảnh: Pexels

Nghiên cứu phát hiện ra rằng môi trường axit giúp hấp thụ sắt. Khi ăn các loại rau bổ sung sắt với nguồn vitamin C, tỷ lệ hấp thụ có thể tăng từ 43 - 63%. Từ đó, các chuyên gia đã khuyến cáo rằng sau khi ăn món rau lang xào, nên tiêu thụ một số thực phẩm giàu vitamin C như ổi, kiwi và các loại trái cây chứa vitamin C khác.

Công thức làm món rau lang xào thịt bò

Cô Tang Anqi, bác sĩ trị liệu, đang làm việc tại Đài Loan, chia sẻ công thức làm món rau lang xào thịt bò như sau:

Nguyên liệu bao gồm rau lang, thịt bò, một miếng gừng, tỏi băm, dầu ô liu nguyên chất, nước tương, muối.

Ướp thịt bò với nước tương và một muỗng cà phê dầu ô liu trong 30 phút. Chần rau lang và gừng trong khoảng 3 phút, để ráo.

Sau khi chảo hơi nóng, cho dầu ô liu vào, thêm tỏi băm vào xào cho thơm, xào sơ rau lang, nêm chút muối, tiếp tục xào cho rau mềm, vớt ra để riêng. Xào thịt bò cho gần chín, cho rau lang vào xào nhanh tay, đảo đều, dọn ra đĩa, theo EDH.

Ngoài thịt bò, ăn rau lang cũng là một cách bổ sung sắt tốt Ảnh: Pexels

Các lợi ích khác của rau lang

Ngăn ngừa bệnh mạn tính, kéo dài tuổi thọ. Rau lang có khả năng làm giảm căng thẳng oxy hóa, một tình trạng liên quan đến lão hóa và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính. Rau lang chứa đầy dưỡng chất thực vật polyphenol giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và tử vong sớm, theo trang tin dinh dưỡng Nutrition Advance.

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 200 gram lá khoai lang mỗi ngày trong 2 tuần làm tăng mức polyphenol trong máu, giảm đáng kể các dấu hiệu tổn thương ADN và giảm quá trình oxy hóa cholesterol xấu, từ đó làm giảm nguy cơ bệnh tim.

Mật độ dinh dưỡng cao. Rau lang là nguồn cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất, chất xơ và nhiều loại hoạt chất sinh học phytochemicals.

Tăng cường chức năng miễn dịch. Rau lang với hàm lượng polyphenol cao, có thể có lợi ích tiềm năng cho hệ thống miễn dịch. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều polyphenol (200 gram lá khoai lang mỗi ngày) đã làm tăng đáng kể khả năng phản ứng của các tế bào bạch cầu đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch và tăng cường hoạt động của các tế bào sát thủ tự nhiên.

Người bệnh gì không nên ăn rau lang?

Chuyên gia dinh dưỡng Chen Manling, đang làm việc tại Đài Loan, lưu ý những điều cấm kỵ đối với rau lang.

Người bệnh thận: Rau lang có hàm lượng kali cao, người bệnh thận cần đặc biệt chú ý đến khẩu phần ăn. Ngoài ra, rau lang cũng chứa hàm lượng cao oxalate nên cũng không tốt cho người bị sỏi thận.

Người đang sử dụng thuốc chống đông máu: Rau lang cũng là nguồn vitamin K - có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc chống đông máu, vì vậy không nên ăn rau lang, theo EDH.