Bác sĩ tiêu hóa cảnh báo 3 loại rau không nên ăn sống

Nhiều người cho rằng ăn rau sống là biểu tượng của chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, với một số loại rau nhất định, nguy cơ sức khỏe khi ăn sống có thể lớn hơn những lợi ích mà chúng mang lại, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Bác sĩ Shubham Vatsya, chuyên gia tiêu hóa và gan mật tại Bệnh viện đa khoa ISIC (Ấn Độ) đã chỉ ra 3 loại rau không nên ăn sống và giải thích những rủi ro sức khỏe liên quan.

Bác sĩ khuyến cáo, 3 loại rau trên nên được ăn ở dạng đã nấu chín hoặc hấp chín ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Rau bina (cải bó xôi)

Rau bina là một trong những loại rau xanh phổ biến và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, nhưng theo bác sĩ Vatsya, rau bina không nên ăn sống.

Bên cạnh nguy cơ nhiễm khuẩn, rau bina sống cũng chứa một số hợp chất tự nhiên có thể không phù hợp với một số đối tượng nếu ăn thường xuyên hoặc quá nhiều.

“Rau bina sống có thể chứa vi khuẩn như E. coli và trứng sán dây bám trên lá. Những tác nhân này có thể vẫn tồn tại dù đã được rửa, từ đó dễ gây đau bụng, tiêu chảy và các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa nghiêm trọng khi ăn phải. Ngoài ra, rau bina sống còn chứa oxalat - chất làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận”, bác sĩ Vatsya nói.

Bắp cải

Bắp cải sống là nguyên liệu phổ biến trong nhiều món salad, nhưng theo bác sĩ Vatsya, loại rau này cũng tiềm ẩn những nguy cơ đáng lưu ý nếu ăn sống.

Bề mặt lá bắp cải có thể chứa các tác nhân gây ô nhiễm hoặc ký sinh trùng nếu không được làm sạch và chế biến đúng cách. Đặc biệt, lá bắp cải có thể mang theo trứng sán dây.

Bác sĩ giải thích: “Bắp cải có thể chứa trứng sán dây. Khi đi vào cơ thể, trứng sán có thể xâm nhập vào máu, nở thành ấu trùng và thậm chí di chuyển đến não. Điều này có thể gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như bệnh ấu trùng sán lợn thần kinh (neurocysticercosis)”.

Cà tím

Cà tím chứa solanine, một hợp chất độc tự nhiên mà cây tạo ra để tự bảo vệ khỏi sâu bệnh.

Theo bác sĩ Vatsya, dù solanine có lợi đối với cây trồng, nhưng lại không có lợi cho sức khỏe con người khi tiêu thụ ở dạng sống.

“Cà tím chứa solanine, có thể gây buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa khi ăn phải. Quá trình nấu chín có thể làm giảm tác dụng của chất này, vì vậy cà tím không nên được ăn sống”, bác sĩ Vatsya cho hay.

Nên chế biến chín trước khi ăn

Bác sĩ Vatsya khuyến cáo, 3 loại rau trên nên được ăn ở dạng đã nấu chín hoặc hấp chín. Việc nấu chín giúp tiêu diệt vi khuẩn và khiến thực phẩm dễ tiêu hóa hơn.

Bác sĩ Vatsya cũng nhấn mạnh rằng chế biến đúng cách không chỉ giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, ký sinh trùng mà còn hỗ trợ cơ thể hấp thu và tiêu hóa thực phẩm hiệu quả.