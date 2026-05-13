Bác sĩ Tô Lan Phương báo cáo về vai trò trẻ hóa tầng mỡ tại NVSS 2026

Tối 7.5.2026, tại Khách sạn JW Marriott Saigon, Hội thảo khoa học NVSS 2026 với chủ đề "Tiến bộ mới trong da liễu thẩm mỹ và y học tái tạo" chính thức khai mạc trong bầu không khí học thuật sôi động. Sự kiện quy tụ đông đảo bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực Da liễu - Thẩm mỹ da từ các cơ sở y tế hàng đầu trong và ngoài nước, với chương trình học tập liên tục (CME - Continuing Medical Education) được thiết kế chuyên sâu, cập nhật những tiến bộ nổi bật trong thực hành lâm sàng hiện đại.

Trong số các diễn giả được mong đợi nhất của chương trình, BS.CKI Tô Lan Phương - Người sáng lập Lux Beauty Center và Thành viên Hội đồng cố vấn Y khoa Tập đoàn IBSA tại Việt Nam - đã trình bày Đề tài 2, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng y khoa thẩm mỹ: "Đánh giá hiệu quả và phác đồ kết hợp trên người Việt Nam của phức hợp Hyaluronic Acid lai ổn định nhiệt trong thẩm mỹ da".

Bác sĩ Tô Lan Phương trình bày bài báo cáo

"Làn da người châu Á mang những đặc điểm sinh lý và cấu trúc mô riêng biệt - điều này đòi hỏi chúng ta phải có dữ liệu lâm sàng thực chứng trên chính bệnh nhân của mình, thay vì chỉ áp dụng các phác đồ được thiết lập từ quần thể da Tây phương".

Công nghệ Hybrid Hyaluronic Acid - Thế hệ mới trong tái tạo da

Báo cáo của BS Tô Lan Phương tập trung vào Thermally Stabilized Hybrid Hyaluronic Acid (HA lai ổn định nhiệt) - công nghệ tiên tiến do Tập đoàn IBSA (Thụy Sĩ) phát triển và phân phối tại Việt Nam - NEOASIA. Khác với hyaluronic acid đơn thuần (monophasic hoặc biphasic truyền thống), phức hợp Hybrid HA tích hợp đồng thời hai phân đoạn phân tử lượng khác nhau trong một nền gel duy nhất, được ổn định bằng quy trình nhiệt đặc biệt nhằm tối ưu hóa kết cấu rheological, khả năng phân bố trong mô và độ bền sinh học.

Cơ chế tác động của Hybrid HA được hiểu là sự kết hợp hiệp đồng giữa phân đoạn phân tử lượng cao - đảm nhận chức năng đệm thể tích và duy trì cấu trúc - và phân đoạn phân tử lượng thấp với khả năng khuếch tán sâu vào lớp trung bì, kích thích tổng hợp collagen nội sinh và cải thiện độ ẩm mô kẽ. Đây là nền tảng khoa học để BS Tô Lan Phương xây dựng phác đồ kết hợp đa tầng (multi-layered combination protocol) - một tiếp cận hiện đại đang được ứng dụng rộng rãi tại các trung tâm thẩm mỹ da uy tín ở châu Âu và Hàn Quốc.

Những điểm nhấn lâm sàng từ báo cáo của BS Tô Lan Phương

Phần trình bày của BS Tô Lan Phương tại NVSS 2026 đã mang đến những nhận định học thuật có giá trị thực tiễn cao, được cộng đồng y khoa đón nhận với sự quan tâm đặc biệt. Bà nhấn mạnh rằng hoạt chất Hybrid HA - tác động đồng thời lên quá trình trẻ hóa da toàn diện lẫn cải thiện vi môi trường mô mỡ nông (superficial fat compartment), từ đó mang lại kết quả toàn diện và tự nhiên hơn so với các tiếp cận can thiệp đơn thuần bổ sung thể tích.

BS Tô Lan Phương đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của các nghiên cứu lâm sàng dài hạn, thực hiện trực tiếp trên bệnh nhân người Việt, nhằm mở rộng chỉ định an toàn và hiệu quả sang các vị trí giải phẫu đặc thù như vùng thái dương, hõm má và kỹ thuật cấy mỡ kết hợp.

Phác đồ kết hợp do BS Tô Lan Phương trình bày tích hợp hoạt chất Hybrid HA với các phương thức can thiệp bổ sung, hướng đến tái cấu trúc toàn diện các tầng mô: lớp trung bì, mô mỡ nông và mặt phẳng cân cơ nông (SMAS). Tiếp cận phân tầng này - thay vì đơn thuần bổ sung thể tích - phản ánh xu hướng y học thẩm mỹ hiện đại, trong đó nguyên lý tái cấu trúc được ưu tiên hơn kỹ thuật volumization đơn giản.

Sự hiện diện của BS Tô Lan Phương tại diễn đàn NVSS 2026 không chỉ đánh dấu sự ghi nhận của cộng đồng y khoa với hành trình thực hành lâm sàng nghiêm túc và tâm huyết của bà, mà còn khẳng định vai trò của các chuyên gia thực hành - những người đứng tuyến đầu chăm sóc bệnh nhân - trong việc đóng góp bằng chứng khoa học thực tiễn cho sự phát triển của chuyên ngành

Phòng khám Lux Beauty Center do bác sĩ Tô Lan Phương sáng lập đạt Top 4 Platinum tại NVSS 2026

Thông qua các phiên báo cáo, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, NVSS 2026 hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng thực hành thẩm mỹ da có trách nhiệm - nơi mỗi quyết định can thiệp đều được soi chiếu bởi bằng chứng khoa học, an toàn cho bệnh nhân và phù hợp với đặc điểm sinh học của người Việt Nam.