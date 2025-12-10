Bác sĩ Tô Lan Phương được Merz Aesthetics công nhận Trainer chính thức năm 2026

Bác sĩ Tô Lan Phương được Merz Aesthetics công nhận Trainer chính thức 2026

Trước khi được trao chứng nhận, bác sĩ Tô Lan Phương đã trải qua một hành trình đào tạo quốc tế kéo dài trong suốt năm 2025. Cô tham dự nhiều chương trình huấn luyện chuyên sâu tại các trung tâm thẩm mỹ uy tín trên thế giới, gồm Hội nghị AMWC ở Monaco, chương trình đào tạo chuyên môn tại Ý, Hà Lan (UMA Academy), Hàn Quốc, Đại học Mahidol Thái Lan, cũng như chương trình Masterclass về Belotero và Radiesse tại bệnh viện Bali Mandara - Indonesia. Những khóa học này giúp bác sĩ Phương cập nhật kiến thức mới nhất về chất làm đầy, tăng sinh collagen, giải phẫu tiêm nâng cao và cách xây dựng phác đồ trẻ hóa phù hợp với cấu trúc gương mặt châu Á.

Bác sĩ Tô Lan Phương trong những báo cáo về Radiesse

Đại diện Merz Aesthetics cho biết việc lựa chọn bác sĩ Tô Lan Phương dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe: khả năng ứng dụng lâm sàng chính xác, sự chỉn chu trong thực hành y khoa, và tinh thần học thuật nghiêm túc. Đặc biệt, những báo cáo khoa học và kết quả điều trị được bác sĩ Phương trình bày tại các hội thảo trong khu vực đã để lại ấn tượng mạnh đối với hội đồng chuyên môn.

Chia sẻ về cột mốc này, bác sĩ Lan Phương cho biết: "Được Merz công nhận không phải là điểm đến, mà là một trách nhiệm. Tôi sẽ tiếp tục giữ tiêu chuẩn điều trị dựa trên bằng chứng khoa học và mong muốn lan tỏa kiến thức đúng đắn".

Bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ thêm "Sau một năm nỗ lực không ngừng, tôi chính thức được chứng nhận Merz Aesthetics Trainer 2026. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Merz Aesthetics vì sự tin tưởng và cơ hội này. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, và tôi sẽ tiếp tục học hỏi, trau dồi mỗi ngày để xứng đáng với vai trò được trao. Đây không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ của việc học tập, nghiên cứu và thực hành nghiêm túc với mục tiêu mang đến những tiêu chuẩn điều trị an toàn, hiệu quả và chuẩn y khoa cho khách hàng tại Phòng khám Lux Beauty Center".

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ nội khoa, bác sĩ Tô Lan Phương được biết đến với phương pháp điều trị chú trọng an toàn, tự nhiên và cá nhân hóa. Việc trở thành Trainer chính thức của Merz Aesthetics mở ra cơ hội để cô tham gia đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và đại diện chuyên môn cho hãng tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước trong năm 2026.

Theo đánh giá từ giới chuyên môn, việc Việt Nam có thêm Trainer được công nhận bởi một thương hiệu toàn cầu như Merz không chỉ là thành tựu cá nhân, mà còn góp phần nâng cao vị thế của đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ khu vực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của thẩm mỹ nội khoa trong nước.