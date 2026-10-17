Bác sĩ Tô Lan Phương nổi bật với báo cáo tại Golden Record Award 2026

Trong lĩnh vực y học thẩm mỹ, hiệu quả điều trị không chỉ phụ thuộc vào công nghệ được lựa chọn mà còn nằm ở khả năng đánh giá chính xác tình trạng lão hóa, xác định mục tiêu và xây dựng phác đồ phù hợp với từng bệnh nhân. Đây cũng là nội dung được bác sĩ Tô Lan Phương, nhà sáng lập Lux Beauty Center, tập trung chia sẻ tại Golden Record Award (GRA) 2026.

GRA 2026 là dấu mốc trong hành trình kết nối chuyên môn và ghi nhận những thành tựu trong lĩnh vực thẩm mỹ. Tại sự kiện, bác sĩ Tô Lan Phương trình bày báo cáo về chiến lược cá nhân hóa trẻ hóa thông qua 5 ca lâm sàng thực tế, minh họa cách phối hợp các giải pháp điều trị dựa trên đặc điểm giải phẫu và nhu cầu riêng của từng bệnh nhân.

Cá nhân hóa điều trị với danh mục giải pháp của Merz Aesthetics

Merz Aesthetics là thương hiệu y học thẩm mỹ quốc tế thuộc Merz Group, phát triển danh mục giải pháp phục vụ nhiều mục tiêu điều trị khác nhau. Các giải pháp của thương hiệu Merz Aesthetics đã được bác sĩ Tô Lan Phương đề cập trong phần báo cáo.

Bác sĩ Tô Lan Phương và các báo cáo viên trong Golden Record Award (GRA) 2026

Thông qua 5 ca lâm sàng, báo cáo làm rõ cách tiếp cận trẻ hóa đa tầng, trong đó mỗi phương pháp đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Thay vì áp dụng một công thức chung, bác sĩ cần xác định vấn đề ưu tiên, lựa chọn đúng phương pháp và cân nhắc sự phối hợp giữa các công nghệ trên cơ sở đặc điểm của từng bệnh nhân.

Một điểm đáng chú ý trong báo cáo là việc sử dụng hình ảnh theo dõi, bao gồm hình ảnh 3D, để quan sát sự thay đổi sau điều trị. Cách tiếp cận này góp phần mở rộng góc nhìn đánh giá, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh chụp hai chiều. Qua đó, báo cáo nhấn mạnh vai trò của đánh giá lâm sàng và theo dõi kết quả trong quá trình cá nhân hóa phác đồ.

Thông điệp xuyên suốt là mục tiêu của trẻ hóa hiện đại không phải sử dụng càng nhiều công nghệ càng tốt, mà là lựa chọn đúng giải pháp, đúng đích giải phẫu và phối hợp có cơ sở chuyên môn nhằm hướng đến kết quả hài hòa, tự nhiên.

Dấu ấn chuyên môn cùng Merz Aesthetics và Lux Beauty Center

Năm 2026 cũng đánh dấu vai trò của bác sĩ Tô Lan Phương trong hoạt động đào tạo chuyên môn với Merz Aesthetics. Theo thông tin được cung cấp, bác sĩ đảm nhiệm vai trò Trainer chính thức và duy nhất của Merz Aesthetics tại Việt Nam trong năm 2026. Vai trò này gắn với việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực hành và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp thẩm mỹ theo định hướng khoa học.

Bác sĩ Tô Lan Phương được Merz Aesthetics công nhận Trainer chính thức năm 2026

Song song với hoạt động chuyên môn, Lux Beauty Center, phòng khám do bác sĩ Tô Lan Phương sáng lập, được vinh danh trong Top 10 phòng khám ứng dụng Ultherapy PRIME và Top 5 phòng khám ứng dụng Xeomin năm 2026.

Lux Beauty Center đạt Top 10 phòng khám ứng dụng Ultherapy PRIME và Top 5 phòng khám ứng dụng Xeomin năm 2026

Những ghi nhận này là dấu mốc đối với đội ngũ Lux Beauty Center trong quá trình phát triển chuyên môn và ứng dụng công nghệ thẩm mỹ. Đồng thời, đây cũng là động lực để phòng khám tiếp tục chú trọng chất lượng điều trị, cập nhật kiến thức và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Từ hoạt động báo cáo tại Golden Record Award 2026 đến vai trò đào tạo cùng Merz Aesthetics, bác sĩ Tô Lan Phương hướng đến một triết lý nhất quán: lấy nền tảng khoa học làm cơ sở, lấy nhu cầu của từng bệnh nhân làm trọng tâm và xem cá nhân hóa là yếu tố cốt lõi trong thực hành y học thẩm mỹ hiện đại.