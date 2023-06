Bác sĩ Tô Lan Phương phân biệt HIFU và Ultherapy

Theo bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ thì công nghệ SUPERB do mới xuất hiện trên thị trường còn HIFU và MFU-V (Ultherapy) thì đã có từ lâu nên có rất nhiều bạn đang sử dụng chúng để làm đẹp nhưng vẫn không phân biệt được sự khác nhau giữa HIFU và MFU-V (Ultherapy).

Bác sĩ Tô lan Phương trong báo cáo khoa học về Ultherapy

Cả hai công nghệ đều sử dụng sóng siêu âm để tạo ra nhiệt làm biến tính và tái tạo tăng sinh collagen, HIFU (High Intensity Fucused Ultrasound) và MFU-V (Micro Focused Ultrasound with Visualization) công nghệ độc quyền của Ultherapy. Điểm khác nhau ở màn hình siêu âm dẫn đường, Ultherapy gọi là màn hình trực quan đạt được mục tiêu nâng cơ trẻ hóa thì những thiết bị phát ra năng lượng phải đảm bảo được điểm đông nhiệt để làm biến tính và sinh collagen. Yếu tố quyết định sự khác nhau về hiệu quả điều trị là điểm đông nhiệt này phải tác động đúng lớp cần sinh collagen trong da là lớp bì và SMAS mà không gây tổn thương các cấu trúc giải phẫu khác.

Điểm đông nhiệt TCP (Thermal Coagulation Points) khoảng 60 - 70°C, đây là nhiệt độ lý tưởng để quá trình tăng sinh collagen mới diễn ra. Để đạt được điểm đông nhiệt này mà không gây tổn thương, phỏng cho mô xung quanh thì cần phải có một công nghệ có độ chính xác cao. Ultherapy là công nghệ duy nhất có màn hình siêu âm đi kèm, giúp cho người thực hiện nhìn được cấu trúc giải phẫu trong da.

Bác sĩ Tô Lan Phương cùng Báo cáo viên nước ngoài trong hội thảo khoa học Ultherapy

Cách đây không lâu, bác sĩ Tô Lan Phương đã có bài báo cáo về "Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Ultherapy đơn lẻ và kết hợp trong trẻ hóa da" tại hội thảo khoa học Ultherapy "See My Skin, Lift My Way" tại Sheraton Saigon với sự tham dự gần 200 khách mời gồm những bác sĩ da liễu thẩm mỹ trong và ngoài nước. Tại hội thảo bác sĩ chia sẻ về sự quan trọng của cách đọc màn hình sóng siêu âm để có được kết quả điều trị tốt nhất và tránh được những tác dụng phụ không mong muốn khi điều trị với Ultherapy. Cũng như giải thích sự khác biệt giữa HIFU và Ultherapy (MFU-V).

Màn hình monitor của những thiết bị HIFU không sắc nét, không thể hiện cấu trúc da nên gây khó khăn cho bác sĩ trong quá trình thực hiện. Do đó, kết quả thực hiện sẽ phụ thuộc rất cao vào tay nghề vì phải điều trị mù, gây khó khăn cho người thực hiện. Mức nhiệt dưới 50 độ C của Hifu không có tác dụng trong việc nâng cơ lâu dài. Nên hiệu quả của HIFU thường sẽ ngắn hơn. Ngược lại giá thành của HIFU thấp hơn nhiều so với Ultherapy nên cũng là lựa chọn hợp lý cho những bạn lão hóa ít, trẻ tuổi hay muốn trải nghiệm xem cơ địa mình có đáp ứng với sóng siêu âm hay không

Bác sĩ Tô Lan Phương trong hội thảo báo cáo khoa học của Ultherapy

Màn hình siêu âm trong Ultherapy có ý nghĩa vì Hệ thống Ulthera® kết hợp với đầu chuyển Ulthera® DeepSEE® cho phép hiển thị hình ảnh siêu âm với độ sâu lên đến 8 mm dưới bề mặt da. Hình ảnh trực quan ấy giúp các bác sĩ khi điều trị Ultherapy sẽ đánh giá đặc điểm giải phẫu da của bệnh nhân, từ đó chọn đầu chuyển phù hợp, nhắm mục tiêu lớp mô mong muốn.

Tóm lại HIFU và Ultherapy đều là hai công nghệ sử dụng sóng siêu âm có giá trị giúp nâng cơ và trẻ hóa da. Tùy theo cơ địa và nhu cầu của từng khách hàng mà người điều trị sẽ chọn khách hàng lý tưởng phù hợp với từng công nghệ để mang lại hiệu quả tốt nhất và chi phí hợp lý nhất.

Phòng khám da liễu Lux Beauty Center của bác sĩ Tô Lan Phương