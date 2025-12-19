Bác sĩ Trần Minh 10 năm theo đuổi nâng cao chất lượng sống người bệnh xương khớp

Anh nhận thấy bệnh xương khớp ngày càng trẻ hóa và gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt. Thực tế này thôi thúc anh theo đuổi hướng điều trị bền vững, không chỉ giảm đau mà giúp người bệnh lấy lại khả năng vận động.

Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2013 và thạc sĩ y khoa năm 2019, bác sĩ Minh có sáu năm công tác tại bệnh viện tuyến trung ương ở Cần Thơ. Tại đây, anh tiếp xúc với nhiều bệnh lý phức tạp như thoái hóa và viêm khớp mạn, từ đó tích lũy kinh nghiệm xây dựng phác đồ phù hợp từng cá nhân. Anh cho rằng một kế hoạch điều trị hiệu quả phải dựa trên đánh giá toàn diện và sự thấu hiểu người bệnh.

Trong thăm khám, bác sĩ Minh luôn lắng nghe, trấn an và giúp bệnh nhân hiểu rằng họ vẫn có cơ hội phục hồi. Chính sự tận tâm này khiến anh được nhiều người tin tưởng. Song song công tác điều trị, anh còn là giảng viên Trường Trung cấp Quốc tế Mekong, nơi anh truyền đạt chuyên môn và đạo đức nghề cho thế hệ trẻ.

Với bác sĩ Trần Minh, giá trị lớn nhất của nghề là nhìn thấy sự tiến triển mỗi ngày của bệnh nhân - những bước đi vững hơn, giấc ngủ tốt hơn và cuộc sống cải thiện rõ rệt.