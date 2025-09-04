Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Bác sĩ Trần Thị Hải Yến – Chuyên gia niềng răng công nghệ cao

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
04/09/2025 19:00 GMT+7

Hơn 10 năm kinh nghiệm, sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế, bác sĩ CKI Trần Thị Hải Yến là một trong những chuyên gia chỉnh nha hàng đầu tại Việt Nam.

Bác sĩ CKI Trần Thị Hải Yến hiện là Trưởng khoa Chỉnh nha thuộc Hệ thống nha khoa I-Dent, nha khoa chuyên sâu về niềng răng ứng dụng công nghệ cao. Trong hơn một thập kỷ gắn bó với nghề, bác sĩ đã trực tiếp kiến tạo hàng nghìn nụ cười tự tin cho bệnh nhân trong và ngoài nước.

Bác sĩ Trần Thị Hải Yến – Chuyên gia niềng răng công nghệ cao- Ảnh 1.

Bác sĩ Hải Yến tham gia hội thảo niềng răng quốc tế

Sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế, nổi bật với chứng nhận Platinum Invisalign và POS (Hoa Kỳ), bác sĩ Yến có chuyên môn sâu rộng trong điều trị niềng răng trong suốt Invisalign, niềng răng mắc cài và kỹ thuật MSE cho các ca lệch khớp phức tạp.

Tại I-Dent, bác sĩ ứng dụng thành thạo công nghệ trí tuệ nhân tạo, phần mềm ClinCheck và máy quét iTero Lumina, giúp dự đoán chính xác kết quả và rút ngắn thời gian điều trị. Mỗi kế hoạch chỉnh nha đều được bác sĩ Hải Yến thực hiện tỉ mỉ, chỉn chu và cá nhân hóa, tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Vương quốc Anh.

Với triết lý điều trị "Một nụ cười đẹp phải được kiến tạo bằng sự thấu hiểu, tận tâm và không bao giờ thỏa hiệp với chất lượng, đảm bảo được sức khỏe lâu dài cho bệnh nhân". Chính sự kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và sự tận tình đã giúp bác sĩ Hải Yến trở thành lựa chọn tin cậy của đông đảo khách hàng.

Khám phá thêm chủ đề

Trần Thị Hải Yến Bác sĩ Trần Thị Hải Yến – Chuyên gia niềng răng công nghệ cao bác sĩ CKI Trần Thị Hải Yến là một trong những chuyên gia chỉnh nha hàng đầu tại Việt Nam Hệ thống nha khoa I-Dent
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận