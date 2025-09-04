Bác sĩ Trần Thị Hải Yến – Chuyên gia niềng răng công nghệ cao

Bác sĩ CKI Trần Thị Hải Yến hiện là Trưởng khoa Chỉnh nha thuộc Hệ thống nha khoa I-Dent, nha khoa chuyên sâu về niềng răng ứng dụng công nghệ cao. Trong hơn một thập kỷ gắn bó với nghề, bác sĩ đã trực tiếp kiến tạo hàng nghìn nụ cười tự tin cho bệnh nhân trong và ngoài nước.

Bác sĩ Hải Yến tham gia hội thảo niềng răng quốc tế

Sở hữu nhiều chứng chỉ quốc tế, nổi bật với chứng nhận Platinum Invisalign và POS (Hoa Kỳ), bác sĩ Yến có chuyên môn sâu rộng trong điều trị niềng răng trong suốt Invisalign, niềng răng mắc cài và kỹ thuật MSE cho các ca lệch khớp phức tạp.

Tại I-Dent, bác sĩ ứng dụng thành thạo công nghệ trí tuệ nhân tạo, phần mềm ClinCheck và máy quét iTero Lumina, giúp dự đoán chính xác kết quả và rút ngắn thời gian điều trị. Mỗi kế hoạch chỉnh nha đều được bác sĩ Hải Yến thực hiện tỉ mỉ, chỉn chu và cá nhân hóa, tuân thủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Vương quốc Anh.

Với triết lý điều trị "Một nụ cười đẹp phải được kiến tạo bằng sự thấu hiểu, tận tâm và không bao giờ thỏa hiệp với chất lượng, đảm bảo được sức khỏe lâu dài cho bệnh nhân". Chính sự kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và sự tận tình đã giúp bác sĩ Hải Yến trở thành lựa chọn tin cậy của đông đảo khách hàng.