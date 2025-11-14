Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live Bác sĩ tư vấn điều trị bệnh phụ khoa với 'Siêu Robot' Da Vinci Xi

Huỳnh Na
Huỳnh Na
14/11/2025 08:00 GMT+7

Khoảng 90% phụ nữ Việt Nam từng mắc bệnh phụ khoa ít nhất một lần trong đời, trong đó 15% có chỉ định phẫu thuật điều trị như: u xơ tử cung, lạc nội mạc, u buồng trứng, sa tử cung, sa sàn chậu, ung thư phụ khoa…

Trước nhu cầu điều trị ngày càng cao và đòi hỏi tính an toàn, thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã đầu tư "Siêu Robot" Da Vinci Xi hỗ trợ hơn 120 loại phẫu thuật. Phẫu thuật bằng Robot mở ra hướng đi mới, giúp người bệnh hồi phục nhanh, giảm biến chứng sau mổ.

20h, thứ sáu, ngày 14.11.2025, các chuyên gia, bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề: Phẫu thuật bằng "Siêu Robot" Da Vinci Xi - Đột phá trong điều trị bệnh phụ khoa

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác…

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp, hoặc qua hotline: 024.3872.3872 (HN) 0287.102.6789 (TP.HCM).

Bệnh phụ khoa Siêu Robot Da Vinci Xi Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
