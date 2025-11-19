Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Làm đẹp

Bác sĩ Việt Nam được vinh danh hai năm liền tại hội nghị quốc tế thẩm mỹ

Nguồn: Mai Hân Group
Nguồn: Mai Hân Group
19/11/2025 16:48 GMT+7

Tại PGS Global Symposium 2025, diễn ra tại Hàn Quốc, bác sĩ Tô Lan Phương - người sáng lập Lux Beauty Center, TP.HCM - đã trở thành bác sĩ Việt Nam duy nhất được trao giải PGS Valued Contributor Award. Đây là năm thứ hai liên tiếp bác sĩ Lan Phương được vinh danh tại hội nghị này. Trước đó, năm 2024, chị là 1 trong 2 bác sĩ Việt Nam nhận giải Global Impact Award.

Bác sĩ Việt Nam được vinh danh hai năm liền tại hội nghị quốc tế thẩm mỹ- Ảnh 1.

PGS Global Symposium (PharmaResearch Global Symposium) là hội nghị quy mô quốc tế, tập hợp các chuyên gia thẩm mỹ nội khoa, bác sĩ da liễu, nhà nghiên cứu từ hơn 30 quốc gia, chuyên sâu vào lĩnh vực y học tái tạo da và ứng dụng polynucleotide (PN) - một hoạt chất tiên tiến được chiết xuất từ DNA cá hồi, nổi bật với khả năng kích hoạt cơ chế tái tạo mô và cải thiện cấu trúc da.

Bác sĩ Tô Lan Phương là một trong những người tiên phong đưa Rejuran - sản phẩm chứa PN - vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam. Từ khi sản phẩm được phân phối chính thức, chị tham gia với vai trò Key Opinion Leader (KOL), Trainer, và là diễn giả chính trong nhiều hội thảo chuyên môn.

Bác sĩ Việt Nam được vinh danh hai năm liền tại hội nghị quốc tế thẩm mỹ- Ảnh 2.

Trong năm 2025, bác sĩ Tô Lan Phương tự hào là đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên bên cạnh các chuyên gia danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và nhiều quốc gia khác trong hạng mục giải PGS Valued Contributor Award.

"Hai năm liên tiếp được vinh danh tại PGS là một cột mốc mà tôi vô cùng trân trọng. Đây là hội nghị khoa học toàn cầu uy tín, nơi các chuyên gia từ hơn 30 quốc gia cùng cập nhật những tiến bộ mới nhất về hoạt chất PN và chiến lược trẻ hóa thế hệ mới. Năm 2024, tôi may mắn trở thành một trong hai bác sĩ Việt Nam nhận Global Impact Award. Năm 2025, tôi là bác sĩ Việt Nam duy nhất được trao PGS Valued Contributor Award. Những giải thưởng này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực, bền bỉ và nhất quán của cả đội ngũ Rejuran Việt Nam", bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ.

Bác sĩ Việt Nam được vinh danh hai năm liền tại hội nghị quốc tế thẩm mỹ- Ảnh 3.

Năm 2024, bác sĩ Tô Lan Phương nhận giải Global Impact Award

Theo bác sĩ Lan Phương, sự khác biệt của hoạt chất PN nằm ở việc không chỉ cấp ẩm hay làm da căng sáng, mà còn tái tạo và trẻ hóa da, giúp cải thiện sức khỏe da. Các ứng dụng nâng cao của hoạt chất PN ngày càng được mở rộng:

  • Thúc đẩy phục hồi và tái tạo mô
  • Cải thiện bề mặt da
  • Điều trị nếp nhăn chân chim đuôi mắt
  • Điều trị sẹo, sẹo rỗ

"Tôi luôn tin rằng, điều quan trọng không chỉ là làm đẹp cho hiện tại, mà là ngăn ngừa lão hóa sớm và giữ da khỏe bền vững về lâu dài. Y học thẩm mỹ hiện đại phải dựa trên khoa học, chứ không chỉ xu hướng", bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ.

Bác sĩ Việt Nam được vinh danh hai năm liền tại hội nghị quốc tế thẩm mỹ- Ảnh 4.

Bác sĩ Tô Lan Phương bài báo cáo CME về hoạt chất “polynucleotide – Thành tựu mới trong tái tạo tế bào và phục hồi da”

Việc một bác sĩ Việt Nam được vinh danh liên tục tại một sự kiện quốc tế về lâm sàng, nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu cho thấy vị trí ngày càng được khẳng định của đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ khu vực. 

Khám phá thêm chủ đề

bác sĩ Bác sĩ Tô Lan Phương người sáng lập Lux Beauty Center PGS Valued Contributor Award hội nghị quốc tế thẩm mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận