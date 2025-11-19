Bác sĩ Việt Nam được vinh danh hai năm liền tại hội nghị quốc tế thẩm mỹ

PGS Global Symposium (PharmaResearch Global Symposium) là hội nghị quy mô quốc tế, tập hợp các chuyên gia thẩm mỹ nội khoa, bác sĩ da liễu, nhà nghiên cứu từ hơn 30 quốc gia, chuyên sâu vào lĩnh vực y học tái tạo da và ứng dụng polynucleotide (PN) - một hoạt chất tiên tiến được chiết xuất từ DNA cá hồi, nổi bật với khả năng kích hoạt cơ chế tái tạo mô và cải thiện cấu trúc da.

Bác sĩ Tô Lan Phương là một trong những người tiên phong đưa Rejuran - sản phẩm chứa PN - vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam. Từ khi sản phẩm được phân phối chính thức, chị tham gia với vai trò Key Opinion Leader (KOL), Trainer, và là diễn giả chính trong nhiều hội thảo chuyên môn.

Trong năm 2025, bác sĩ Tô Lan Phương tự hào là đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên bên cạnh các chuyên gia danh tiếng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và nhiều quốc gia khác trong hạng mục giải PGS Valued Contributor Award.

"Hai năm liên tiếp được vinh danh tại PGS là một cột mốc mà tôi vô cùng trân trọng. Đây là hội nghị khoa học toàn cầu uy tín, nơi các chuyên gia từ hơn 30 quốc gia cùng cập nhật những tiến bộ mới nhất về hoạt chất PN và chiến lược trẻ hóa thế hệ mới. Năm 2024, tôi may mắn trở thành một trong hai bác sĩ Việt Nam nhận Global Impact Award. Năm 2025, tôi là bác sĩ Việt Nam duy nhất được trao PGS Valued Contributor Award. Những giải thưởng này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực, bền bỉ và nhất quán của cả đội ngũ Rejuran Việt Nam", bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ.

Năm 2024, bác sĩ Tô Lan Phương nhận giải Global Impact Award

Theo bác sĩ Lan Phương, sự khác biệt của hoạt chất PN nằm ở việc không chỉ cấp ẩm hay làm da căng sáng, mà còn tái tạo và trẻ hóa da, giúp cải thiện sức khỏe da. Các ứng dụng nâng cao của hoạt chất PN ngày càng được mở rộng:

Thúc đẩy phục hồi và tái tạo mô

Cải thiện bề mặt da

Điều trị nếp nhăn chân chim đuôi mắt

Điều trị sẹo, sẹo rỗ

"Tôi luôn tin rằng, điều quan trọng không chỉ là làm đẹp cho hiện tại, mà là ngăn ngừa lão hóa sớm và giữ da khỏe bền vững về lâu dài. Y học thẩm mỹ hiện đại phải dựa trên khoa học, chứ không chỉ xu hướng", bác sĩ Tô Lan Phương chia sẻ.

Bác sĩ Tô Lan Phương bài báo cáo CME về hoạt chất “polynucleotide – Thành tựu mới trong tái tạo tế bào và phục hồi da”

Việc một bác sĩ Việt Nam được vinh danh liên tục tại một sự kiện quốc tế về lâm sàng, nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu cho thấy vị trí ngày càng được khẳng định của đội ngũ chuyên gia thẩm mỹ Việt Nam trên bản đồ khu vực.