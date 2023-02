Bác sĩ vùng động đất lo cứu chữa suốt 6 ngày không ngơi tay

Bệnh viện nhỏ nằm gần cửa khẩu biên giới Bab al-Hawa với Thổ Nhĩ Kỳ là nơi nhiều nạn nhân của trận động đất được đưa đến.

Ông al-Hawa kể lại: "Vào ngày xảy ra trận động đất, tôi đang trong ngày nghỉ. Và sau thảm họa, có một lời kêu gọi các bác sĩ đến bệnh viện và tôi hưởng ứng. Tôi đã bắt đầu làm việc vào sáng thứ Hai (ngày 6.2), buổi sáng xảy ra trận động đất. Cho đến hôm nay, 6 ngày, tôi đã ở bệnh viện và làm việc suốt ngày đêm. Có những ca phẫu thuật phải thực hiện và tôi thường ở giữa các phòng mổ và khám bệnh cho bệnh nhân từ 8 giờ sáng cho đến khoảng 2 giờ khuya".

Bác sĩ al-Hawa thăm khám bệnh nhân bị thương do trận động đất ở Idlib, Syria Reuters

Bác sĩ al-Hawa cho biết: "Có nhiều ca rất khó, một trong số đó là một em bé 3 tháng tuổi mất cả gia đình. Cháu là người duy nhất sống sót và đang trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã cho cháu thở máy. Cháu còn bị thương ở nhiều bộ phận khác, ở ngực, bụng và đầu".

Bác sĩ al-Yamany cho biết dù may mắn điều trị thành công nhiều ca khó, cũng có những bệnh nhân ông không thể hỗ trợ do nguồn lực hạn chế so với quy mô thảm họa. Ông cho biết họ không có cơ sở hạ tầng và bệnh viện để tiếp nhận số lượng bệnh nhân lớn như vậy.

Ít nhất 36.000 người được cho là đã thiệt mạng - trong đó hơn 4.300 người ở tây bắc Syria.

Ở Syria, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng tây bắc do quân nổi dậy kiếm soát. Động đất khiến nhiều người dân vốn đã phải sơ tán nhiều lần để thoát khỏi chiến sự lại phải vô gia cư thêm một lần nữa. So với các khu vực do chính phủ kiểm soát, khu vực này nhận được ít viện trợ hơn.