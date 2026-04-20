Bác tài Grab hết lo sạc xe điện

Với tính năng này, Grab trở thành một trong những nền tảng ứng dụng tiên phong cung cấp một sản phẩm tiện ích vượt trội, có khả năng tích hợp các hệ thống trạm sạc được phát triển bởi những nhà cung cấp khác nhau để các bác tài tìm kiếm trạm sạc, sạc và thanh toán - tất cả liền mạch chỉ trên một ứng dụng Grab Driver.

Tính năng 'Tiện ích xe điện' khả dụng với đối tác tài xế đang sử dụng ô tô thuần điện hoặc hybrid trên toàn quốc, trước khi được nghiên cứu khả năng mở rộng cho các đối tác tài xế 2 bánh

Theo một khảo sát do Grab Việt Nam thực hiện với các đối tác tài xế đang sử dụng ô tô điện, 62% bác tài phải tải từ 2 ứng dụng trạm sạc trở lên để sử dụng. Việc nạp tiền vào mỗi ứng dụng để có thể sử dụng dần cũng là một điều khiến tài xế phải đắn đo vì với họ, đây là dòng tiền bị ứ đọng. Chưa kể, tài xế cảm thấy khó quản lý vì tiền nằm ở các ví khác nhau.

Bên cạnh đó, pin là nỗi lo chung của tài xế trong lúc vận hành xe. Có đến 68% tài xế tham gia khảo sát chia sẻ rằng họ bắt đầu cảm thấy lo lắng và phải đi tìm trạm sạc ngay khi pin còn dưới 30% hoặc sau khi vừa nhận một chuyến đi dài và lúc kết thúc ngày làm việc. Đặc biệt, các tài xế thuộc nhóm "cẩn trọng cao" (12%) bắt đầu tìm trạm sạc ngay khi có thời gian rảnh để đảm bảo lượng pin luôn ở ngưỡng phù hợp.

Một nỗi lo khác của tài xế là việc thiếu thông tin về dữ liệu trạm sạc. Có đến 64% tài xế cho biết họ từng ít nhất một lần lái xe đến trạm sạc nhưng phải quay đi vì trạm hỏng, đang bảo trì, hoặc khu vực dành riêng cho cư dân nhưng không biết thông tin, hoặc đã kín chỗ.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết: Việc ra mắt tính năng 'Tiện ích xe điện' là bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi xanh của Grab. Không chỉ là giải pháp bền vững để giải quyết các rào cản mà đối tác tài xế sử dụng xe điện đang gặp phải, tính năng này còn có thể giúp họ trải nghiệm trạm sạc liền mạch, yên tâm vận hành và ổn định sinh kế.

"Chúng tôi tin rằng điều này còn mang ý nghĩa thúc đẩy rất lớn đối với các đối tác tài xế chưa chuyển đổi, từ đó tăng số lượng xe điện trên nền tảng Grab và góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero của Việt Nam" - ông Trọng khẳng định.

Đối tác tài xế Grab có thể thực hiện các thao tác liên quan đến quá trình sạc một cách liền mạch ngay trên ứng dụng Grab Driver

Giờ đây, chỉ bằng cách mở ứng dụng Grab Driver, nhấp vào biểu tượng của tính năng, đối tác tài xế có thể dễ dàng tiếp cận với tiện ích sạc bất cứ khi nào mà không cần phải thông qua bước đăng ký bổ sung hay đăng nhập các ứng dụng riêng lẻ của từng nhà cung cấp trạm sạc.

Các bác tài cũng không cần nạp tiền trước vào tài khoản trên mỗi ứng dụng sạc để sử dụng dần. Thông tin về các trạm sạc và tình trạng của từng trụ sạc được hiển thị theo thời gian thực, đảm bảo độ tin cậy để đối tác tài xế có thể lựa chọn được nơi sạc phù hợp với nhu cầu. Toàn bộ thao tác liên quan đến quá trình sạc - từ tìm kiếm, lựa chọn trạm sạc, bắt đầu và hoàn tất sạc đến thanh toán - tất cả liền mạch chỉ trên một ứng dụng Grab Driver.

Bên cạnh đó, đối tác tài xế có thể tận hưởng các ưu đãi giảm giá sạc thông qua hợp tác giữa Grab với nhiều nhà cung cấp trạm sạc.

Hiện tại, nền tảng do Voltality phát triển dưới hình thức tính năng "Tiện ích xe điện" trên ứng dụng Grab Driver dự kiến sẽ kết nối với hơn 250 trạm sạc mở từ 4 nhà cung cấp trạm sạc trong nửa đầu năm 2026. Nền tảng sẽ tiếp tục được mở rộng mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của đối tác tài xế sử dụng xe điện đang gia tăng trên nền tảng Grab.